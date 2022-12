Marché des appareils orthopédiques jusqu’en 2029 par segmentation, perspectives régionales, analyse concurrentielle et principaux acteurs

Le rapport sur le marché mondial des appareils orthopédiques fournit des informations sur les méthodologies commerciales et les études subjectives et quantitatives du marché mondial. Le dossier demande également que les résultats de l’affichage commencent à déterminer les possibilités impliquant les souhaits des clients. garantit que des parties qualifiées et consultées des enregistrements du marché des appareils orthopédiques fonctionnent dans une situation régulière. Les examens systématiques visent à assurer les besoins du client avec une connaissance accélérée des limites du marché en l’état actuel des choses.

Le rapport d’analyse continue sur la vitrine du marché mondial des appareils orthopédiques fournit les dernières informations et le sort de l’industrie vous permettant de comprendre les articles et d’empêcher les clients d’utiliser les ventes du marché et l’amélioration de la rentabilité. Le rapport sur le marché des appareils orthopédiques fournit un examen complet des principaux moteurs, des acteurs du quartier de l’entreprise, des fragments clés et des zones. En dehors de cela, des experts ont analysé des zones géologiques spécifiques et ajouté une situation critique pour aider les nouveaux actionnaires, incitant les acteurs commerciaux et les spécialistes financiers à décider des économies en croissance.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils orthopédiques, qui était de 4 603,62 millions de dollars en 2021, monterait en flèche pour atteindre 7 505,26 millions de dollars d’ici 2029, et devrait connaître un TCAC de 6,3 % sur la période de référence prévue de 2022 à 2029.

Le rapport offre des informations clés sur les différents segments de marché présentés pour simplifier l’estimation du marché mondial des appareils orthopédiques. Ces segments de marché sont basés sur divers facteurs pertinents, notamment le type de produit ou de service Appareils orthopédiques, les utilisateurs finaux ou les applications et les régions. Le rapport fournit également une analyse détaillée du potentiel régional du marché Appareils orthopédiques, y compris la différence des valeurs de production et des volumes de demande, la présence d’acteurs du marché et la croissance de chaque région au cours de l’année. période de prévision donnée.La recherche couvre le marché actuel de la taille du marché des appareils orthopédiques avec un taux de croissance de 7 ans avec des acteurs clés.

Acteurs clés du marché des appareils orthopédiques / Profils des entreprises :

Zimmer Biomet (États-Unis), Smith & Nephew plc (Allemagne), Medtronic (Irlande), Stryker (États-Unis), Braun Melsungen AG (Allemagne), NuVasive, Inc. (États-Unis), DJO, LLC (États-Unis), Institut Straumann AG ( Suisse), OSSTEM IMPLANT CO., LTD. (Corée du Sud), Narang Medical Limited (États-Unis), Globus Medical (États-Unis), Arthrex, Inc. (États-Unis), CONMED Corporation (États-Unis), Integra LifeSciences Corporation (États-Unis) États-Unis)

Perspective de segmentation du marché mondial des appareils orthopédiques :

Par produits

(remplacements articulaires reconstructifs, implants rachidiens, traumatologie et implants craniomaxillofaciaux, dentaires et orthobiologiques), type de dispositif (dispositifs de fixation interne, dispositifs de fixation externe), biomatériau (biomatériaux métalliques, biomatériaux polymères, biomatériaux céramiques, biomatériaux naturels et autres), procédures ( Chirurgie ouverte, chirurgie mini-invasive (MIS)),

les utilisateurs finaux

(Hôpitaux, Centre de soins ambulatoires, Cliniques spécialisées, Centres orthopédiques, Autres)

Analyse du segment régional du marché Appareils orthopédiques:

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Dynamique du marché des appareils orthopédiques

Conducteurs

Augmentation de la population gériatrique

Le vieillissement de la population et la prévalence croissante de l’arthrose et de l’ostéoporose dans le monde stimulent le marché mondial. De plus, l’augmentation du tourisme médical et les améliorations technologiques ont joué un rôle important dans l’expansion du marché mondial. Le marché des appareils orthopédiques est stimulé par des facteurs tels que l’augmentation de la population gériatrique, un risque élevé d’ostéoporose et d’ arthrose , ainsi qu’une augmentation des arthroplasties et des accidents sportifs dans le monde. Au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, les cas de fractures et de traumatismes devraient également augmenter le marché des appareils orthopédiques.De plus, les avancées techniques telles que l’impression 3D et les capteurs intelligents, qui ont une forte pénétration des produits, stimulent la croissance du marché.

Avènement de la technologie d’impression 3D

Cela a suscité beaucoup d’intérêt parmi les fabricants de dispositifs médicaux pour la fabrication d’implants spécifiques au patient, de prototypes et d’implants biodégradables, entre autres, faisant avancer l’industrie.

Augmentation significative du nombre de patients atteints d’ostéoporose

Dans les années à venir, les progrès dans la limitation des effets secondaires devraient créer des perspectives rentables pour l’activité orthopédique. L’obésité et le diabète, par exemple, ont été associés à une incidence accrue de maladies articulaires dégénératives, en particulier chez les personnes âgées. À mesure que de plus en plus de jeunes s’adonnent à des activités sportives et physiques, le nombre d’accidents associés à ces activités augmente. Cela a entraîné une augmentation de la demande d’appareils orthopédiques dans le monde entier.

Des opportunités

Dans plusieurs domaines, la chirurgie robotique devient de plus en plus populaire. L’utilisation de l’automatisation dans les technologies d’implants orthopédiques offre de nouvelles opportunités de croissance. De plus, l’utilisation de robots simplifie le processus. Les robots sont capables d’effectuer des interventions chirurgicales avec plus de succès que les chirurgiens humains. L’adoption de robots est en augmentation sur le marché des appareils orthopédiques. C’est un élément nécessaire qui favorise une croissance rapide. De plus, l’augmentation de la recherche et du développement est un autre facteur offrant un potentiel de croissance. Les principales entreprises régionales du marché investissent des millions de dollars dans les implants orthopédiques.

Raisons d’acheter:

Passez en revue la portée du marché des appareils orthopédiques avec les tendances récentes et l’analyse SWOT.

Résumé de la dynamique du marché ainsi que des effets de la croissance du marché dans les années à venir.

L’analyse de la segmentation du marché des appareils orthopédiques comprend des recherches qualitatives et quantitatives, y compris l’impact des aspects économiques et non économiques.

Analyse au niveau national et régional combinant le marché Appareils orthopédiques et les forces d’approvisionnement qui affectent la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande (millions de dollars américains) et le volume (millions d’unités) pour chaque segment et sous-segment.

et les stratégies adoptées par les joueurs au cours des cinq dernières années.

Table des matières:

Section 01 : Résumé analytique

Section 02 : portée du rapport

Section 03 : méthodologie de recherche

Section 04 : Présentation

Section 05: Aperçu du marché des appareils orthopédiques

Section 06: Taille du marché des appareils orthopédiques

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08: Segmentation du marché des appareils orthopédiques par technologie

Section 09: Segmentation du marché des appareils orthopédiques par application

Section 10 : Paysage client

Section 11: Segmentation du marché des appareils orthopédiques par utilisateur final

Section 12 : Paysage régional

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15: Tendances du marché des appareils orthopédiques

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profils d’entreprise

Article 18 : Annexe

Foire aux questions :

Quel sera le taux de croissance du marché Appareils orthopédiques? Qui sont les principaux acteurs du marché Appareils orthopédiques? Quelles sont les régions en développement du marché Appareils orthopédiques? Quelles sont les ventes, les ventes et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Appareils orthopédiques? Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs sur le marché Appareils orthopédiques? Quelles sont les opportunités et menaces du marché Appareils orthopédiques pour les fournisseurs de l’industrie mondiale des Appareils orthopédiques? Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des appareils orthopédiques par type et application industrielle? Quelles sont les ventes, les ventes et l’analyse des prix par région de l’industrie Appareils orthopédiques? Quelles sont les principales opportunités qui dominent actuellement le marché ?

