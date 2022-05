Marché des applications de santé personnelles 2022 Part de l’industrie, taille, tendances, demande, revenus, principaux fabricants et prévisions pour 2029

Le rapport de recherche mondial « Personal Health Apps Market » 2022 fournit des informations sur la taille, la part, les tendances, la croissance, la structure des coûts, la capacité, les revenus et les prévisions du marché pour 2029. Ce rapport comprend également l’étude globale et complète du marché des applications de santé personnelle avec tous ses aspects influençant la croissance du marché. Ce rapport contient des analyses quantitatives exhaustives de l’industrie des applications de santé personnelles et fournit des données pour élaborer des stratégies visant à accroître la croissance et l’efficacité du marché.

Analyse et taille du marché

Ces dernières années, les applications de santé personnelles sont devenues l’un des besoins importants à travers le monde. Les applications et technologies de santé personnelle sont également connues sous le nom de mHealth et sont largement utilisées pour gérer les expériences liées à la santé. Ces applications utilisent des analyses de données sophistiquées pour offrir les meilleurs soins possibles.

Les applications de santé collectent et suivent les données relatives à la santé des individus pour améliorer leur santé globale. Data Bridge Market Research analyse que le marché des applications de santé personnelles devrait croître à un TCAC de 11,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Analyse PESTLE du marché des applications de santé personnelles

Pour aller plus loin, le rapport d’intelligence économique de Market intègre des études de segmentation comprenant des catégories de produits et d’applications, et une analyse au niveau régional des principales zones géographiques. En passant au scénario concurrentiel du marché, l’offre de produits et de services des principales organisations ainsi que les stratégies commerciales qu’elles emploient pour maintenir une forte emprise sur ce marché sont examinées en profondeur.

Les informations statistiques présentées dans ce rapport sont basées sur l’enquête et l’étude primaires et secondaires du marché des applications de santé personnelles dans le gouvernement, ainsi que sur le communiqué de presse. Cela comprend des données via un groupe mondial d’expertise d’acteurs notables des applications de santé personnelle dans le gouvernement pour fournir les dernières informations sur le marché international des applications de santé personnelle dans le gouvernement. À l’avenir, l’analyse de segmentation est évidemment expliquée en tenant compte de toutes les probabilités importantes pertinentes aux conditions du marché du marché dans le gouvernement.

Sur la base du produit, l’étude de marché des applications de santé personnelles affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Par type d’application (applications médicales, applications de fitness)

Par application (services de surveillance, solutions de remise en forme, services de diagnostic, services de traitement, autres

Par plate-forme (Google Play Store, Apple Store, autres)

La concurrence sur le marché des applications de santé personnelle par les TOP Players est,

Apple Inc, Medtronic, SAMSUNG, Koninklijke Philips NV, iHealth Labs Inc, AT&T Intellectual Property., Allscripts Healthcare, LLC, Qualcomm Technologies, Inc., Cerner Corporation., Doximity, Inc., Evolent Health ….

Le rapport de marché vous aidera principalement à réaliser et à découvrir les pouvoirs moteurs les plus rébarbatifs et les plus bouleversants du marché des applications de santé personnelle en anticipant les conséquences sur l’industrie mondiale.

Dynamique du marché des applications de santé personnelle

Conducteurs

Pénétration d’Internet

La prolifération de l’Internet haut débit à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des applications de santé personnelles.

Investissements gouvernementaux pour l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption d’applications de santé personnelles influence davantage le marché.

Adoption des technologies intelligentes

La forte adoption des appareils portables, de l’analyse des mégadonnées et de l’IoT (Internet des objets) dans le secteur de la santé accélère la croissance du marché.

Conformité réglementaire

Le maintien de la conformité aux réformes et réglementations médicales augmente la demande pour ces solutions.

De plus, les progrès de l’infrastructure de santé, la disponibilité de la nature dynamique des conceptions de régimes de prestations de santé, l’augmentation du revenu disponible et les progrès de l’infrastructure de santé affectent positivement le marché des applications de santé personnelles.

Opportunités

En outre, la pénétration des smartphones offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’utilisation de solutions mHealth dans les établissements de soins ambulatoires augmentera encore le taux de croissance du marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé à l’avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, les problèmes de sécurité liés à la confidentialité, aux licences et aux violations de données devraient entraver la croissance du marché des applications de santé personnelles. En outre, la réticence des professionnels de la santé à adopter des solutions avancées de santé en ligne devrait défier le marché des applications de santé personnelle au cours de la période de prévision 2022-2029.

Développement récent

Apple Inc a présenté Apple Fitness+ en décembre 2020 pour sa montre Apple. L’application va motiver et suivre les mesures d’entraînement de l’utilisateur et offrir des conseils.

La Food and Drug Administration (FDA) et la CE ont donné leur approbation à Fitbit en septembre 2020 pour évaluer le rythme cardiaque pour la fibrillation artificielle.

Portée du marché des applications de santé personnelle et taille du marché

Le marché des applications de santé personnelles est segmenté en fonction du type d’application, de l’application et de la plate-forme. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’application

Applications médicales

Applications de remise en forme

Sur la base du type d’application, le marché des applications de santé personnelles est segmenté en applications médicales et applications de fitness. Les applications médicales sont en outre segmentées en applications de santé pour femmes, applications de dossier de santé personnel, applications de gestion des médicaments, applications de diagnostic, applications de surveillance à distance, applications de gestion des maladies et autres. Les applications de fitness sont en outre segmentées en alimentation et nutrition, exercice et forme physique, mode de vie et stress.

Application

Services de surveillance

Solutions de remise en forme

Services diagnostiques

Services de traitement

Autres

Sur la base des applications, le marché des applications de santé personnelles est segmenté en services de surveillance, solutions de fitness, services de diagnostic, services de traitement et autres.

Plateforme

Google Play Store

Apple Store

Autres

Sur la base de la plate-forme, le marché des applications de santé personnelles est segmenté en Google Play Store, Apple Store et autres.

Principaux faits saillants de l’étude de marché sur les applications de santé personnelle .

Estimation des revenus et des ventes – Les revenus et le volume des ventes historiques sont présentés et d’autres données sont triangulées avec des approches descendantes et ascendantes pour prévoir la taille complète du marché et pour estimer les chiffres prévisionnels pour les régions clés couvertes dans le rapport ainsi que les types classés et bien reconnus et l’industrie d’utilisation finale. De plus, les facteurs macroéconomiques et les politiques réglementaires sont vérifiés dans l’évolution et l’analyse prédictive de l’industrie des applications de santé personnelle.

Analyse de fabrication – le rapport est actuellement analysé concernant divers types de produits et applications. Le marché des applications de santé personnelle fournit un chapitre mettant en évidence l’analyse des processus de fabrication validée via des informations primaires collectées par des experts de l’industrie et des responsables clés des entreprises profilées.

ANALYSE DES CINQ FORCES: Afin de mieux comprendre l’état du marché des applications de santé personnelle, une analyse des cinq forces est effectuée, qui comprend le pouvoir de négociation des acheteurs, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des nouveaux entrants, la menace des substituts, la menace de la rivalité.

Concurrence – Les principaux acteurs ont été étudiés dans l’industrie des applications de santé personnelle en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, du prix du produit/service, des ventes et du coût/bénéfice.

Demande et offre et efficacité – Le rapport Personal Health Apps fournit en outre la distribution, la production, la consommation et l’EXIM ** (exportation et importation). ** Le cas échéant

