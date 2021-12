Marché des applications de Mémoire Flash et XPoint Tendances Mondiales de l’Industrie, Part, Taille, Croissance, Opportunité et Prévisions 2021-2027 // Adesto, Cypress, EON, Fidelix| GigaDevice

Flash et XPoint sont une technologie de mémoire non volatile développée conjointement par Intel et Micron Technology. Comme la mémoire est intrinsèquement rapide et adressable en octets, les techniques telles que la lecture-modification-écriture et la mise en cache utilisées pour améliorer les SSD traditionnels ne sont pas nécessaires pour obtenir des performances élevées. Flash et XPoint sont utilisés comme couche de stockage supplémentaire entre flash et DRAM. C’est une pratique relativement courante de ranger le stockage entre les disques durs et le flash.

La technologie DRAM est capable d’accéder à la mémoire plus rapidement que Flash et XPoint. Cependant, comme la DRAM est volatile, elle a besoin d’une alimentation constante pour enregistrer les données. En revanche, le flash NAND à semi-conducteurs est non volatile mais significativement plus lent que la DRAM et le Flash et le XPoint.

Acteurs clés-

* Adesto

• Cyprès

• EON

* Fidélix

* Gigadispositif

* Infineon

• Intel

* ISSI

* Kioxia

* Macronix

* Matsushita

• Puce

• Micron

L’utilisation des demandes de pièces de mémoire Flash et XPoint est disséquée dans cette revue annuelle. Cette mise à jour importante donne une division intégrée du marché des utilisations finales de mémoire / stockage sur les marchés des acheteurs, des portables et des figurants. Il calcule l’utilisation chronique de NOR, de NAND, de NAND 3D et de XPoint/NVRAM par épaisseur dans plus de 195 applications d’utilisation finale.

Les deux types de pièces Flash sont des conjectures pour le revenu, les unités, les ASP et les Mbits/Gbits dans chacune des sections d’application 90+. Le NOR chronique est estimé indépendamment pour le nord de 50 applications, car il prend le contrôle du marché du NOR égal.

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants:

Pénétration du marché: Données complètes sur la disposition des articles des principaux acteurs du marché des applications de mémoire Flash et XPoint.

Évaluation sérieuse: évaluation de haut en bas des techniques de marché, des fragments géographiques et commerciaux des principaux acteurs à l’affût.

Développement/ Innovation d’articles : Des informations détaillées sur les avancées à venir, des exercices de R&D et des envois d’articles à l’affût.

Développement du marché: Données complètes sur les secteurs d’activité en développement. Ce rapport dissèque le marché pour différentes sections à travers les topographies.

Diversification du marché: Données exhaustives sur les nouveaux éléments, les topographies non découvertes, les tournures tardives des événements et les intérêts sur le marché des applications de mémoire Flash et XPoint.

Table des Matières-

Chapitre 1 Aperçu du Marché des applications de mémoire Flash et XPoint

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence mondiale sur le marché des Applications de Mémoire Flash et XPoint par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, Chiffre d’affaires (Valeur) par Région

Chapitre 5 Production mondiale, Chiffre d’affaires (Valeur), Évolution des prix par Type, par Application

Chapitre 6 Analyse des Coûts de Fabrication

Chapitre 7 Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

Chapitre 8 Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs / Commerçants

Chapitre 9 Analyse des Facteurs d’Effet de Marché des Applications de Mémoire Flash et XPoint

Chapitre 10 Prévisions du Marché des applications de Mémoire Flash et XPoint

