Marché des applications de régime et de nutrition aux États-Unis, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

Le rapport de classe mondiale sur le marché des applications de régime et de nutrition aux États-Unis fournit un aperçu détaillé des spécifications des produits, des types de produits, de l’analyse de la production et de la technologie, en tenant compte de facteurs clés tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Cet article de marché est la meilleure source de fluctuation des valeurs CAGR sur la période de prévision 2022-2029 pour le marché. Cette étude dérive les moteurs et les contraintes du marché à l’aide d’une analyse SWOT ainsi que leur impact sur la demande au cours de la période de prévision. Le rapport Trusted United States Diet and Nutrition Apps Market a été compilé en fonction du type de marché, de la taille de l’organisation, de la disponibilité sur site et du type d’organisation de l’utilisateur final.

Le rapport d’étude de marché Universal US Diet and Nutrition App est un excellent canal pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients, les stratégies des concurrents, le positionnement de la marque, les préférences des clients et le comportement des clients. Ce rapport d’étude de marché est là pour répondre à ce besoin de l’entreprise, il analyse donc le marché de haut en bas en tenant compte des paramètres de marché riches. Pour concevoir une stratégie commerciale durable, lucrative et rentable, le rapport sur le marché des applications de régime et de nutrition aux États-Unis constitue une ressource précieuse et exploitable fournissant des informations de premier ordre sur le marché qui sont toujours importantes.

Le marché américain des applications de régime et de nutrition valait 2 187,63 millions USD en 2021 et devrait atteindre 15 017,42 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 21,40 % sur la période de prévision 2022-2029. Les «smartphones» représentent le plus grand segment de produits sur le marché des applications de régime et de nutrition au cours de la période de prévision, en raison de la pénétration croissante des smartphones et d’Internet ainsi que de l’augmentation du revenu disponible. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché américain des applications de régime et de nutrition est la suivante :

Under Armour, Inc. (États-Unis)

Leaf Group Ltd. (États-Unis)

NOOM, INC. (États-Unis)

Azumio (États-Unis)

Jefit, Inc. (États-Unis)

MyFitnessPal, Inc. (États-Unis)

Apple Inc. (États-Unis)

Fitbit Inc. (États-Unis)

FitOn Inc. (États-Unis)

FitNow, Inc. (États-Unis)

Application d’entraînement quotidien, LLC (États-Unis)

MyNetDiary Inc (États-Unis)

Jawbone Inc. (États-Unis)

Espace de tête (États-Unis)

développement récent

En juillet 2021, Noom, une plateforme de santé numérique de premier plan axée sur le changement de comportement, et LifeScan, un leader mondial de la surveillance de la glycémie avec 20 millions de diabétiques et fabricant de produits emblématiques de la marque OneTouch®, ont annoncé un partenariat nouvellement élargi. . Aider les personnes atteintes de diabète à prendre le contrôle de leur santé grâce au programme de soutien au diabète de Noom, qui comprend des articles et des formations basés sur la psychologie, des outils comme le suivi de la glycémie, et plus encore. LifeScan et Noom se sont associés pour fournir les connaissances et les ressources dont vous avez besoin pour apporter des changements durables et maintenir un mode de vie sain.

Dynamique du marché des applications de régime et de nutrition

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Hausse des dépenses de santé

L’expansion du marché s’accélère à mesure que l’intérêt des consommateurs pour des habitudes alimentaires et un mode de vie sains augmente et que le pouvoir d’achat des consommateurs pour des aliments sains augmente. Les clients sont prêts à dépenser plus en nourriture et en équipement de fitness pour suivre leur santé, ce qui fait progresser le domaine. Ces facteurs alimentent la croissance du marché.

Les principaux facteurs de croissance du marché sont l’augmentation du nombre de personnes qui suivent des entraînements de fitness en ligne et l’augmentation de l’utilisation d’Internet et des smartphones. De plus, la pénétration croissante d’Internet et des smartphones devrait soutenir la croissance globale du marché. En outre, la reconnaissance des nombreux avantages de changer un mode de vie sain en fixant des objectifs de remise en forme, en suivant la consommation de calories, en obtenant des idées d’entraînement, en partageant les progrès sur les réseaux sociaux et en aidant les utilisateurs à se sentir plus motivés a augmenté. en tant que moteur du marché.

chance

Initiative croissante et popularité des appareils intelligents

Le gouvernement soutient également les modes de vie sains des consommateurs, par exemple par le biais de nouvelles campagnes de législation réglementaire, qui devraient créer des opportunités lucratives pour le marché qui accroîtront encore le taux de croissance du marché des applications de régime et de nutrition à l’avenir. De plus, la prévalence croissante de maladies telles que le diabète et la popularité croissante des bracelets et montres intelligents offriront de nombreuses opportunités de croissance sur le marché.

Pharma/Challenge Marché américain des applications de régime et de nutrition

coût élevé

Les plans coûteux proposés par les applications de nutrition et de régime peuvent étouffer l’industrie en limitant le nombre d’utilisateurs prêts à utiliser l’application. En effet, les services que les applications peuvent fournir sont limités par rapport à ceux fournis par les centres de vie physique ou les salles de sport. En raison du coût élevé, les clients peuvent préférer une solution physiquement active à une solution virtuelle.

menace d’attaque

De plus, à mesure que les pirates informatiques deviennent plus sophistiqués, la menace d’attaques augmente et le coût de la récupération après un ransomware pourrait défier le marché des applications de régime et de nutrition au cours de la période de prévision.

Segmentation globale du marché des applications de régime et de nutrition aux États-Unis :

Catégorie

application de suivi nutritionnel

application de suivi d’activité

application de plateforme sociale

application de pari

Autre

produit

Téléphone intelligent

appareil portable

tablette

le genre

femme

Masculin

âge

adulte

adolescents

vieille

Plate-forme

Ios

Android

la fenêtre

Autre

utilisateur final

Centre Fitness

industrie médicale

paramètres de soins à domicile

Autre

Analyse régionale pour le marché mondial des chaises de jeu :

APAC (Japon, Chine, Corée, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est subdivisé en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est subdivisé en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels est confrontée une concurrence importante ou rare avec les marques nationales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prédictive des données nationales.

Questions clés auxquelles répond cette étude

Où la croissance du TCAC et de l’année peut-elle être abrupte ?

Quelles régions ont une meilleure demande pour votre produit/service ?

Quelles opportunités l’espace émergent présente-t-il pour les entrants existants et nouveaux sur ce marché ?

Analyse des aspects de risque associés aux prestataires de services ?

Pourquoi ce marché est-il adapté aux investissements à long terme ?

Connaissez-vous les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

Comment les prochaines années affecteront-elles les facteurs qui stimulent la demande dans cette industrie ?

Quelle est l’analyse d’impact des différents facteurs sur la croissance globale de ce marché ?

Quelles stratégies les grandes entreprises ont-elles pour les aider à gagner des parts dans un marché mature ?

Comment la technologie et les innovations centrées sur le client font-elles une grande différence sur ce marché ?

Table des matières: Marché mondial des applications de régime et de nutrition aux États-Unis

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Analyse du marché mondial des applications de régime et de nutrition aux États-Unis

Chapitre 3 : Analyse régionale de l’industrie américaine des applications de régime et de nutrition

Chapitre 4: Segmentation du marché par type et application

Chapitre 5 : Répartition des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

