Marché des appareils fonctionnels pour personnes âgées et handicapées avec des prévisions concurrentielles jusqu’en 2026 en ciblant des entreprises comme Sonova Holding, William Demant, Invacare, Ottobock, Starkey

Ce rapport contient la taille du marché et les prévisions des appareils fonctionnels pour personnes âgées et handicapées dans le monde, y compris les informations de marché suivantes :

Global « Marché des appareils fonctionnels pour personnes âgées et handicapées » 2021-2026 Le rapport de recherche sur l’industrie des appareils fonctionnels pour personnes âgées et handicapées présente un bref scénario et la dynamique principale du marché mondial des appareils fonctionnels pour personnes âgées et handicapées. Ce rapport de recherche complet fournit une valeur en termes d’analyse segmentaire et d’estimations sur le marché aux niveaux régionaux ainsi que dans une perspective universelle.

Le marché mondial des appareils fonctionnels pour personnes âgées et handicapées était évalué à 24040 millions en 2020 et devrait atteindre 33450 millions de dollars américains d’ici 2027, à un TCAC de 8,6% au cours de la période de prévision.

Les principaux fabricants couverts dans ce rapport :

Sonova Holding, William Demant, Invacare, Ottobock, Starkey, GN ReSound, Sivantos, Cochlear, Widex, Sunrise Medical, Permobil Corp, MED-EL, Pride Mobility

Portée du rapport :

Le rapport sur les appareils fonctionnels pour personnes âgées et handicapées décrit les détails importants basés sur les régions clés, les revenus, le résumé futur, les principaux acteurs clés, le type, les applications, etc., donnera une vue transparente du secteur des appareils fonctionnels pour personnes âgées et handicapées. Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie ainsi qu’une analyse complète de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. Le rapport examine les facteurs affectant le marché des appareils fonctionnels pour personnes âgées et handicapées du côté de la demande et de l’offre et estime en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision.

Segment de marché par type de produit

HA

MMA&AD

V&RA

MF&BSP

Segment de marché par application de produit

Pour les personnes âgées

Pour les personnes handicapées

Couverture mondiale de la région :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie, Espagne, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Asie du Sud-Est, etc.)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Afrique du Sud, etc.)

Les questions clés auxquelles le rapport a répondu :

– Quelle sera la taille et le taux de croissance du marché au cours de l’année 2021 ?

– Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des Appareils et accessoires fonctionnels pour personnes âgées et handicapées?

– Quels sont les risques et défis face au marché ?

– Qui sont les principaux fournisseurs sur le marché mondial des appareils fonctionnels pour personnes âgées et handicapées ?

– Facteurs de tendance influençant les parts de marché des appareils fonctionnels pour personnes âgées et handicapées ?

– Quels sont les principaux résultats du modèle des cinq forces de Porter ?

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

1.1. PORTÉE DE L’ÉTUDE

1.2. DIRECTIVES POUR LE RAPPORT DE RECHERCHE DES ÉDITEURS

1.3. SEGMENTATION DU MARCHÉ

1.3.1 Marché des appareils fonctionnels pour personnes âgées et handicapées – Par déploiement

1.3.2 Marché des appareils et accessoires fonctionnels pour personnes âgées et handicapées – Par taille d’organisation

1.3.3 Marché des appareils fonctionnels pour personnes âgées et handicapées – par région

1.3.3.1 Par pays

POINTS CLÉS À RETENIR

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PAYSAGE DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS D’ASSISTANCE AUX PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES

4.1. APERÇU

4.2. ANALYSE DES RAVAGEURS

4.2.1 Amérique du Nord – Analyse des ravageurs

4.2.2 Europe – Analyse des nuisibles

4.2.3 Asie-Pacifique – Analyse des nuisibles

4.2.4 Moyen-Orient et Afrique – Analyse des nuisibles

4.2.5 Amérique du Sud et centrale – Analyse des ravageurs

4.3. ANALYSE DES ÉCOSYSTÈMES

4.4. AVIS D’EXPERTS

MARCHÉ DES APPAREILS D’ASSISTANCE AUX PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES – DYNAMIQUE DU MARCHÉ

5.1. PRINCIPAUX INDUCTEURS DU MARCHÉ

5.2. PRINCIPALES CONTRAINTES DU MARCHÉ

5.3. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ CLÉS

5.4. TENDANCES FUTURES

5.5. ANALYSE D’IMPACT DES CONDUCTEURS ET DES RETENUES

MARCHÉ DES APPAREILS D’ASSISTANCE AUX ÂGÉS ÂGÉS ET HANDICAPÉS – ANALYSE DU MARCHÉ MONDIAL

6.1. DISPOSITIFS D’ASSISTANCE AUX PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES – APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL

6.2. DISPOSITIFS D’ASSISTANCE AUX ÂGÉS ÂGÉS ET HANDICAPÉS – MARCHÉ MONDIAL ET PRÉVISIONS À L’HORIZON 2027

6.3. POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ/PART DE MARCHÉ

MARCHÉ DES DISPOSITIFS D’AIDE AUX ÂGÉS ET HANDICAPÉS – CHIFFRE D’AFFAIRES ET PRÉVISIONS À L’HORIZON 2027

