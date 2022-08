Marché des baskets analysé par taille, parts, tendances, croissance et perspectives de revenus

Marché mondial des baskets, par produit (baskets pour adultes, baskets pour enfants), application (compétition, sports amateurs, mode de vie), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique , Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Sud Afrique, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028 « Data Bridge Market research a récemment publié une étude complète intitulée Sneakers Market qui garantit que vous resterez mieux informé que vos concurrents.

Analyse et aperçu du marché : marché mondial des baskets

Le marché des baskets devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,50% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre la valeur de 98 091,28 millions USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des baskets fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’urbanisation rapide accélère la croissance du marché des baskets.

Les baskets sont définies comme les types de chaussures spécialement conçues pour le sport ou d’autres types d’exercices physiques. On les appelle le type de chaussures à semelle souple en matière synthétique ou en caoutchouc. La partie supérieure des chaussures est composée de substituts synthétiques, de tissu ou de cuir. Ces chaussures sont largement utilisées comme chaussures de tous les jours.

La prolifération des plateformes de commerce électronique à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des baskets. L’augmentation de l’inclinaison pour les chaussures à la mode, de marque et de haute couture parmi tous les groupes d’âge, et la hausse du revenu disponible augmentant le besoin de chaussures plus confortables et innovantes accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de la préférence pour le média en ligne, car il offre aux utilisateurs la possibilité de choisir, et l’augmentation des préoccupations concernant la santé et le bien-être de la population influencent davantage le marché. De plus, l’augmentation de la population, les tendances rapides de la mode, la pénétration d’Internet et des smartphones et l’amélioration du mode de vie des gens, affectent positivement le marché des baskets. En outre, la disponibilité facile de fonctionnalités personnalisées et innovantes dans les chaussures offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’autre part, la disponibilité facile de produits copiés ou contrefaits fabriqués par des fabricants locaux devrait entraver la croissance du marché. Les complications de la chaîne d’approvisionnement des matières premières en raison de l’épidémie de COVID-19 devraient défier le marché des baskets au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des baskets fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des baskets, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

