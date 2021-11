Marché des barres énergétiques et nutritionnelles | Taille de l’industrie, part, acteurs clés, tendances et prévisions de croissance | Kellogg Co., General Mills Inc., Clif Bar & Company

Pour une croissance commerciale efficace, les entreprises doivent adopter un rapport de recherche tel que le marché Barres énergétiques et nutritionnelles qui est devenu tout à fait vital dans ce marché en évolution rapide. Les informations et analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement en évidence le marché. Une évaluation analytique des concurrents donne une idée claire des défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sur le marché actuel et dans les années à venir.

L’attention sur les joueurs écrasants Kellogg Co., General Mills Inc., Clif Bar & Company, Health Warrior Inc, Mars Incorporated, Verb Energy, Inc., NELLSON LLC, Novacap, Bite Snacks, PREMIER NUTRITION CORPORATION, yourbarfactory, SternLife, Numix , Fullwell Mill Limited, Brighter Foods, Built Bar, Aurora Intelligent Nutrition, Glanbia Plc, Nutrition & Santé SAS, entre autres.

Les barres énergétiques sont les barres supplémentaires contenant à la fois des céréales et des aliments riches en énergie. Les barres énergétiques sont utiles pour offrir une énergie rapide car elles fournissent à un individu une nutrition adéquate. Ces barres sont souvent renforcées de minéraux et de vitamines qui finissent par aider à combler les lacunes alimentaires. En raison de ses avantages en matière de nutrition rapide chez les particuliers, plusieurs entreprises sont impliquées pour fournir ces barres comblées de nutrition.

Ce rapport couvre également l’impact de COVID-19 sur le marché mondial. La pandémie causée par le coronavirus (COVID-19) a affecté tous les aspects de la vie dans le monde, y compris le secteur des affaires. Cela a entraîné plusieurs changements dans les conditions du marché.

Effectue une analyse concurrentielle: le rapport sur le marché des barres énergétiques et nutritionnelles intègre l'analyse détaillée des principales organisations et de leur processus de réflexion et quelles sont les méthodologies qu'elles adoptent pour maintenir leur image de marque sur ce marché.

Faits saillants suivants MOTEURS ET RETENUE DU MARCHÉ :

Demande de barres énergétiques aromatisées et de produits Clean Label ; peut aider le marché à croître au cours de la période de prévision

La préférence des consommateurs pour les produits de santé et de bien-être devrait stimuler la croissance du marché

Le besoin croissant de nutrition sportive propulsera le marché au cours de la période de prévision

L’innovation croissante des produits dans les barres nutritionnelles et les barres énergétiques stimule également la croissance du marché

Contraintes du marché :

La disponibilité de produits de substitution sur le marché peut restreindre la croissance du marché

Moins de sensibilisation aux nouveaux produits dans les pays en développement entrave la croissance du marché

L’impact négatif des rappels de produits et les défis associés à la distribution des produits peuvent entraver la croissance du marché

Réalise une segmentation globale du marché des BARRES ÉNERGÉTIQUES ET NUTRITIONNELLES : ce rapport d’étude de marché bien informé offre des opportunités lucratives en décomposant des données de marché complexes en segments sur la base de :

Par type (barres énergétiques, barres nutritionnelles),

Forme (Biologique, Conventionnel), Arômes (Arôme Fruit, Arôme Chocolat, Arôme Noix, Arômes Mixtes),

Canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, magasins de proximité, détaillants spécialisés, vente au détail en ligne, autres),

Emballage (Emballages, Boîtes)

Le rapport BARRES ÉNERGÉTIQUES ET NUTRITIONNELLES couvre les parts de marché dans le monde, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud. L’analyse de ce rapport a été utilisée pour examiner divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide en fonction du cadre de prévision estimé.

Développements clés sur le marché :

En octobre 2018, Glanbia plc a acquis la filiale SlimFast de KSF Holdings LLP et HNS Intermediate Corporation pour 350 millions de dollars. Cette acquisition a aidé l’entreprise à étendre ses activités sur le marché mondial

En août 2018, Clif Bar & Company a annoncé le lancement de ses trois nouveaux produits nommés CLIF Energy Granola, CLIF BAR Sweet et CLIF Fruit Smoothie Filled Energy Bar & Salty dans lesquels CLIF Fruit Smoothie Filled Energy Bar est la première barre énergétique certifiée USDA. barre d’énergie. Désormais, la marque fournie par l’entreprise disposera de ces nouvelles catégories. Avec de tels lancements, CLIF est entré dans une nouvelle catégorie pour apporter au rayon céréales une solution de petit-déjeuner nutritif

