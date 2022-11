Marché des applications de fitness Taille de l’industrie mondiale, demande, tendances futures, défis, opportunités de croissance et analyse des acteurs clés Le marché mondial devrait croître à un TCAC de 25,6% d’ici 2028

Le marché croît à un TCAC de 25,6 % dans les prévisions de 2028 et devrait atteindre 27 646,95 millions de dollars d’ici 2028, selon une analyse de Data Bridge Market Research. Le marché mondial des applications de fitness connaît une croissance substantielle en raison de l’accent mis sur la forme physique et la perte de poids, et la prévalence des maladies chroniques, y compris le diabète, augmente. La popularité croissante de l’utilisation de montres et de bracelets intelligents stimule également la croissance du marché.

Les applications de fitness sont définies comme des applications pouvant être téléchargées sur des appareils intelligents, notamment des ordinateurs portables, des téléphones et des tablettes. Il est disponible sur deux plates-formes différentes, notamment le système d’exploitation Android et iPhone (iOS). Selon la ressource de santé publique en ligne (Health Works Collective), plus de 97 000 applications de fitness et de bien-être sont disponibles sur les tablettes et les appareils mobiles.

De plus, environ 52 % des utilisateurs de smartphones accèdent à des informations relatives à la santé via leurs appareils, et environ 15 % des utilisateurs sont âgés de 18 à 29 ans et ont installé une application de santé. Plusieurs types d’applications de fitness sont disponibles, y compris les applications de gestion des soins, les applications de surveillance des signes vitaux, les applications de santé et de bien-être, les applications de santé des femmes, les applications de gestion des médicaments, les applications de conseil, etc.

Le rapport sur le marché des applications de fitness détaille les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d’analyser les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, l’expansion géographique et la technologie du marché. innovation. Pour comprendre l’analyse et les scénarios de marché, contactez-nous pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à créer des solutions d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.​​​

Les principales entreprises opérant dans l’application Global Fitness sont AllTrails, LLC, FITNESS22 LTD, FITNOTES, Google, Jefit, Inc., MyFitnessPal, Inc., Fitbit LLC., Calm, Strava, Inc., Headspace Inc., Firsthand Technology Inc., komoot , Freeletics GmbH, YAZIO, Lifesum AB, groupe Leap Fitness, ASICS DIGITAL, INC., STRONG FITNESS PTE LTD., AZUMIO, « RUNTASTIC GMBH », etc.

Portée du marché des applications de fitness et taille du marché

Le marché mondial des applications de fitness est segmenté en huit segments remarquables basés sur le produit, le type, l’application, le domaine thérapeutique, le système d’exploitation, la méthode d’achat, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base du produit, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en applications de gestion des soins infirmiers, applications de surveillance des signes vitaux, applications de santé et de bien-être, applications de santé des femmes, applications de gestion des médicaments, applications de conseil, etc. Les applications de santé et de bien-être devraient dominer le marché en raison des modes de vie trépidants et de l’émergence du COVID-19, ce qui entraînera une attention accrue à sa santé, ce qui stimulera la croissance de ce segment.

Sur la base du type, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en applications connectées et appareils intégrés. Les applications connectées devraient dominer le marché en raison du vieillissement de la population, de l’évolution des modes de vie et des problèmes de santé croissants.

Sur la base de l’application, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en entraînement, suivi, jeux de fitness et autres. Le segment du suivi devrait dominer le marché car des rappels réguliers peuvent augmenter les niveaux de motivation et avec les trackers de fitness, les gens peuvent suivre leur activité physique au quotidien.

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en cancer cardiovasculaire, dermatologie et cancer de la peau, ophtalmologie, diabète, troubles respiratoires, auditifs, troubles du sommeil, nutrition et autres. La nutrition devrait dominer le marché en raison de la prise de conscience croissante d’une alimentation saine et de l’importance d’une consommation nutritionnelle appropriée.

Sur la base du système d’exploitation, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en iOS, Android et Windows. Le segment IOS devrait dominer le marché en raison de l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’IOS par rapport aux autres technologies, car les iPhones sont très avancés et disposent d’installations intégrées uniques qui aident les applications de fitness à fournir plus de fonctionnalités à leurs utilisateurs.

Sur la base de la méthode d’achat, le marché mondial des applications de fitness est divisé en abonnement et sans abonnement. Le segment par abonnement devrait dominer le marché car il propose des plans personnalisés, des routines d’exercices, des tableaux de régime, etc. Ces avantages augmentent le potentiel de croissance du segment par abonnement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en fournisseurs, soins de santé à domicile et autres. Le segment des fournisseurs devrait dominer le marché en raison du nombre croissant de centres de santé dans le monde.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en distributeurs tiers et appels d’offres directs. Les distributeurs tiers devraient dominer le marché mondial des applications de fitness en raison de leur contrôle global sur les ventes.

L’avantage principal:

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances actuelles du marché des applications de fitness, des prévisions et de la taille du marché pour identifier les opportunités actuelles.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les facteurs les plus influents et les principaux domaines d’investissement sont mis en évidence dans l’étude.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leurs contributions aux revenus sont mentionnées.

Le rapport sur le marché des applications de fitness donne également un aperçu de la localisation actuelle des acteurs actifs du marché dans l’industrie des applications de fitness.

Méthodologie de recherche : marché mondial des applications de fitness

La collecte des données et l’analyse de l’année de référence ont été effectuées à l’aide d’un module de collecte de données avec un échantillon de grande taille. Analyser et estimer les données du marché à l’aide de statistiques de marché et de modèles cohérents. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également des facteurs clés de succès dans le rapport sur le marché. Pour plus d’informations, veuillez appeler l’analyste ou vous pouvez déposer votre demande. La principale méthode de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie).

En plus de cela, le modèle de données comprend la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les mesures, l’analyse de la part mondiale par rapport à la région et la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur les méthodes de recherche, demandez à nos experts de l’industrie.

Points clés de la table des matières :

Chapitre 1 Aperçu des activités du marché mondial des applications de fitness

Chapitre 2 Classification des principaux types

Chapitre 3 Répartition des principales applications (revenus et volume)

Chapitre 4 Segmentation du marché des applications de fitness de fabrication

Chapitre 5 Ventes et estimation des études de marché sur les applications de fitness

Chapitre 6 Production et ventes des principaux fabricants de Segmentation du marché des applications de fitness

Chapitre 8 Fabricants, transactions et fermetures d’évaluation et de motivation du marché des applications de fitness

Chapitre 9 Segmentation des entreprises clés par taille globale du marché et revenus par type

Chapitre 11 Chaîne commerciale/industrielle (analyse de la valeur et de la chaîne d’approvisionnement)

Chapitre 12 Conclusions et annexes

Les principales raisons d’acheter ce rapport :

Une analyse approfondie du marché fournit une compréhension globale du marché mondial et de son paysage commercial.

Évaluer les processus de production, les problèmes clés et les solutions pour réduire les risques de développement.

Comprendre les moteurs et les forces contraignantes les plus influents dans l’analyse du marché des applications de fitness et leur impact sur le marché mondial.

Découvrez les stratégies de mise sur le marché adoptées par les principales organisations.

Découvrez les perspectives d’avenir et les perspectives de la part de marché des applications de fitness.

Analyse des tendances agressives telles que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quels sont les principaux moteurs qui influencent la fortune du marché des applications de fitness au cours de la période de prévision ? Qui sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes pour les aider à prendre pied sur le marché des applications de fitness ? Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché des applications de fitness dans différentes régions ? Quels sont les principales menaces et défis qui pourraient constituer des obstacles à la croissance du marché des applications de fitness ? Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent compter pour réussir et être rentables ?

