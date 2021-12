Marché des barres nutritionnelles – Analyse globale de l’industrie, tendances, perspectives et analyse des opportunités jusqu’en 2028

Les barres nutritionnelles sont une poignée d’aliments à faible teneur en sucre, riches en protéines et riches en oméga-3 avec peu d’additifs. En raison de leur teneur élevée en protéines et en fibres, elles sont considérées comme une alternative plus saine aux autres barres. Une grande variété de barres nutritionnelles sont disponibles sur le marché, telles que des barres protéinées, des barres de remplacement de repas, des barres-collations, des barres d’aliments entiers et autres.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des barres nutritionnelles avec une segmentation détaillée du marché par type, canal de distribution et géographie. Le marché mondial des barres nutritionnelles devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des barres nutritionnelles et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

La liste des entreprises

1. Atkins Nutritionals, Inc.

2. Clif Bar et Compagnie.

3. General Mills Inc.

4. Halo Foods Ltd.

5. Compagnie Kashi

6. Kellogg Co.

7. Leader Foods OY

8. Mars incorporé

9. Prinsen Food Group B.V.

10. Compagnie d’avoine Quaker

Le marché mondial des barres nutritionnelles est segmenté en fonction du type et du canal de distribution. Sur la base du type, le marché mondial des barres nutritionnelles est segmenté en barres protéinées, barres de remplacement de repas, barres de collations, barres d’aliments entiers et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des barres nutritionnelles est segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins de proximité, vente au détail en ligne et autres.

Les barres nutritionnelles remplacent parfaitement un bon repas pour les personnes qui ont besoin d’énergie rapide. Le contenu nutritionnel élevé du produit propulse le marché vers l’avant. La population active croissante, combinée au style de vie trépidant des consommateurs, a créé la meilleure opportunité pour l’industrie des barres nutritionnelles. C’est une meilleure option pour les travailleurs qui ont du mal à trouver du temps pour un repas. Le nombre croissant de personnes soucieuses de leur santé, combiné au revenu disponible, alimente la croissance du marché des barres nutritionnelles.

De plus, les barres nutritionnelles gagnent en popularité parmi les athlètes, ce qui alimente la croissance du marché. Cependant, il existe une variété d’alternatives de produits sur le marché, ce qui peut entraver la croissance du marché des barres nutritionnelles. Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des barres nutritionnelles. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

