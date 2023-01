Marché des bagages intelligents Rythme soutenu de l’industrie au cours de 2023-2030 Covid-19

Aperçu:

L’industrie des bagages est témoin d’innovations portées par l’ajout d’un système de suivi, d’un verrouillage automatisé et de fonctionnalités Bluetooth, créant un marché de niche pour les bagages intelligents. Pour cette raison, plusieurs entreprises de bagages et start-ups financées par la foule ajoutent des fonctionnalités technologiques aux produits de bagages pour faire face à l’innovation stagnante. Le terme « bagage intelligent » est largement utilisé pour les sacs et valises dotés de diverses fonctionnalités technologiques telles que les points d’accès Wi-Fi, les cartes SIM, le GPS, le Bluetooth, la RFID, les batteries intégrées et la mise à l’échelle numérique. L’objectif n’est pas simplement d’ajouter des fonctionnalités au bagage, mais de le rendre convivial dans des applications pratiques. Ces avantages poussent les entreprises de bagages à intégrer des fonctionnalités technologiques dans leurs offres pour rester dans le monde des affaires en constante évolution. Les grandes compagnies de bagages telles que Bluesmart, Samsonite,

Analyse de marché:

Selon mrh, le marché des « bagages intelligents » devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2022, avec une croissance à un TCAC d’environ XX %. L’augmentation des voyages aériens et du tourisme, les innovations dans la conception et la qualité des produits, la demande d’applications basées sur l’IdO et l’évolution des consommateurs vers un style de vie de loisirs obligent les organisations à se concentrer sur l’intégration des fonctionnalités technologiques dans leurs bagages traditionnels. L’augmentation des voyages internationaux et la pénétration d’Internet sont parmi les principaux moteurs de l’introduction d’applications technologiques dans l’industrie des bagages.

Accédez à des exemples de pages de rapport : https://marketreporthub.com/sample.php?id=00376

Analyse technologique :

La technologie est le principal facteur de stimulation du marché des bagages intelligents. Les principaux fournisseurs de technologie se sont associés aux fabricants de bagages pour proposer des solutions innovantes, qui permettent aux clients de profiter du voyage avec un maximum de confort, telles que le suivi des bagages, le chargement USB, la mise à l’échelle numérique et le verrouillage à distance. De nouveaux acteurs entrent sur le marché et les principaux fabricants de bagages tentent de les acquérir pour acquérir leurs connaissances techniques afin d’améliorer leur portefeuille de produits. Le marché de la technologie est en outre segmenté en connectivité, capteurs, cartes SIM, chargement USB et autres. En 2022, la technologie de connectivité détenait une part importante du marché et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2022, avec une croissance à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2022-2030.

Analyse régionale :

À l’heure actuelle, les Amériques détiennent la majorité des parts de marché, principalement en raison des progrès technologiques et de leur adoption. Le marché connaît une croissance importante dans des pays comme les États-Unis et le Canada. Les Amériques sont suivies par l’Asie-Pacifique. Les initiatives des gouvernements régionaux pour le développement de projets de villes intelligentes et l’augmentation des IDE pour l’amélioration de l’industrialisation dans la région sont les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché. L’Europe dépense énormément dans l’industrie manufacturière, en particulier pour les matières premières et leur utilisation. La région RoW devrait connaître une croissance positive du marché, ce qui offrira d’énormes opportunités aux acteurs clés pour fournir des solutions innovantes dans la région.

Acheter un rapport exclusif : https://marketreporthub.com/price.php?id=00376&price=3000

Joueurs clés:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Samsonite, Delsey, Bluesmart, Raden, Away, Trunkster et Lugloc.

Analyse compétitive:

L’étude couvre et analyse le marché du « bagage intelligent ». Faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie, le rapport vise à fournir aux acteurs une opportunité de comprendre les dernières tendances, le scénario de marché actuel, les initiatives gouvernementales et les technologies liées au marché. En outre, aide le capital-risqueur à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées.

Avantages:

Le rapport fournit une analyse approfondie du marché des bagages intelligents visant à éviter les erreurs de traitement des bagages, à réduire le temps d’enregistrement des bagages pour les voyageurs et les autorités dans les aéroports et à fournir des informations aux voyageurs concernant le voyage. Le rapport parle de canal de distribution, de technologie, d’applications et de régions. Grâce aux informations proposées, les principales parties prenantes peuvent connaître les principales tendances, les moteurs, les investissements, les initiatives des acteurs verticaux et l’intérêt des PPP pour l’adoption de la technologie dans l’industrie des bagages. En outre, le rapport fournit des détails sur les principaux défis qui auront un impact sur la croissance du marché.

Demande de table des matières du rapport : https://marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00376

Principaux intervenants :

Fabricants d’appareils, fournisseurs de réseaux, fournisseurs de logiciels, fournisseurs de solutions de sécurité des données, décideurs, organisations de développement de normes, communauté d’investisseurs, chercheurs universitaires, rédacteurs de blogs et magazines technologiques.