Marché des banques de cellules souches de cordon par type de stockage, type de produit, type de service, taille, part, tendances, croissance, traitement, pays, application et croissance à un TCAC de 22,2% d’ici 2028

Le marché des banques de cellules souches de cordon devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 22,2 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation du nombre de parents stockant le sang de cordon de leur enfant stimule le marché des banques de cellules souches de cordon.

TOP ACTEURS CLÉS du marché mondial des essais cliniquesMarché des banques de cellules souches de cordon

Systèmes CBR, Inc.

Cordlife

Groupe Cells4Life LLP

Cryo-Cell International, Inc.

Cryo-Save SA

Cellule de vie

StemCyte India Therapeutics Pvt. Ltd

Viacorde

CELLULES INTELLIGENTES PLUS.

Cryoviv Inde

Société mondiale du sang de cordon

Programme national de sang de cordon

Vita 34, ReeLabs Pvt. Ltd.

Repousser Biosciences Pvt. Ltd.

ACROBiosystèmes.

Americord Registry LLC.

Centre de sang de New York

Sang de cordon labyrinthe

BonCell.

AABB

Cryobanque de cellules souches

Centre cryogénique de la Nouvelle-Angleterre, Inc.

Scénario de marché du marché mondial des essais cliniquesMarché des banques de cellules souches de cordon

La banque de cellules souches de cordon est définie comme le stockage des cellules du sang de cordon contenues dans le cordon ombilical et le placenta d’un nouveau-né. Ce sang de cordon contient les cellules souches qui peuvent être utilisées à l’avenir pour traiter des maladies telles que la leucémie, la thalassémie, les maladies auto-immunes et les troubles métaboliques héréditaires, et quelques autres.

L’acceptation accrue des thérapies à base de cellules souches est le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché, de l’augmentation des nouvelles applications des cellules souches dans le traitement des maladies , de l’augmentation des dépenses consacrées à la gestion des maladies chroniques, de l’augmentation de la sensibilisation à la thérapie des cellules souches et L’augmentation des fusions et acquisitions par des acteurs de premier plan sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché des banques de cellules souches de cordon. De plus, l’augmentation des progrès technologiques et de la modernisation des dispositifs de santé et l’augmentation des activités de recherche et développement dans le secteur des soins de santé créeront davantage de nouvelles opportunités pour le marché des banques de cellules souches de cordon au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, les coûts d’exploitation élevés des thérapies à base de cellules souches et le manque de sensibilisation dans de nombreuses économies en développement sont les principaux facteurs, entre autres, qui entraveront la croissance du marché et mettront davantage à l’épreuve la croissance du marché des banques de cellules souches de cordon au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le rapport sur le marché de la banque de cellules souches de cordon fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des banques de cellules souches de cordon, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché des banques de cellules souches de cordon et taille du marché

Le marché des banques de cellules souches de cordon est segmenté en fonction du type de stockage, du type de produit, du type de service, de la source et de l’indication. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de stockage , le marché des banques de cellules souches de cordon est segmenté en banques privées, banques hybrides et banques publiques.

Sur la base du type de produit , le marché des banques de cellules souches de cordon est segmenté en sang de cordon, sang de cordon et tissu de cordon.

En fonction du type de service, le marché des banques de cellules souches de cordon est segmenté en collecte et transport, traitement, analyse et stockage.

Selon la source, le marché des banques de cellules souches de cordon est segmenté en sang de cordon ombilical, moelle osseuse, sang périphérique et sang menstruel.

Le marché des banques de cellules souches de cordon est également segmenté en fonction du rôle de l’administration dans la paralysie cérébrale, la thalassémie, la leucémie, le diabète et l’autisme.

Analyse au niveau du pays du marché des banques de cellules souches de cordon

Le marché des banques de cellules souches de cordon est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de stockage, type de produit, type de service, source et indication, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des banques de cellules souches de cordon sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des banques de cellules souches de cordon en raison de l’augmentation de la présence des principaux acteurs du marché aux États-Unis, de l’approbation en cours des lignées de cellules souches pour le traitement des maladies et de la sensibilisation croissante des citoyens de cette région. L’Asie-Pacifique est la région attendue en termes de croissance du marché des banques de cellules souches de cordon en raison de l’augmentation de la population âgée ainsi que de l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et de l’augmentation des dépenses de santé par habitant dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché des banques de cellules souches de cordon fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la banque de cellules souches de cordon vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la banque de cellules souches de cordon, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé. scénarios et leur impact sur le marché des banques de cellules souches de cordon. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Banque de cellules souches de cordon

Le paysage concurrentiel du marché Banque de cellules souches de cordon fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des banques de cellules souches de cordon.

