Marché des applications de fitness à un TCAC de 25,6 % jusqu’en 2028, les rapports fournissent des détails sur l’analyse de l’industrie, la part, la croissance, la taille, la demande et l’analyse des revenus

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude commerciale complète sur « Fitness App Market » comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies de marketing, les tendances ou opportunités émergentes et les avancées techniques dans l’industrie connexe. Le rapport sur le marché des applications de fitness est une estimation analytique des principaux défis en matière de ventes, d’exportation ou d’importation et de revenus auxquels une organisation pourrait être confrontée dans les années à venir. Ce rapport d’activité comprend également des profils stratégiques des principaux acteurs du marché, une analyse systématique de leurs compétences de base et dessine un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport utilise une excellente méthodologie de recherche axée sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés.

Toutes les données numériques incluses dans le rapport sur le marché des applications de fitness sont prises en charge par d’excellents outils tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, etc. Le rapport couvre un certain nombre de sujets, notamment l’analyse des tendances du marché, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités, les menaces, l’analyse des applications, les marchés émergents et le scénario de marché futuriste. En outre, il analyse l’industrie des applications de fitness par type de produit, par type d’équipement, par catégorie de prix, par exemple discount, conventionnel ou premium, etc., par canal de distribution, par application et par géographie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 25,6 % au cours de la période de prévision et devrait atteindre 27 646,95 millions USD d’ici 2028. Prévalence des maladies chroniques, dont le diabète, entre autres. La popularité croissante du port de montres et de bracelets intelligents stimule également la croissance du marché.

Une application de fitness est définie comme une application qui peut être téléchargée sur des appareils intelligents tels que des ordinateurs portables, des téléphones et des tablettes. Il peut être disponible sur deux plates-formes différentes, y compris les systèmes d’exploitation Android et iPhone (iOS). Selon la ressource de santé publique en ligne (Health Works Collective), plus de 97 000 applications de santé et de remise en forme sont disponibles sur les tablettes et les appareils mobiles. En outre, environ 52 % des utilisateurs de smartphones obtiennent des informations relatives à la santé via leurs appareils, et environ 15 % des utilisateurs ont entre 18 et 29 ans et ont installé des applications de santé. Il existe plusieurs types d’applications de fitness disponibles, y compris des applications de gestion de l’attention,

Acteurs du marché couvert

AllTrails, LLC, FITNESS22 LTD, FITNOTES, Google, Jefit, Inc., MyFitnessPal, Inc., Fitbit LLC., Calm, Strava, Inc., Headspace Inc., Firsthand Technology Inc., komoot, Freeletics GmbH, YAZIO, Lifesum AB , Leap Fitness Group, ASICS DIGITAL, INC., STRONG FITNESS PTE LTD., AZUMIO, « RUNTASTIC GMBH » entre autres.

Portée du marché mondial des applications de fitness et taille du marché

Le marché mondial des applications de fitness est classé en huit segments principaux en fonction du produit, du type, de l’application, du domaine thérapeutique, du système d’exploitation, du mode d’achat, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Sur la base du produit, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en applications de gestion des soins, applications de surveillance des signes vitaux, applications de santé et de bien-être, applications de santé des femmes, applications de gestion des médicaments, applications de conseil et autres. En 2021, les applications de santé et de bien-être devraient dominer le marché, car le mode de vie trépidant et l’émergence de COVID-19 ont conduit les gens à prendre davantage soin de leur santé, ce qui stimulera la croissance du segment.

Sur la base du type, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en applications connectées et appareils intégrés. En 2021, le segment des applications connectées devrait dominer le marché en raison du vieillissement de la population, de l’évolution des modes de vie et des problèmes de santé croissants.

Sur la base de l’application, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en entraînement, tracker, jeux de fitness et autres. En 2021, le segment du suivi devrait dominer le marché, car des rappels réguliers augmentent les niveaux de motivation et avec un tracker de fitness, on peut suivre son activité physique quotidienne.

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en cardiovasculaire, dermatologie et cancer de la peau, ophtalmologie, diabète, respiratoire, audiologie, troubles du sommeil, nutrition et autres. En 2021, la nutrition devrait dominer le marché en raison d’une prise de conscience accrue d’une alimentation saine et de l’importance d’une bonne alimentation.

Basé sur le système d’exploitation, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en iOS, Android et Windows. En 2021, le segment IOS devrait dominer le marché en raison de l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’IOS par rapport aux autres technologies, car le téléphone Apple est assez avancé et possède des fonctionnalités uniques qui aident les applications de fitness à apporter plus de fonctionnalités à ses utilisateurs.

En fonction du mode d’achat, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en abonnement et sans abonnement. En 2021, le segment des abonnements devrait dominer le marché, offrant des plans personnalisés, des routines d’exercices, des tableaux de régime, etc. Ces avantages augmentent le potentiel de croissance du segment des abonnements.

En fonction de l’utilisateur final, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en fournisseurs, soins de santé à domicile et autres. En 2021, le segment des prestataires devrait dominer le marché en raison d’une augmentation du nombre d’établissements de santé dans le monde.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des applications de fitness est segmenté en revendeurs tiers et en enchères directes. En 2021, le segment des distributeurs tiers devrait dominer le marché mondial des applications de fitness en raison du contrôle global des ventes.

Le rapport fournit des informations sur les indicateurs suivants :

Pénétration du marché – Informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des applications de fitness. Développement de produits/Innovation – Informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché. Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché. Développement du marché : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques. Diversification du marché : informations complètes sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché des applications de fitness.

Influence clé de ce marché :

Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur ce marché

Ce marché des innovations récentes et des événements importants

Etude détaillée des stratégies commerciales de croissance de ces acteurs leaders du marché.

Etude concluante sur la courbe de croissance du Marché pour les années à venir

Compréhension approfondie de ce marché : moteurs, limites et principaux micromarchés

Impression favorable au sein des dernières tendances vitales du marché et des technologies ayant un impact sur ce marché

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays : Amérique du Nord, Europe, Asie et reste du monde (ROW)

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir.

Faits saillants des facteurs clés suivants : –

descriptif de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

Stratégie corporative

Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise.

Principaux produits et services

Liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Emplacements importants et affiliés

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de la société.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’ancienneté.

Indice:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial des applications de fitness

Partie 04 : Taille du marché mondial des applications de fitness

Partie 05 : Segmentation du marché mondial des applications de fitness par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

