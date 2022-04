Marché des avions d’affaires 2022 | Défis des moteurs de croissance, tendances et dynamique de l’industrie, prévisions jusqu’en 2029

Gardant à l’esprit les exigences des clients, ce meilleur rapport d’étude de marché est construit avec l’étude professionnelle et approfondie de l’industrie. Les études de segmentation du marché menées dans ce rapport en ce qui concerne le type de produit, les applications et la géographie sont précieuses pour prendre un verdict sur les produits. Ce rapport d’étude de marché permet aux entreprises de prendre de meilleures décisions, de gérer la commercialisation de biens ou de services et d’atteindre une meilleure rentabilité en priorisant les objectifs du marché. Grâce à l’utilisation d’outils et de techniques à jour et éprouvés, des informations complexes sur le marché sont organisées dans une version plus simple dans ce rapport d’activité pour une meilleure compréhension de l’utilisateur final.

paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché des avions privés fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché des avions d’affaires.

Principaux acteurs du marché des avions d’affaires 2027 (analyse du marché, opportunités, demande, prévisions)

Textron Inc., Embraer, Gulfstream Aerospace Corporation., Pilatus Aircraft., Boeing, Airbus SAS, Bombardier, Dassault Aviation, Honda Aircraft Company, Volocopter GmbH., Zunum Aero., Joby Aviation, Karem Aircraft, Samad Aerospace Ltd., AirCharter International ., VistaJet, Qatar Airways, NetJets IP, LLC., entre autres jugadores nacionales et globales.

Impact du Covid-19 sur le marché des avions commerciaux : Depuis l’apparition du virus COVID-19 en décembre 2019, la maladie s’est propagée dans presque tous les pays du monde et a été déclarée urgence de santé publique par l’Organisation mondiale de la santé. Les impacts mondiaux de la maladie à virus corona 2019 (COVID-19) commencent déjà à se faire sentir et affecteront de manière significative le marché des avions d’affaires en 2020. L’épidémie de COVID-19 a eu des effets sur de nombreux aspects tels que les annulations de vols ; les interdictions de voyager et les quarantaines ; restaurants fermés ; tous les événements intérieurs/extérieurs restreints ; plus de quarante pays ont déclaré l’état d’urgence ; ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement; la volatilité des marchés boursiers ; baisse de la confiance des entreprises, panique croissante de la population et incertitude quant à l’avenir.

Étendue du marché mondial des avions de passagers et taille du marché

Le marché des avions commerciaux est segmenté en fonction du type d’avion, de l’utilisateur final, du point de vente, de la gamme, du modèle commercial et des systèmes. La croissance entre les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et les différences sur vos marchés cibles.

Sur la base du type d’avion, le marché des jets d’affaires est segmenté en avions légers, moyens, gros et avions de ligne.

Le segment des utilisateurs finaux du marché des jets d’affaires est divisé en privé et en opérateur.

Basé sur le point de vente, le marché des jets d’affaires est segmenté en OEM et après-vente. L’OEM est en outre segmenté en conventionnel et hybride-électrique. Le segment du marché secondaire est en outre divisé en maintenance, réparation, révision et remplacement de pièces.

Le segment de gamme du marché des jets d’affaires est divisé en < 3 000 NM, 3 000 – 5 000 NM et > 5 000 NM.

Le segment des modèles commerciaux du marché des jets d’affaires est divisé en service à la demande et propriété.

Le segment des systèmes du marché des jets d’affaires est divisé en avionique, aérostructures, intérieurs de cabine, systèmes d’avion et autres. Les aérostructures sont subdivisées en fuselage, empennage, gouvernes de vol, ailes, nacelle, pylône et nez. Le segment avionique du marché est en outre divisé en système de gestion de vol, système de communication, système de navigation et logiciel. Le système de l’avion est en outre divisé en système hydraulique, systèmes pneumatiques, système de contrôle environnemental, systèmes d’urgence, systèmes électriques, systèmes de propulsion et système d’atterrissage. Le segment intérieur de la cabine est divisé en sièges, IFEC, cuisine, panneaux, compartiments de rangement et salle de bain.

Points abordés dans le rapport

Les points abordés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché impliqués sur le marché, tels que les acteurs du marché, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d’équipements, les utilisateurs finaux, les commerçants, les distributeurs, etc.

Le profil complet des entreprises est mentionné. Et la capacité, la production, le prix, les revenus, le coût, le brut, la marge brute, le volume des ventes, le chiffre d’affaires, la consommation, le taux de croissance, l’importation, l’exportation, l’approvisionnement, les stratégies futures et les développements technologiques qu’ils réalisent sont également inclus dans le rapport. Ce rapport a analysé 12 ans de données historiques et de prévisions.

Les facteurs de croissance du marché sont analysés en détail où les différents utilisateurs finaux du marché sont expliqués en détail.

Des données et informations par acteur du marché, par région, par type, par application, etc., et des recherches personnalisées peuvent être ajoutées en fonction des besoins spécifiques.

Le rapport contient l’analyse SWOT du marché. Enfin, le rapport contient la partie des conclusions où les opinions des experts industriels sont incluses.

Comment ce rapport d’information sur le marché vous sera-t-il utile ?

Le rapport propose des données statistiques en termes de valeur (USD) et de volume (unités) jusqu’en 2027. Des informations exclusives sur les principales tendances ayant un impact sur l’industrie des avions d’affaires, malgré les principales menaces, opportunités et technologies perturbatrices qui pourraient façonner l’offre et la demande du marché mondial des avions d’affaires. Le rapport suit les principaux acteurs du marché qui façonneront et auront un impact supplémentaire sur le marché mondial des avions d’affaires. L’analyse des données présentes dans le rapport Business Jet est basée sur la combinaison des ressources primaires et secondaires. Le rapport vous aide à comprendre les effets réels des principaux moteurs ou contraintes du marché sur les activités Jet d’affaires.

Segmentation: marché mondial des avions d’affaires

Marché mondial des avions d’affaires par type d’avion (léger, moyen, gros, avion de passagers), utilisateur final (privé, opérateurs), point de vente (OEM, marché secondaire), autonomie (< 3 000 NM, 3 000 – 5 000 NM, > 5 000 NM) , Modèle économique (Service à la demande, Immobilier), Systèmes (Avionica, Aérostructures, Intérieurs de cabine, Systèmes aéronautiques, Autres), Pays (USA, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni , Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste Asie-Pacifique, Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique), tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2027

Table des matières: rapport sur le marché des avions d’affaires

Résumé analytique Hypothèses et acronymes utilisés Méthodologie de recherche Aperçu du marché Analyse et prévisions du marché mondial des avions d’affaires par type Analyse et prévisions du marché mondial des avions d’affaires par application Analyse et prévision du marché mondial par canal de vente Analyse et prévision du marché mondial par région Analyse et prévisions du marché nord-américain Analyse et prévisions du marché de l’Amérique latine Analyse et prévision du marché européen Analyse et prévisions du marché Asie-Pacifique Analyse et prévisions du marché au Moyen-Orient et en Afrique Paysage de la concurrence

Comment ces informations sur le marché des avions d’affaires vous aident-elles ?

Part de marché des avions d’affaires (régional, produit, application, utilisateur final) en termes de volume et de revenus, ainsi que le TCAC Les paramètres clés qui animent ce marché et limitent sa croissance. À quels défis les fabricants seront-ils confrontés, ainsi qu’aux nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils seront confrontés Connaître les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations Augmenter les analyses perspicaces du marché et avoir une compréhension globale du «marché des avions d’affaires» et de son paysage commercial

Requêtes résolues dans ce rapport :

Quelles seront les spécialités dans lesquelles les acteurs du marché des avions d’affaires qui se profilent avec des conceptions intensives, des finances et, de surcroît, des avancements continus devraient établir une proximité ?

Quels seront les taux de développement attendus pour votre propre économie d’avions d’affaires à l’extérieur et à l’extérieur et, de plus, pour chaque tranche à l’intérieur ?

Quelle sera l’application Business Jet et les types et devis soigneusement élaborés par les constructeurs ?

Quels seront les dangers qui attaqueront la croissance ?

Durée de l’opportunité du marché mondial des avions d’affaires?

Comment Business Jet Market partage-t-il les fluctuations anticipées de sa valeur des différentes marques d’assemblage ?

