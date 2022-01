Marché des appareils orthopédiques pour les membres Tendances, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Le rapport Marché des appareils orthopédiques pour les membres met à disposition les informations de base sur l’industrie, la définition, la classification, l’application, la structure de la chaîne industrielle, la vue d’ensemble de l’industrie et l’analyse du marché international. Selon ce rapport, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) substantiel au cours de la période de prévision 2022-2029. Ce document de marché fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Il donne également une étude approfondie sur différents segments de marché et régions. Le marché souligne les principaux fabricants mondiaux pour définir, décrire et analyser le paysage de la concurrence sur le marché à l’aide de l’analyse SWOT.

Marché mondial des dispositifs orthopédiques pour les membres par type (dispositifs pour les membres supérieurs, dispositifs pour les membres inférieurs, dispositifs orthopédiques pour la colonne vertébrale, dispositifs arthroscopiques, orthobiologiques, appareils orthopédiques et dispositifs de soutien), utilisateur final (hôpitaux, ASC, centres orthopédiques spécialisés), application (hanche, genou, Colonne vertébrale, dentaire, craniomaxillofacial, blessures sportives, extrémités, traumatisme), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Analyse du marché: marché mondial des appareils orthopédiques pour les extrémités

Le marché mondial des dispositifs d’extrémité orthopédiques devrait passer de sa valeur initiale estimée de 32,96 milliards USD à une valeur estimée de 47,12 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 4,57 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation du taux de blessures sportives et d’autres troubles liés aux os est le moteur du marché.

Principaux concurrents du marché :

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des appareils orthopédiques pour les extrémités, peu sont Medtronic, Smith & Nephew, Stryker, Wright Medical Group NV, Zimmer Biomet, MERLOT, Acumed LLC, Alphatec Spine, Inc., Arthrex, Inc., Bioretec Oy, DePuy Synthes, DJO Global, Aesculap Implant Systems, LLC, CONMED Corporation.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des appareils orthopédiques pour les extrémités est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des appareils orthopédiques pour les membres dans le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché: marché mondial des appareils orthopédiques pour les extrémités

L’orthopédie se concentre principalement sur les maladies et les blessures du système musculo-squelettique du corps. Cela comprend principalement les articulations, les os, les ligaments, les muscles, les nerfs et les tendons qui vous permettent de vous déplacer et de travailler. Ils sont diagnostiqués de manière opératoire ou non opératoire comme les médicaments, la physiothérapie, l’exercice, les thérapies alternatives ou par des interventions chirurgicales. Les chirurgiens orthopédistes sont les médecins qui pratiquent l’orthopédie. Les appareils orthopédiques sont utilisés pour remplacer l’articulation ou l’os manquant et pour soutenir l’os endommagé. Ils sont généralement fabriqués en acier inoxydable ou en alliage de titane pour plus de résistance et il existe des revêtements en plastique qui agissent comme un cartilage artificiel.

Facteurs de marché

L’augmentation de la population vieillissante est le principal facteur de croissance de ce marché.

Les appareils orthopédiques avancés et entièrement automatisés sont un autre facteur qui stimule le marché.

Contraintes du marché

Les mesures de sécurité liées à l’utilisation d’implants métalliques freinent la croissance de ce marché.

L’adoption de mesures préventives telles que la thérapie génique et l’ingénierie tissulaire plutôt que des mesures curatives restreint le marché.

Développements clés sur le marché :

En décembre 2018, le Conseil académique MedAchievers a annoncé le lancement de son simulateur ouvert de chirurgie orthopédique basé sur l’intelligence artificielle qui aidera les jeunes diplômés en médecine à acquérir une expérience similaire à celle d’une salle d’opération. Il sera utilisé dans les chirurgies de la colonne vertébrale, les chirurgies du genou, la guérison de base, les traumatismes et d’autres types de chirurgies.

En octobre 2018, lors de la réunion annuelle de l’Orthopedic Trauma Association (OTA), la société d’implants orthopédiques a annoncé le lancement de son instrumentation semi-étendue pour le système d’ongle tibial OIC. L’ensemble du système est pris en charge par un seul ensemble d’instruments et offre aux chirurgiens une méthode alternative pour l’enclouage intramédullaire du tibia.

Le rapport sur le marché des appareils orthopédiques fournit efficacement les fonctionnalités requises du marché mondial pour la population et pour les entreprises à la recherche de personnes pour des fusions et acquisitions, faisant des investissements, de nouveaux fournisseurs ou concernées par la recherche des installations d’étude de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon sur la taille, l’offre et le taux de développement du marché. Le rapport Dispositifs orthopédiques pour les extrémités fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

