Marché des appareils orthopédiques et supports Aperçu, taux de croissance de l’industrie, fournisseur, dynamique du marché et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché mondial des appareils orthopédiques et supports

Ces appareils orthopédiques sont généralement préférés aux autres traitements invasifs en raison de leurs avantages, notamment une récupération rapide et moins de douleur. L’augmentation de la prévalence des maladies orthopédiques accélère la croissance du marché des appareils orthopédiques et des supports.

Le marché des appareils orthopédiques et des supports était évalué à 3,34 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,99 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,60% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Marché mondial des orthèses et supports orthopédiques, par produit (orthèses et supports de la cheville, marcheurs et orthèses pour les pieds, orthèses et supports de la hanche, du dos et de la colonne vertébrale, orthèses et supports du genou, accolades et supports d’épaule, supports, appareils orthopédiques et supports faciaux), type (appareils orthopédiques souples et élastiques, appareils articulés, appareils rigides), application (soins préventifs, lésions ligamentaires, rééducation postopératoire, arthrose, thérapie de compression, autres), canal de distribution (cliniques orthopédiques, vente au détail pharmacies, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Appareils et supports orthopédiques

Le paysage concurrentiel du marché Appareils orthopédiques et supports fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des appareils orthopédiques et des supports.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des appareils et supports orthopédiques sont

DJO, LLC (États-Unis)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Stryker Corporation (États-Unis)

Ossur (Islande)

NuVasive®, Inc (États-Unis)

Integra LifeSciences Corporation (États-Unis)

Globus Medical (États-Unis)

OTTOBOCK (Allemagne)

AC Mold Engineering Limited (Chine)

Johnson & Johnson Services, Inc (États-Unis)

Weber Orthopedic LP. DBA Hely & Webe (États-Unis)

BSN médical (Inde)

Becker Orthopaedic (États-Unis)

OPPO MEDICAL INC (États-Unis)

Langer Biomechanics (États-Unis)

Frank Stubbs Company Inc. (États-Unis)

DeRoyal Industries, Inc (États-Unis)

Ascent Meditech Limited (Inde)

Alcare Co., Ltd (Tokyo)



Définition du marché mondial des appareils et supports orthopédiques

Les appareils orthopédiques et les supports font référence à l’équipement orthopédique largement utilisé pour aligner, soutenir, maintenir et corriger certaines parties du corps. Ces équipements sont fabriqués à partir de matériaux spécialisés avec des conceptions intelligentes et sont connus pour fournir un soutien ciblé intense à la colonne vertébrale, à la cheville, à l’épaule, au genou, à la colonne vertébrale, à la cheville et au coude supérieur, entre autres parties du corps.

Accolades orthopédiques et prend en charge la dynamique du marché

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Prévalence des maladies et troubles orthopédiques

L’augmentation des maladies et troubles orthopédiques, tels que l’arthrose et la polyarthrite rhumatoïde à travers le monde, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des appareils orthopédiques et des supports.

Population gériatrique

L’augmentation de la population gériatrique accélère la croissance du marché car la population vieillissante est très sensible aux troubles musculo-squelettiques.

Blessures liées au sport

L’augmentation du nombre de blessures liées au sport en raison du nombre croissant d’activités sportives influence davantage le marché.

Opportunités

En outre, l’augmentation des ventes de produits prêts à l’emploi et en ligne, ainsi que les initiatives de promotion et de marque offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la commercialisation continue des produits élargira davantage le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial des appareils orthopédiques et supports

D’un autre côté, la qualification limitée des patients pour le traitement orthopédique par corset et moins de preuves cliniques pour soutenir l’efficacité thérapeutique des corsets orthopédiques devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’augmentation de l’adoption des analgésiques devrait défier le marché des appareils orthopédiques et des supports au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des appareils orthopédiques et supports fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans les réglementations du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des appareils et supports orthopédiques

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des appareils orthopédiques et des supports en raison de facteurs tels que l’interdiction des sports organisés et la baisse des chirurgies électives. L’accès aux hôpitaux a été limité aux soins non essentiels et les cliniques O&P ont été temporairement fermées pendant la pandémie. La mise en place de la distanciation sociale, le confinement de la population et l’accès limité aux cliniques ont fortement affecté le marché. Le ralentissement du flux de patients et des références, ainsi que la baisse des traumatismes et des blessures au travail ont également eu un impact sur la croissance du marché. Cependant, le marché reprendra sa croissance après la pandémie en raison de l’assouplissement des restrictions imposées précédemment.

Développement récent

DJO, a lancé la genouillère post-opératoire DonJoy X-ROM en septembre 2020. Le produit est l’une des protections d’amplitude de mouvement (ROM) les plus avancées et on dit qu’il possède une conception conviviale améliorée pour une application et un réglage plus faciles et plus rapides. L’orthèse X-ROM aide les patients à se remettre d’une réparation du LCA et d’autres chirurgies du genou. Il offre un confort, une stabilité et une confiance améliorés.

Étendue du marché mondial des appareils orthopédiques et supports et taille du marché

Le marché des appareils et supports orthopédiques est segmenté en fonction du produit, du type, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Orthèses et supports de cheville

Déambulateurs et orthèses

Orthèses et supports de la hanche, du dos et de la colonne vertébrale

Genouillères et Supports

Bretelles et supports d’épaule

Coudières et supports

Attelles et supports pour les mains/poignets

Appareils orthopédiques et supports faciaux

Sur la base du produit, le marché des orthèses et supports orthopédiques est segmenté en orthèses et supports de cheville, déambulateurs et orthèses, orthèses et supports de hanche, de dos et de colonne vertébrale, attelles et supports de genou, accolades et supports d’épaule, accolades et supports de coude, orthèses et supports pour les mains/poignets, et orthèses et supports pour le visage.

Taper

Bretelles souples et élastiques

Bretelles articulées

Bretelles dures

Sur la base du type, le marché des appareils orthopédiques et des supports est segmenté en appareils souples et élastiques, en appareils articulés et en appareils rigides.

Application

Soins préventifs

Lésion ligamentaire

Rééducation post-opératoire

Arthrose

Thérapie par compression

Les autres

Sur la base de l’application, le marché des appareils orthopédiques et des supports est segmenté en soins préventifs, lésions ligamentaires, rééducation postopératoire, arthrose, thérapie de compression et autres.

Canal de distribution

Cliniques orthopédiques

Pharmacies de détail

Les autres

Sur la base du canal de distribution, le marché des appareils et supports orthopédiques est segmenté en cliniques orthopédiques, pharmacies de détail et autres.

Appareils orthopédiques et supports Analyse / aperçus régionaux du marché

Le marché des appareils et supports orthopédiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type, application et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils et supports orthopédiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des appareils orthopédiques et soutient le marché en raison du risque croissant d’ostéoporose en raison du nombre élevé de personnes obèses et gériatriques dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’énorme base de population gériatrique dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des appareils orthopédiques et supports vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des appareils orthopédiques et supports, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé. scénarios et leur impact sur le marché des appareils et supports orthopédiques. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

