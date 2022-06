Marché des appareils orthopédiques et supports Statut CAGR, estimation de la taille, part de l’industrie, taux de croissance, tendances émergentes, impact de Covid-19, état de développement, faits et chiffres, analyse SWOT, prévisions jusqu’en 2028

Le rapport présente les tendances en vogue, les régions en croissance, les différents types de produits disponibles et le potentiel de l’industrie à apporter des solutions à une large population. Les aspects fréquents qui sont gardés à l’esprit lors de la formulation de ce rapport sur le marché mondial incluent le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie. Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport.

Le rapport a de nombreuses fonctionnalités à offrir à l’industrie, notamment les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités et l’analyse géographique. Ce rapport met l’accent sur l’évolution de la dynamique, les facteurs moteurs de la croissance, les contraintes et les limites. Il comprend une analyse détaillée du marché des exigences des clients, des préférences des clients et du paysage concurrentiel du marché global. Ce rapport utilise la technique d’analyse SWOT pour l’évaluation du développement des acteurs les plus remarquables du marché. Le rapport sur le marché offre une perspective plus large du marché grâce à ses informations et analyses complètes du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils et supports orthopédiques devrait croître à un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision 2021-2028.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des appareils orthopédiques et supports vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des appareils orthopédiques et supports, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé. scénarios et leur impact sur le marché des appareils orthopédiques et supports. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Principaux acteurs : –

DJO, LLC, Zimmer Biomet, Medtronic, Stryker Corporation, Össur, NuVasive®, Inc., Integra LifeSciences Corporation, Globus Medical, OTTOBOCK, AC Mold Engineering Limited, Johnson & Johnson Services, Inc., Weber Orthopaedic LP. DBA Hely & Webe., BSN medical, Becker Orthopaedic, OPPO MEDICAL INC., Langer Biomechanics, McDavid, Frank Stubbs Company Inc., DeRoyal Industries, Inc., Ascent Meditech Limited et Alcare Co., Ltd., entre autres acteurs mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Appareils et supports orthopédiques

Le paysage concurrentiel du marché Appareils orthopédiques et supports fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des appareils orthopédiques et des supports.

Les appareils orthopédiques et les supports sont des équipements orthopédiques utilisés à l’extérieur pour maintenir, aligner, corriger et soutenir certaines parties du corps lors de la guérison d’une blessure. Ils sont fabriqués à partir de matériaux spécialisés avec des conceptions intelligentes qui offrent un soutien ciblé intense à la colonne vertébrale, au genou, au pied, au coude supérieur, à la cheville, à l’épaule, à la hanche et à d’autres parties du corps. Les accolades et les supports aident également à protéger les articulations après les chirurgies et offrent une sensation de mobilité aux patients souffrant de problèmes musculo-squelettiques.

L’augmentation de la prévalence des troubles orthopédiques est le facteur important responsable de la croissance du marché des appareils orthopédiques et des supports. De plus, une augmentation du taux d’adoption des produits orthopédiques et de la commercialisation de la thérapie orthopédique agira comme des moteurs majeurs influençant la croissance globale du marché. De même, la sensibilisation croissante du public à la prévention des problèmes orthopédiques, l’augmentation du nombre de blessures sportives et liées aux accidents et les tactiques créatives de promotion et de valorisation de la chirurgie et des produits orthopédiques amortiront le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation de la vente de produits sur étagère et en ligne et les initiatives de promotion et d’image de marque prises par les principaux fabricants de produits généreront des opportunités rentables pour le marché des appareils et supports orthopédiques.

Cependant, la qualification minimale des patients pour un traitement orthopédique et les indications cliniques limitées associées à l’efficacité thérapeutique des appareils orthopédiques agiront comme des contraintes du marché et entraveront le taux de croissance du marché. Les préférences croissantes pour les analgésiques à la place des appareils orthopédiques pourraient encore défier la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des appareils orthopédiques et supports fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial des appareils orthopédiques et supports et taille du marché

Le marché des appareils et supports orthopédiques est segmenté en fonction du produit, du type, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des orthèses et supports orthopédiques est segmenté en orthèses et supports de cheville, déambulateurs et orthèses, orthèses et supports de hanche, de dos et de colonne vertébrale, attelles et supports de genou, accolades et supports d’épaule, accolades et supports de coude, orthèses et supports pour les mains/poignets, et orthèses et supports pour le visage.

Sur la base du type, le marché des appareils orthopédiques et des supports est segmenté en appareils souples et élastiques, en appareils articulés et en appareils rigides.

Sur la base de l’application, le marché des appareils orthopédiques et des supports est segmenté en soins préventifs, lésions ligamentaires, rééducation postopératoire, arthrose, thérapie de compression et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché des appareils et supports orthopédiques est segmenté en cliniques orthopédiques, pharmacies de détail et autres.

Marché mondial des appareils et supports orthopédiques Analyse au niveau du pays

Le marché des appareils et supports orthopédiques est segmenté en fonction du produit, du type, de l’application et du canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils et supports orthopédiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Amérique du Nord est en tête du marché des appareils orthopédiques et des supports en raison de la sensibilisation croissante aux appareils orthopédiques qui facilitent la mobilité et préviennent d’autres blessures dans cette région particulière. L’Europe devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la forte présence d’infrastructures de soins de santé bien développées, de la disponibilité de produits avancés et de professionnels qualifiés, ainsi que de la demande croissante de thérapies et de produits avancés dans le Région.

La section par pays du rapport sur le marché des appareils et supports orthopédiques fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

