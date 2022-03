Marché des applications de parcomètres en Amérique du Nord avec 107,69 millions de dollars américains d’ici 2028 pour assister à une croissance impressionnante par INRIX, Inc., Parkopedia, Arrive (ParkWhiz), ParkMobile, LLC, Passport Labs, Inc

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des applications de parcomètres en Amérique du Nord» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des applications de parcomètres en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Le marché des applications de parcomètres en Amérique du Nord devrait passer de 32,86 millions de dollars US en 2021 à 107,69 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 18,5 % de 2021 à 2028.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• INRIX, Inc.

• Parkopédia

• Arrivée (ParkWhiz)

• ParkMobile, LLC

• Passeport Labs, Inc.

• Flowbird

• PayByPhone

• EasyPark

Il y a une augmentation de la construction de villes intelligentes et d’espaces verts dans les bâtiments de la région, ce qui crée des opportunités de croissance lucratives pour les développeurs d’applications de parcomètres. L’augmentation de la population et l’urbanisation rapide ont conduit à des innovations importantes dans les concepts de vie. Les organismes gouvernementaux tels que le US Green Building Council (USGBC) encouragent la disponibilité d’espaces propres et plus verts dans les bâtiments pour augmenter la valeur des actifs. Dans le cadre des projets de ville intelligente, la construction de bâtiments commerciaux et résidentiels avec des espaces verts devrait augmenter la demande d’applications de parcomètres qui permettent de gagner du temps sur les paiements et le suivi des places de stationnement en facilitant l’accès pour accomplir ces tâches par voie électronique. .

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des applications de parcomètres en Amérique du Nord. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché des applications de parcomètres en Amérique du Nord pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché. .

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des applications de parcomètres en Amérique du Nord. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché des applications de parcomètres en Amérique du Nord.

