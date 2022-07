Marché des applications de soins d’urgence 2022 Part mondiale, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse des principales entreprises et prévisions des pays clés jusqu’en 2029

Marché mondial des applications de soins d’urgence

Les applications de soins d’urgence ou les applications de santé sont des applications spécialement conçues pour fournir des services liés à la santé sur des applications mobiles ou sur des ordinateurs. Ils sont spécialement conçus pour que les patients puissent y accéder n’importe où et que l’on puisse obtenir des astuces et des conseils liés à la nutrition et à la forme physique. L’adoption croissante des réseaux 3G et 4G dans le monde est le principal facteur qui alimente la croissance de ce marché.

Augmentation de l’adoption des smartphones

Selon une donnée, il y a une augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde. Il y avait environ 1,57 milliard d’utilisateurs de smartphones dans le monde en 2014, qui étaient de 1,86 milliard en 2015, puis de 2,1 milliards en 2016, de 2,32 milliards en 2017, de 2,53 milliards en 2018 et de 2,71 en 2019. On s’attend à ce que le nombre d’utilisateurs augmentera d’ici 2020 et atteindra 2,87 milliards.

Segmentation clé : –

Par type (applications de soins d’urgence préhospitaliers et de triage, applications de communication et de collaboration à l’hôpital, applications post-hospitalières)

Par domaine clinique (traumatisme, accident vasculaire cérébral, maladies cardiaques, autres domaines cliniques

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des applications de soins urgents est:

Johnson & Johnson Services Inc.

Pulsara

Vocera Communications

Allm Inc.

TigerConnect

PatientSafe Solutions

Twiage LLC, Siilo BV

Imprivata Inc.

Voalte

MEDISAFE

Smart Patients, Inc

Hospify, AlayaCare

Forward Health, Argusoft, Pivot Design Group

……

Segment géographique du marché des applications de soins d’urgence

Amérique du Nord (Canada, États-Unis & Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, BeNeLux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde & Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou , Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport répond à des questions telles que :

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial des applications de soins d’urgence ?

2. Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial des applications de soins d’urgence au cours de la période de prévision ?

3. Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période de prévision sur le marché mondial des applications de soins d’urgence ?

4. Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial des applications de soins d’urgence ?

5. Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial des applications de soins d’urgence ?

6. Quelle est la part de marché des principaux fournisseurs sur le marché mondial des applications de soins d’urgence ?

7. Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme appropriés pour entrer sur le marché mondial des applications de soins d’urgence ?

