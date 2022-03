Marché des aspirateurs robotiques – Analyse du secteur, acteurs clés, segmentation, application et prévisions d’ici 2029

Une étude influente du marché des aspirateurs robotiques comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

Le marché des aspirateurs robotiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 18,7 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 18 269,34 millions USD d’ici 2027 contre 4 679,66 millions USD en 2019. L’utilisation croissante des appareils connectés stimule la croissance du marché.

L’aspirateur robot est un appareil de nettoyage automatique à la pointe de la technologie. Basé sur l’intelligence artificielle, l’aspirateur robotique est un produit préprogrammé et basé sur un capteur qui nettoie efficacement les sols, les fenêtres, les piscines et les jardins sans aucun effort humain.

La demande croissante d’appareils électroménagers intelligents et la dépendance croissante des humains aux appareils électroniques généreront davantage de revenus pour les fournisseurs d’aspirateurs robotiques. Les progrès de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle stimulent le taux de croissance de ce marché. Par exemple, selon iRobot Corporation, le marché des aspirateurs robotiques représente 24 % en 2018 de l’industrie totale des aspirateurs, contre 13 % en 2012.

Ce rapport sur le marché des aspirateurs robotiques fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et segmentation du marché des aspirateurs robotiques:

En fonction du type, le marché est segmenté en aspirateur de sol, aspirateur de fenêtre, aspirateur de piscine et autres. L’aspirateur de sol domine le segment de type dans la région car, en raison de la révolution des biens de consommation, les femmes sont enclines à adopter l’aspirateur pour faciliter le nettoyage du sol. Ce facteur permet au marché de croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2027.

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché est segmenté en auto-entraînement et télécommande. Le mode autonome domine le segment des modes de fonctionnement avec le taux le plus élevé, étant donné que les aspirateurs robotiques autonomes peuvent fonctionner en l’absence d’humain avec une augmentation de coût minimale. Les aspirateurs autonomes sont équipés de capteurs de proximité qui lui permettent de détecter les murs et de nettoyer en conséquence.

En fonction du type de charge, le marché est segmenté en charge manuelle et charge automatique. La recharge manuelle domine le segment car la recharge automatique est la dernière technologie et n’a pas encore été adoptée par les clients. La technologie de charge automatique est présente dans les derniers modèles d’aspirateurs robots qui sont moins nombreux que les aspirateurs robots à charge manuelle.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en magasins électroniques, commerce électronique, magasins de détail, supermarchés/hypermarchés et autres. Les magasins d’électronique dominent le segment des canaux de distribution principalement en raison de problèmes de confiance, car les clients préfèrent acheter des produits électroniques hors ligne afin d’obtenir le produit authentique.

Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en résidentiel, commercial, institutionnel et industriel. Le résidentiel domine le segment des utilisateurs finaux, car les infrastructures résidentielles mondiales sont plus nombreuses que les infrastructures commerciales, institutionnelles et industrielles.

Analyse au niveau du pays du marché des aspirateurs robotiques

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Pour des informations détaillées sur la taille du marché mondial des aspirateurs robotiques, le paysage concurrentiel est fourni, à savoir l’analyse de la part des revenus (en millions USD) par les joueurs, la part de marché des revenus (%) par les joueurs et, en outre, une analyse qualitative est effectuée sur le taux de concentration du marché, la différenciation des produits, les nouveaux les entrants sont également pris en compte dans la concentration de la carte thermique.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des aspirateurs robotiques comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont ECOVACS, Neato Robotics, Inc., Dyson, Koninklijke Philips NV, SAMSUNG, Pentair plc., Maytronics, iRobot Corporation, Metapo, Inc., Panasonic Corporation, Hayward Industries, Inc., Haier lnc., ILIFE INNOVATION LTD., Taurus Group, bObsweep, BLACK+DECKER Inc., Miele & Cie. KG, SharkNinja Operating LLC, Robert Bosch GmbH, AB Electrolux et SHARP CORPORATION parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur la part de marché des aspirateurs robotiques sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreuses coentreprises et développements sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché mondial des aspirateurs robotiques.

Par exemple,

En mai 2019, iRobot Corporation, société leader sur le marché des aspirateurs robotiques, a annoncé le lancement de son aspirateur robotique le plus avancé, le Roomba s9+. Pour compléter le nettoyage avec le nettoyage, iRobot a également lancé le robot de nettoyage Braava jet m6. La technologie Imprint Link est intégrée à ces robots pour se compléter pour l’aspiration et le nettoyage automatiques. Cette combinaison de robots attirera des clients et augmentera les options de revenus pour iRobot Corporation.

En septembre 2018, Hayward Industries, Inc., l’un des principaux acteurs du marché, a annoncé l’acquisition de Paramount Leisure Industries, Inc., l’un des principaux fabricants de systèmes de nettoyage de piscines au sol. Avec cette acquisition, le portefeuille de produits de Hayward a augmenté et la portée de Paramount auprès des clients s’est élargie.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre d’aspirateur robotique grâce à une gamme de modèles élargie.

L’étude de marché des aspirateurs robotiques couvre une analyse complète des faits suivants :

Projections historiques et futures du marché Aspirateur robotique

Catégorisation du marché des robots aspirateurs pour mettre en évidence les opportunités de croissance et les tendances influençant ces segments

Modèle de consommation variable des clients dans différentes régions

Analyse géographique en termes de perspectives de croissance, de part de marché des aspirateurs robotiques et de principaux pays

Lancements de produits, partenariats, fusions et acquisitions et projets de recherche et développement de différents acteurs du marché des aspirateurs robotiques

