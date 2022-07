 Marché des bandes étanches: le rapport met en évidence le scénario concurrentiel avec l’impact des moteurs et des défis 2030

La taille du marché mondial des rubans étanches devrait atteindre 23,81 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de revenus stable de 6,9 ​​% sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché des rubans étanches est principalement due à des facteurs tels que la demande croissante des secteurs de l’électricité et de l’électronique et du bâtiment et de la construction. Les rubans d’étanchéité sont utilisés pour empêcher l’eau de pénétrer dans les structures des bâtiments et sont hautement préférés en raison de leurs excellentes performances en termes d’infiltration d’eau et de facilité d’utilisation. Le ruban étanche est également de plus en plus utilisé dans les applications électriques et électroniques pour éviter les accidents.

Le rapport mondial est une étude panoramique du marché global des rubans étanches publiée par Emergen Research et couvre une analyse approfondie des avancées technologiques et des développements de produits sur le marché des rubans étanches. Le rapport fournit une analyse détaillée des facteurs clés du marché du ruban adhésif étanche qui devraient avoir un impact positif sur la croissance de l’industrie du ruban adhésif étanche.

Quelques points saillants du rapport

Le 29 mars 2021, la famille de produits Flex Seal a officiellement lancé son plus récent et La plus grande gamme de produits et une partie de la gamme est Flex Tape, qui est un ruban imperméable extrêmement résistant qui peut instantanément patcher, coller et sceller pratiquement n’importe quoi. Il peut être appliqué sur des surfaces sèches ou humides et fonctionne même sous l’eau. Le puissant adhésif de Flex Tape adhère instantanément à presque toutes les surfaces et devient plus fort avec le temps et la pression.

Le segment du silicone devrait enregistrer un taux de croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision. Ceci est attribué à leur force de liaison exceptionnelle à divers substrats, y compris les plastiques et le caoutchouc. Les rubans étanches en silicone sont également de plus en plus utilisés dans l’industrie médicale en raison de leurs nombreux avantages. Comme il est biocompatible avec la peau et ne blesse pas les tissus vivants, il convient aux personnes ayant une peau délicate comme les nouveau-nés et les personnes âgées. Avec les pansements repositionnables, la plaie peut être examinée et surveillée plus longtemps sans avoir à les changer. De plus, les plaies peuvent être surveillées sans changer le pansement grâce à la transparence de certaines formulations. En agissant comme une barrière contre les liquides qui pourraient autrement contaminer une plaie, quelque chose est étanche. Ils sont exposés à l’air et peuvent survivre au développement bactérien.

Le marché mondial des rubans adhésifs étanches évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché mondial des rubans adhésifs étanches étudie le scénario de marché pour offrir des projections de croissance pour l’industrie des rubans adhésifs étanches pour la période de prévision 2020-2027. Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance potentielles et les limites auxquelles les principaux acteurs de l’industrie pourraient être confrontés pendant toute la durée de la prévision. Le rapport accorde une attention particulière aux composants commerciaux émergents, aux secteurs de niche, aux lancements de produits et aux promotions de marques sur le marché pour aider les lecteurs à élaborer des stratégies d’investissement fructueuses.

Les principales entreprises opérant sur le marché du ruban étanche sont :

3M, Nitto Denko Corporation, Tesa Tapes Private Limited, Johnson & Johnson Private Limited, Henkel Adhesives Technologies Private Limited, Medline Industries, Inc., Furukawa Electric Co., Ltd., Avery Dennison Corporation, Scapa Group Ltd., Teraoka Seisakusho Co., Ltd.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des rubans étanches en fonction du type de résine, du substrat type, utilisation finale et région :

Perspectives du type de résine (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030) acrylique silicone butyle



(chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030) Plastique Métal Caoutchouc Autres



Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, USD Millions ; 2019-2030) Automobile Santé Bâtiment et construction Électricité et électronique Emballage Autres



Analyse régionale :

Le rapport examine plus en détail le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’import/export, l’approvisionnement e ratio de demande, génération de revenus, part de marché et taille, et présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

, États-Unis, Canada,

Europe

, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE,

Asie-Pacifique

, Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie. Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels sont les principaux acteurs de l’industrie du ruban étanche ?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications du ruban étanche ?

Quel segment devrait gagner du terrain au cours des prochaines années ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché ?

