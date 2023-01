Marché des applications de régime et de nutrition en Europe (2022 à 2029) – Taille, TCAC de 30,1 %, rapport d’analyse des parts et des tendances || Under Armour, Inc. (États-Unis), Leaf Group Ltd. (États-Unis), NOOM, INC. (États-Unis), Azumio (États-Unis).

Le marché européen des applications de régime et de nutrition devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 30,1 % au cours de la période de prévision et devrait atteindre 4 580,12 millions d’ici 2029.

Key Company Coverage (Company Profile, Sales Revenue, Price, Gross Margin, Main Products etc.):

Under Armour, Inc. (U.S.), Leaf Group Ltd. (U.S.), NOOM, INC. (U.S.), Azumio (U.S.)., Jefit, Inc. (U.S.), MyFitnessPal, Inc. (U.S), Apple Inc. (U.S.), Fitbit Inc. (U.S.), FitOn Inc. (U.S.), FitNow, Inc. (U.S.), Daily Workout Apps, LLC (U.S.), MyNetDiary Inc (U.S.), Jawbone Inc. (U.S.) and Headspace (U.S.)

Dynamique du marché des applications de régime et de nutrition

Conducteurs

Augmentation des dépenses de santé

La popularité croissante d’une alimentation et d’un mode de vie sains parmi les clients, ainsi que l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs sur des aliments sains, alimentent l’expansion du marché. Les clients sont prêts à dépenser plus d’argent en nourriture et en équipement de fitness pour suivre leur santé, ce qui propulse le secteur vers l’avant. Ces facteurs stimulent la croissance du marché.

Les principaux éléments à l’origine de la croissance du marché sont l’augmentation du nombre de personnes qui suivent une formation de fitness en ligne et l’utilisation accrue d’Internet et des smartphones. De plus, la pénétration croissante d’Internet et des smartphones devrait soutenir la croissance globale du marché. En outre, la prise de conscience accrue de ses divers avantages tels que leur utilisation pour apporter des changements de mode de vie sains en leur permettant de se fixer des objectifs de remise en forme, de suivre les calories consommées, d’obtenir des idées d’entraînement, de partager leurs progrès sur les réseaux sociaux, d’aider les utilisateurs à devenir plus motivés, ce qui agit également en tant que moteur du marché.

Opportunités

Accroître les initiatives et la popularité des appareils intelligents

Les gouvernements soutiennent également le mode de vie sain des consommateurs par le biais de nouvelles campagnes de lois réglementaires et d’autres, qui devraient générer des opportunités lucratives pour le marché, ce qui augmentera encore le taux de croissance du marché des applications de régime et de nutrition à l’avenir. En outre, la prévalence croissante de maladies telles que le diabète et la popularité croissante des bracelets et montres intelligents offriront également de nombreuses opportunités de croissance sur le marché.

Segmentation du marché des applications de régime et de nutrition en Europe :

Taper

Application de suivi nutritionnel

Application de suivi d’activité

Applications de plate-forme sociale

Applications de pari

Autres

Produit

Téléphones intelligents

Appareils portables

Comprimés

Le sexe

Femmes

Homme

Âge

Adultes

Adolescents

Vieilli

Plateforme

ios

Android

les fenêtres

Autres

Utilisateur final

Centres de remise en forme

secteurs de la santé

Paramètres de soins à domicile

Autres

Marché de l’analyse avancée: analyse du segment régional (volume de production régional, volume de consommation, chiffre d’affaires et taux de croissance 2022-2029): Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Espagne, etc.) Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie et Asie du Sud-Est, etc.) Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie, etc.) Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Émirats arabes unis et Arabie saoudite, etc.)



DEVELOPPEMENTS récents

À la suite de l’acquisition de Frame.io par Adobe en octobre 2021, le processus de création sera plus efficace, productif et propice à laisser libre cours à la créativité.

DocuSign et Salesforce se sont associés en octobre 2021 pour simplifier la facilitation des accords pour les clients du monde entier.

Thales et QEP se sont associés en septembre 2021 pour développer et tester en collaboration des technologies quantiques pour des applications industrielles.

OneSpan a annoncé sa fusion avec Belfius Bank en mai 2021 dans le but de protéger ses consommateurs des effets de la cybercriminalité.

En avril 2021, IDEMIA s’est associée à Microsoft pour prendre en charge sa toute nouvelle solution d’identité d’informations d’identification vérifiables pour Azure Active Directory (Azure AD).

Avantages clés du marché des applications de régime et de nutrition en Europe par rapport aux concurrents mondiaux:

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances du marché, des prévisions et de la taille du marché des applications de régime et de nutrition en Europe afin de déterminer de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs dans l’industrie européenne des applications de régime et de nutrition.

Réponses à certaines des questions clés dans ces rapports sur le marché des applications de régime et de nutrition en Europe:

Quel sera le taux de croissance du marché, la dynamique de croissance ou l’accélération du marché au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs clés qui motivent la chaise de jeu Asie-Pacifique ?

Quelle région devrait détenir la part de marché la plus élevée dans le fauteuil de jeu Asie-Pacifique?

Quels tendances, défis et obstacles auront un impact sur le développement et le dimensionnement de la Global Asia-Pacific Gaming Chair ?

Quel est le volume des ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants de chaise de jeu Asie-Pacifique ?

Quelles sont les opportunités et les menaces des applications de régime et de nutrition en Europe auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale des applications de régime et de nutrition en Europe ?

Le rapport sur le marché des applications de régime et de nutrition en Europe vise à fournir:

Une analyse qualitative et quantitative des tendances, dynamiques et estimations actuelles de 2022 à 2029.

The analysis tools such as SWOT analysis and Porter’s five force analysis are utilized, which explain the potency of the buyers and suppliers to make profit-oriented decisions and strengthen their business.

The in-depth market segmentation analysis helps identify the prevailing market opportunities.

In the end, this Europe Diet and Nutrition Apps report helps to save you time and money by delivering unbiased information under one roof.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

Chapter 2. Executive Summary

2.1. Market Outlook

2.2. Segmental Outlook

2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Europe Diet and Nutrition Apps Market Variables, Trends, & Scope

3.1. Segmentation et portée du marché

3.2. Cartographie des perspectives de pénétration et de croissance

3.3. Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie

3.4. Cadre réglementaire

3.5. Marché des applications de régime et de nutrition en Europe – Dynamique du marché

3.5.1. Analyse des moteurs de marché

3.5.2. Analyse des restrictions du marché

3.5.3. Défis de l’industrie

3.6. Analyse de l’environnement commercial: marché des applications de régime et de nutrition en Europe

3.6.1. Analyse de l’industrie – Porter’s

3.6.1.1. Puissance du fournisseur

3.6.1.2. Pouvoir d’achat

3.6.1.3. Menace de substitution

3.6.1.4. Menace des nouveaux entrants

3.6.1.5. Rivalité concurrentielle

3.6.2. Analyse PESTEL

3.6.2.1. Le paysage politique

3.6.2.2. Paysage environnemental

3.6.2.3. Paysage social

3.6.2.4. Paysage technologique

3.6.2.5. Paysage économique

3.6.2.6. Paysage juridique

Chapitre 4. Analyse d’impact du COVID-19

Chapitre 5. Marché des applications de régime et de nutrition en Europe : estimations des produits et analyse des tendances

5.1. Marché des applications de régime et de nutrition en Europe : analyse du mouvement des produits, 2020 et 2028

5.2. Fibre creuse

5.2.1. Estimations et prévisions du marché, 2017 – 2028 (millions USD)

5.3. Drap plat

5.3.1. Estimations et prévisions du marché, 2017 – 2028 (millions USD)

5.4. Multi-tubulaire

5.4.1. Estimations et prévisions du marché, 2017 – 2028 (millions USD)

Continuer …

