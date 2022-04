Marché des appareils et équipements de soins de santé à domicile en Europe: prêt à voler sur les tendances à forte croissance | Koninklijke Philips NV, Medtronic Plc, O2 Concepts, LLC

Le marché européen des appareils et équipements de soins de santé à domicile représentait 6 991.7 millions de dollars en 2021 et augmentera de 5.4% par an sur la période 2021-2030 en raison du vieillissement de la population dans le monde, de la prévalence des maladies infectieuses ainsi que de la prévalence croissante des maladies chroniques, de l’innovation technologique et pénétration de l’assurance maladie.

Mis en évidence avec 45 tableaux et 58 figures, ce rapport de 134 pages « Marché des appareils et équipements de soins de santé à domicile en Europe 2020-2030 par type de produit (thérapeutique, surveillance des patients, assistance à la mobilité), maladie, canal de distribution et pays : prévision de tendance et opportunité de croissance » est basé sur une recherche approfondie de l’ensemble du marché européen des appareils et équipements de soins de santé à domicile et de tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=GMD676

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché des appareils et équipements de soins de santé à domicile en Europe 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse les moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=GMD676

Des analyses et des évaluations approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de première qualité avec des contributions provenant de professionnels de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport est basé sur des études sur 2017-2019 et fournit des estimations pour 2020 et des prévisions de 2021 à 2030 avec 2019 comme année de référence. (Veuillez noter : le rapport sera mis à jour avant la livraison afin que la dernière année historique soit l’année de référence et que les prévisions couvrent au moins 5 ans au cours de l’année de référence.)

Des analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’étude des aspects suivants :

– Structure du marché

– Moteurs de croissance

– Contraintes et défis

– Tendances des produits émergents et opportunités de marché

– Les cinq forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché européen sont prévues de manière optimiste, équilibrée et conservatrice en tenant compte du COVID-19. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché européen des appareils et équipements de soins de santé à domicile dans tous les aspects de la classification du point de vue du type de produit, de la maladie, du canal de distribution et du pays.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : –

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=GMD676

Selon le type de produit,

– Équipement thérapeutique

o Équipement de thérapie respiratoire à domicile

? Équipement de distribution d’oxygène (ODE) (l’ODE est en outre divisé en conteneurs d’oxygène liquide à domicile, canules d’oxygène, concentrateurs d’oxygène, autres équipements de distribution d’oxygène à domicile)

? Équipement de pression positive continue (CPAP) (segmenté en masques CPAP et interfaces connexes, machines CPAP, accessoires CPAP)

? Humidificateurs

? Nébuliseurs

? Ventilateurs

o Home IV Equipment

? Pompes IV

? Ensembles d’administration intraveineuse

? Dispositifs IV prémélangés

? Cathéters intraveineux

? Dispositifs d’injection

? Accessoires IV

o Équipement de dialyse à domicile

? Accueil Produits d’hémolyse

? Dialyse péritonéale à domicile

o Autres équipements thérapeutiques à domicile

? Équipement de physiothérapie à domicile

? Accueil Défibrillateurs externes automatisés

? Accueil Produits d’alimentation entérale

? Accueil Appareils de traitement des plaies par pression négative

? Accolades à la maison et produits connexes

? Stimulateurs musculaires et nerveux à domicile

– Équipement de surveillance des patients

o Tensiomètres o Lecteurs de

glycémie o Moniteurs de

coagulation

o Moniteurs pour bébé

o Moniteur de fréquence cardiaque

o Moniteurs d’apnée

o Thermomètre électronique

o Moniteurs de débit de pointe

o Moniteurs Holter

o Systèmes de surveillance à distance des patients

o Télémédecine en temps réel Systèmes

o Autre équipement de surveillance des patients

– Équipement d’assistance à la mobilité et de soutien aux patients

o Équipement d’assistance à la mobilité

? Fauteuils roulants

? Trottinettes

? Cannes et béquilles

? Déambulateurs & déambulateurs

? Monte- escaliers

o Mobilier de soins à domicile

? Chaises élévatrices

? Lits médicaux

? Autres meubles de soins à domicile

o Équipement de sécurité pour salle de bains

? Commodes

? Chaises de douche

? Sièges de toilette surélevés

? Barres, poignées et rails

Selon la maladie

– Diabète

– Troubles moteurs

– Maladies respiratoires

– Trouble du sommeil

– Insuffisance rénale

– Hypertension

– Autres maladies

Basé sur le canal de distribution

– Pharmacie de détail

– Hôpitaux

– Boutiques en ligne

Sur le plan géographique, les marchés nationaux/locaux suivants font l’objet d’une enquête approfondie :

– Japon

– Chine

– Corée du Sud

– Australie

– Inde

– Reste de l’APAC (segmenté davantage en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Taïwan et Philippines)

Accédez au rapport complet ici :

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=GMD676

Pour chaque pays clé, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (millions de dollars) sont disponibles pour 2019-2030. La répartition des principaux marchés nationaux par type de produit, maladie et canal de distribution au cours des années de prévision est également incluse.

Le rapport couvre également le scénario concurrentiel actuel et la tendance prévue ; et dresse le profil des principaux fournisseurs, y compris les leaders du marché et les acteurs émergents importants.

Principaux acteurs

Abbott Laboratories Inc.

Baxter International Inc.

Becton, Dickinson and Co.

Braun Melsungen AG

CAIRE Inc.

ConvaTec Group plc

Drive DeVilbiss Healthcare

Fresenius Medical Care Holdings, Inc.

General Electric Company

Hill-Rom Holdings, Inc.

Inogen, Inc.

Invacare Corporation

Johnson & Johnson

Koninklijke Philips NV

Medtronic Plc

O2 Concepts, LLC

ResMed Inc.

Smith & Nephew Plc

Stryker Corp.

Sunrise Medical (US) LLC

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché, à la fin de la période de prévision. De plus, la taille historique et actuelle du marché est également examinée dans le rapport.

Sur la base de divers indicateurs, la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée sont proposés.

Un aperçu du marché basé sur la portée géographique, la segmentation du marché et les performances financières des principaux acteurs est présenté dans le rapport.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et la portée future du marché en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Les différents paramètres accélérant la croissance de Market sont intégrés dans le rapport de recherche.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché au cours de la période de prévision.

Pour plus d’informations ou une requête ou une personnalisation avant d’acheter, visitez @

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=GMD676

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée avec l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

Téléchargez un exemple de rapport gratuit, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 20 % sur ce rapport-

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=GMD676

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché du secteur. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS

Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https : //www.reportocean.com/