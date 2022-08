Marché des aspirateurs ménagers humides / secs avec part, demande, principaux acteurs, taille de l’industrie et analyse de la croissance future

Marché mondial des aspirateurs ménagers humides / secs, par mode de fonctionnement (auto-entraînement, télécommande), canal de distribution (en ligne, hors ligne), fourchette de prix (bas, moyen, élevé), type (aspirateur de sol, aspirateur de fenêtre, piscine Aspirateur), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde , Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Analyse du marché et aperçu du marché mondial des aspirateurs ménagers humides / secs

Le marché des aspirateurs ménagers humides / secs devrait croître à un taux de croissance de 5,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les aspirateurs ménagers eau/poussière sont des équipements de nettoyage électriques qui capturent les liquides renversés ainsi que la poussière. Ces aspirateurs sont nettement plus adaptables et polyvalents que les aspirateurs traditionnels. À la fois humides et secs, les aspirateurs sont considérés comme l’un des meilleurs instruments pour nettoyer les espaces commerciaux car ils sont beaucoup plus faciles à gérer et simples. Les deux chambres de ces aspirateurs humides et secs facilitent la collecte de la poussière sèche et des déversements humides. Cette unité dispose de deux compartiments différents qui peuvent facilement recueillir à la fois la poussière sèche et les déversements humides.

L’augmentation rapide du nombre de consommateurs sensibilisés au maintien de la santé et de l’ hygiène est susceptible de stimuler la demande du marché des aspirateurs ménagers eau/poussière. L’augmentation du niveau de revenu disponible des personnes et l’urbanisation rapide sont quelques-uns des facteurs qui animent le marché des aspirateurs ménagers secs et humides. D’autres facteurs importants tels que l’augmentation de la sensibilisation des gens au commerce électronique les plates-formes et le nombre croissant de populations à travers le monde accéléreront le taux de croissance du marché. En outre, la forte demande pour diverses industries d’utilisation finale aura un impact positif sur le taux de croissance du marché. De plus, l’augmentation de l’utilisation de produits pour économiser du temps et des efforts de nettoyage amortira davantage le taux de croissance du marché. De plus, l’introduction des aspirateurs-balais et robots augmentera encore la demande pour le marché des aspirateurs ménagers secs/humides.



