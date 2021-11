Marché des appareils orthopédiques et des supports Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Dans le rapport d’activité Marché des appareils orthopédiques et des supports ; une analyse d’investissement systématique a été effectuée qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché. Les données compétentes et les techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport sont synonymes d’exactitude et d’exactitude. Le rapport est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. L’étude de marché d’un rapport Marché des appareils orthopédiques et des supports de grande envergure prend en considération une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de sa taille de marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le rapport Marché des appareils orthopédiques et des supports de classe mondiale aide les entreprises à définir leurs propres stratégies concernant le développement du produit existant, les modifications à envisager pour le futur produit, les ventes, le marketing, la promotion et la distribution du produit sur le marché existant et le nouveau marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport avec des connaissances cohérentes donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent. Cette étude de recherche aide également les entreprises à comprendre les différents moteurs et contraintes ayant un impact sur le marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des appareils orthopédiques et des supports devrait atteindre 6,8 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC substantiel de 6,6%. La sensibilisation accrue du public aux soins préventifs, l’abordabilité des produits et la croissance du secteur sont les principaux moteurs du marché.

Concurrents clés du marché : marché mondial des appareils orthopédiques et des supports

Parmi les principaux concurrents du marché qui travaillent actuellement sur le marché mondial des appareils orthopédiques et des supports orthopédiques figurent DJO global, Zimmer Biomet, Medtronic, Smith and Nephew, Stryker, Össur, NuVasive®, Inc., Integra LifeSciences, Globus Medical Inc., DePuy Synthes, Ottobock., AC Mold Engineering Limited, Johnson & Johnson Services, Inc., Weber Orthopedic Inc., BSN medical, Inc., Becker Orthopedic, OPPO Medical Inc., Langer Biomechanics, McDavid Inc., Frank Stubbs Company Inc., DeRoyal Industries , Inc., Ascent Meditech Limited, Alcare Co., Ltd., entre autres

Analyse concurrentielle : marché mondial des appareils orthopédiques et des supports

Le marché mondial des appareils orthopédiques et supports est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché des appareils orthopédiques et prend en charge le marché pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial des appareils orthopédiques et des supports orthopédiques

Les appareils orthopédiques et les supports sont des dispositifs ou des produits conçus pour soutenir les parties du corps après une blessure et ils assurent également la prévention de la blessure. Il soutient, protège, stabilise, soutient et corrige la blessure. Ils fournissent également un alignement sur les blessures anormales grâce à la rééducation et à la récupération.

Facteurs de marché

La sensibilisation accrue du public aux soins préventifs

Des produits abordables avec une plus grande disponibilité

Secteur de l’industrie du sport en plein essor

Augmentation du nombre de blessures accidentelles

Restriction du marché

Les chirurgies innovantes constituent un frein majeur au secteur des appareils orthopédiques

Méconnaissance des nouveaux appareils orthopédiques et du support

Développements clés sur le marché :

En février 2019, Colfax Corporation a acquis la totalité de DJO Global Inc. Le DJO est une marque bien connue pour fournir un continuum de soins orthopédiques. Cette acquisition aidera la société Colfax Corporation à obtenir des flux de trésorerie constants et croissants pour une création de valeur composée

En février 2018, Breg, Inc., fournisseur de produits et de services de médecine sportive haut de gamme et de grande valeur pour les soins orthopédiques, a lancé une nouvelle marque de solutions. La marque Breg Impact™ proposera des programmes DME/contreventement personnalisés mais éprouvés dans 470 établissements de santé et 2 400 emplacements d’inventaire externalisés

Actuel et futur des appareils orthopédiques mondiaux et soutient les perspectives du marché dans les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

