Marché des appareils pour les pieds et les chevilles 2022 Part de l’industrie, taille, valeur, tendances, demande, dynamique, croissance des entreprises, revenus et prévisions pour 2029

Le rapport de recherche sur l’industrie mondiale du marché des appareils pour les pieds et les chevilles 2022 étudie la croissance de l’industrie, les tendances régionales, la taille, la part de marché, la portée des produits, les barrières à l’entrée, le profil des distributeurs, les statistiques, les opportunités commerciales, le profil des principaux fabricants et les prévisions pour 2029. Le rapport de recherche sur les appareils pour le pied et la cheville fournit également une stratégie marketing, une chaîne de valeur, les défis de l’industrie, le risque commercial, une analyse SWOT, des revenus et des plans de développement pour les années à venir.

Analyse et taille du marché mondial des appareils pour le pied et la cheville

Les dispositifs pour le pied et la cheville sont utilisés pour guérir diverses fractures du pied et de la cheville en raison de conditions telles que le pied diabétique, les orteils en marteau, l’arthrite et les oignons, entre autres troubles orthopédiques. L’augmentation de l’incidence du diabète accélère la croissance du marché des appareils pour le pied et la cheville.

Le marché mondial des appareils pour le pied et la cheville était évalué à 4,24 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 8,36 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,85 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des appareils pour le pied et la cheville

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Croissance de la population gériatrique

L’augmentation de la population gériatrique à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des appareils pour le pied et la cheville, car ils sont plus sujets aux maladies chroniques.

Fonds et subventions

La forte augmentation des investissements sous forme de fonds et de subventions pour les appareils pour les pieds et les chevilles accélère la croissance du marché.

Nombre de blessures sportives

L’augmentation du nombre de blessures au pied et à la cheville liées au sport et aux accidents influence davantage le marché.

Abordabilité du produit

La plus grande accessibilité des produits et leur disponibilité sur le marché contribueront à l’expansion du marché.

Opportunités mondiales du marché des appareils pour le pied et la cheville

En outre, l’émergence d’implants biorésorbables et imprimés en 3D offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les initiatives de marque entreprises par les principaux fabricants de produits devraient défier le marché des appareils pour le pied et la cheville au cours de la période de prévision de 2022-2029.

Faits saillants du rapport :

Aperçu détaillé du marché parent

Évolution de la dynamique du marché dans l’industrie

Segmentation approfondie du marché

Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de volume et de valeur

Tendances et développements récents de l’industrie

Paysage concurrentiel

Stratégies des principaux acteurs et produits proposés

Segments potentiels et de niche, zones géographiques en croissance prometteuse

Une perspective neutre sur la performance du marché

Des informations indispensables pour les acteurs du marché afin de maintenir et d’améliorer leur empreinte sur le marché.

Analyse compétitive

Zimmer Biomet (États-Unis), Wright Medical Group NV (États-Unis), Smith + Nephew (Royaume-Uni), Ottobock (Allemagne), Advanced Orthopaedic Solutions (États-Unis), JEIL MEDICAL CORPORATION (Corée du Sud), Globus Medical (États-Unis), Integra LifeSciences Corporation (États-Unis), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Arthrex, Inc. (Allemagne), Stryker Corporation (États-Unis), MedShape….

Avec une analyse SWOT approfondie, l’étude Data Bridge Market Research présente les forces, les faiblesses, les perspectives de croissance et les défis de chaque acteur. Le rapport comprend également des données importantes, notamment la stratégie de vente, la stratégie de prix et la stratégie marketing adoptées par ces acteurs sur le marché Appareils pour le pied et la cheville.

Marché des appareils pour le pied et la cheville : segmentation

Réponses aux questions critiques dans le rapport

Quelles sont les tendances en cours qui façonneront la courbe de croissance du marché pour le marché mondial des appareils pour le pied et la cheville?

Quels sont les moteurs et les défis affectant la demande du marché Dispositifs pour le pied et la cheville?

Quelles sont les récentes avancées technologiques sur le marché Appareils pour le pied et la cheville?

Quelles sont les principales tendances et opportunités qui prévaudront sur la croissance des revenus des acteurs du marché Dispositifs pour le pied et la cheville?

Comment l’évolution des politiques réglementaires affectera-t-elle la croissance du marché?

Quel est l’impact de Covid-19 sur le marché Appareils pour le pied et la cheville ?

Étendue du marché mondial des appareils pour le pied et la cheville et taille du marché

le marché des appareils pour le pied et la cheville est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de produit

Implants et dispositifs orthopédiques

Dispositifs de contreventement et de soutien

Prothèses

Sur la base du produit, le marché des appareils pour le pied et la cheville est segmenté en implants et appareils orthopédiques, appareils de maintien et de soutien et prothèses. Les implants et dispositifs orthopédiques sont en outre segmentés en implants articulaires, dispositifs de fixation et dispositifs orthopédiques pour tissus mous. Les implants articulaires sont sous-segmentés en implants de cheville (dispositifs de remplacement de la cheville), implants articulaires sous-talaires/dispositifs de reconstruction articulaire sous-talienne et implants phalangiens. Les dispositifs de fixation sont sous-segmentés en dispositifs de fixation interne et dispositifs de fixation externe. Les dispositifs de fixation interne sont en outre sous-segmentés en vis, plaques, fils et broches et clous de fusion. Les dispositifs de fixation externe sont en outre sous-segmentés en fixateurs unilatéraux, fixateurs de cheville à anneau et fixateurs hybrides. Les dispositifs orthopédiques pour tissus mous sont sous-segmentés en dispositifs de renforcement musculo-squelettique et en tendons et ligaments artificiels. Les dispositifs de contreventement et de support sont sous-segmentés en dispositifs de contreventement et de support souples, en supports articulés et dispositifs de support et en supports et dispositifs de support durs. Les prothèses sont sous-segmentées en prothèses à coussin de cheville solide (SACH), prothèses uniaxiales, prothèses multiaxiales, prothèses à réponse dynamique/stockage d’énergie et prothèses contrôlées par microprocesseur (Mpc).

Application

Traumatismes et fractures capillaires

Polyarthrite rhumatoïde et arthrose

Maladies du pied diabétique

Blessures ligamentaires

Troubles neurologiques

Orteil en marteau

Autres

Sur la base de l’application, le marché des appareils pour le pied et la cheville est segmenté en traumatismes et fractures de la ligne des cheveux, polyarthrite rhumatoïde et arthrose, maladies du pied diabétique, lésions ligamentaires, troubles neurologiques, orteil en marteau et autres.

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Cliniques orthopédiques

Centres de réadaptation

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils pour le pied et la cheville est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques orthopédiques et centres de réadaptation.

Pourquoi une étude de marché Data Bridge ?

Analyse complète de l’évolution des habitudes d’achat dans différentes zones géographiques

Des informations détaillées sur les segments et sous-segments de marché pour la période historique et prévisionnelle

Une analyse concurrentielle des acteurs de premier plan et des acteurs émergents du marché Dispositifs pour le pied et la cheville

Informations détaillées sur l’innovation produit, les fusions et acquisitions prévues dans les années à venir

Recherche révolutionnaire et solutions centrées sur les acteurs du marché pour la prochaine décennie selon le scénario de marché actuel

