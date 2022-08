Marché des aspirateurs à ultrasons en neurologie 2022 Perspectives d’avenir et potentiel de croissance

Le rapport de recherche » Marché des aspirateurs à ultrasons en neurologie : analyse globale de l’industrie et évaluation des opportunités 2029″ publié par Data Bridge Market Research met en lumière plusieurs aspects qui animent le marché mondial. La croissance du marché est influencée par diverses tendances, développements, moteurs et défis, dont l’analyse est incluse dans le rapport de recherche factuel. La publication de recherche exhaustive couvre l’analyse des données historiques ainsi que le scénario actuel ainsi que les projections futures du marché du point de vue de la valeur pour une période de 10 ans, de 2017 à 2028. L’analyse sur divers segments jouant un rôle majeur dans l’expansion du Le marché mondial des aspirateurs à ultrasons en neurologie a été réalisé pour obtenir une image complète du marché. Le rapport présente les prévisions de valeur du marché des aspirateurs ultrasoniques de neurologie et fournit des informations utiles sur les facteurs qui stimulent la croissance du marché ainsi que sur les facteurs qui limitent la croissance du marché. Ce rapport de marché aide à rester à jour sur l’ensemble du marché et propose également une vision holistique du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des aspirateurs à ultrasons neurologiques, qui était de 341,00 millions USD en 2021, monterait en flèche jusqu’à 535,35 millions USD d’ici 2029, et devrait subir un TCAC de 5,80% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisée par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Marché des aspirateurs à ultrasons en neurologie : aperçu

Un aspirateur à ultrasons neurologique est un outil chirurgical ou, plus généralement, un outil opérationnel qui utilise des vibrations ultrasonores à basse fréquence pour disséquer les tissus. L’instrument le plus flexible et le plus convivial pour une gestion en douceur des tissus mous est l’aspirateur à ultrasons neurologique, qui est utilisé pour retirer les tumeurs cérébrales. Il permet la dissection de la structure fragile du cerveau à proximité immédiate des os fins.

Dynamique du marché des aspirateurs à ultrasons en neurologie

Conducteurs

Augmentation du nombre de décès dus à une tumeur au cerveau

Le nombre de décès dus aux tumeurs cérébrales est le moteur du marché mondial des aspirateurs à ultrasons en neurologie. Selon la National Brain Tumor Society, 16 616 décès liés aux tumeurs cérébrales sont documentés chaque année dans le monde. Selon l’American Society for Clinical Oncology, les tumeurs cérébrales et autres tumeurs du système nerveux sont la 10e cause de mortalité chez les hommes et les femmes. De plus, les cancers primitifs du cerveau et du SNC devraient tuer 17 760 adultes (9 910 hommes et 7 850 femmes) en 2019.

Augmentation de l’incidence des traumatismes crâniens

Le marché mondial des aspirateurs à ultrasons en neurologie est stimulé par une augmentation de la prévalence des lésions cérébrales traumatiques. Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré que le nombre de lésions cérébrales traumatiques (TBI) aux États-Unis augmente chaque année. Ces blessures sont traitées avec une variété d’équipements, y compris des aspirateurs neurologiques à ultrasons. Cela contribue à alimenter la croissance du marché. En 2014, 2,87 millions de visites aux urgences, d’hospitalisations et de décès liés à des traumatismes crâniens sont survenus aux États-Unis, avec 837 000 blessures chez les enfants, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Anomalies croissantes et maladies du cerveau

Des facteurs tels que la réduction des coûts, la baisse des prix des nuitées, des établissements de santé bien établis et la disponibilité de neurochirurgiens hautement expérimentés stimuleront le marché de 2022 à 2029. Le marché devrait également être alimenté par l’adoption de types médicaux technologiquement avancés. En raison de la prévalence croissante des maladies, de la multiplication des initiatives gouvernementales et des nombreuses activités de sensibilisation des ONG, l’augmentation des paiements pour les nouvelles technologies et les traitements chirurgicaux a un impact favorable sur la croissance régionale.

Les avancées technologiques

La technologie derrière les aspirateurs à ultrasons neurologiques s’améliore continuellement, ce qui améliore les performances et l’efficacité par rapport aux traitements chirurgicaux standard. Au cours des prochaines années, cela devrait stimuler la demande d’aspirateurs ultrasoniques neurologiques, entre autres.

Marché mondial des aspirateurs à ultrasons en neurologie: informations sur les fournisseurs

Stryker (États-Unis)

Integra Lifesciences (États-Unis)

Springs Gmbh (Allemagne)

Cybersonics, Inc (États-Unis)

Services cliniques META (États-Unis)

Olympus Medical Systems India Private Limited (États-Unis)

Cooper Corp. (États-Unis)

Xcellance Medical Technologies Private Limited (Canada)

Marché mondial des aspirateurs à ultrasons en neurologie : segmentation et prévisions

Par type (autonome et intégré)

Par application (hôpital et centres de chirurgie ambulatoire)

Marché des aspirateurs à ultrasons en neurologie: perspectives par région

Selon les régions géographiques, le marché mondial des aspirateurs à ultrasons en neurologie est segmenté en sept régions clés : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe de l’Est, Europe de l’Ouest, Asie-Pacifique à l’exclusion du Japon, du Japon et du Moyen-Orient et de l’Afrique. L’Amérique du Nord conserve son leadership principalement en raison d’une utilisation significativement élevée de préparations pharmaceutiques par rapport à l’Europe, l’APEJ et le reste du monde.

Le rapport sur le marché des aspirateurs ultrasoniques de neurologie trie la répartition des données mondiales par fabricants, région, type et application tout en analysant l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, et distributeurs. Pour une meilleure expérience utilisateur de ce rapport, tous les faits et chiffres des données statistiques et numériques sont très bien représentés tout au long du rapport. Le rapport crédible sur les aspirateurs à ultrasons de neurologie donne des estimations sur la taille du marché avec des informations sur les revenus des principaux fournisseurs, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que le type de segment de marché et l’application du marché des aspirateurs à ultrasons de neurologie.

