Marché des appareils esthétiques : tendances mondiales, analyse et prévisions 2028 | DBMR

Le marché des appareils esthétiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 9,8% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La croissance de la population gériatrique contribuera à accélérer la croissance du marché des appareils esthétiques.

Les appareils esthétiques sont utilisés dans les chirurgies de reconstruction et de modelage du corps, se concentrant principalement sur l’augmentation du quotient du mode de vie. Il existe d’autres aides à la pratique des dispositifs médico-esthétiques, la réduction du temps de traitement ne nécessitent pas non plus de longs temps de préparation. Les processus chirurgicaux peuvent signifier prendre des jours sur votre emploi du temps chargé, risques courants des processus non chirurgicaux. Tous les risques standard de la chirurgie, par exemple les complications d’infection et d’anesthésie graves, sont évités. Les risques liés aux processus non chirurgicaux se limitent à des ecchymoses et des gonflements mineurs.

Des facteurs tels que l’acceptation croissante des processus esthétiques peu invasifs et non invasifs, l’acceptation croissante des traitements esthétiques chez les personnes âgées. Le nombre croissant de consommateurs de médias sociaux et la vigilance croissante des masses à propos des traitements médico-esthétiques devraient stimuler la croissance du marché des appareils esthétiques au cours de la période de prévision. Cependant, les risques cliniques et les difficultés liés aux procédures médico-esthétiques, l’accessibilité croissante et l’acceptation des produits de beauté de substitution et des produits cosmétiques devraient entraver davantage la croissance du marché des dispositifs esthétiques au cours de la période de prévision. De plus, les marchés émergents,

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués sur le marché sont :

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des dispositifs esthétiques sont Neograft Technologies, Inc., Shanghai Fosun Pharmaceutical(Group)Co., Ltd., BTL Group of Companies., Cutera., Hologic Inc., AGIC Capital., Lumenis., Sharplight. Technologies Inc, Supra Medical, Candela Corporation, ThermiGen, LLC., Solta Medical, Zimmer Medizin Systeme GmbH, Allergan Inc., Galderma SA, 3M, AbbVie Inc., Alma Lasers, Ltd., Anika Therapeutics, , Johnson & Johnson Private Limited , Merz Pharma, parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation du marché :

Par type de produit

Appareils laser esthétiques

Appareils énergétiques esthétiques

Appareils de remodelage du corps

Par procédure

Anti-âge

Rajeunissement

Réduction de la cellulite

Augmentation mammaire

Cicatrices et autres chirurgies d’élimination des marques

Chirurgies de liposuccion

Lifting des bras

Abdominoplastie

Augmentation des fesses

Psoriasis et vitiligo

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux et cliniques

Spas médicaux et centres de beauté

Portée et taille du marché des dispositifs esthétiques

Le marché des appareils esthétiques est segmenté en fonction du type de produit, de la procédure et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

En fonction du type de produit, le marché des appareils esthétiques est segmenté en appareils laser esthétiques, appareils énergétiques esthétiques et appareils de contour corporel. Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des appareils esthétiques est segmenté en hôpitaux et cliniques, spas médicaux et centres de beauté.



Sur la base de la procédure, le marché des appareils esthétiques est segmenté en anti-vieillissement, rajeunissement, réduction de la cellulite, augmentation mammaire, cicatrices et autres chirurgies d’élimination des marques, chirurgies de liposuccion, lifting des bras, abdominoplastie, augmentation des fesses, psoriasis et vitiligo.

Table des matières::

Section 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Section 02 : PORTÉE DU RAPPORT

Section 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Section 04 : PAYSAGE DU MARCHÉ

Environnement de marché

Attributs du marché

Examen de la division du marché

Section 05 : ANALYSE DU PIPELINE

Examen du pipeline

Section 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

Définition du marché

Estimation du marché

Taille du marché et conjectures

Section 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

Article 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ

Division

Corrélation

Opportunité de marché

Article 09 : PAYSAGE CLIENT

Section 10 : PAYSAGE RÉGIONAL

Article 11 : CADRE DE DÉCISION

Article 12 : MOTEURS ET DÉFIS

Facteurs de marché

Difficultés du marché

Section 13 : TENDANCES DU MARCHÉ

Article 14 : PAYSAGE DU VENDEUR

Présenter

Perturbation de la scène

Section 15 : ANALYSE DES FOURNISSEURS

Vendeurs couverts

Arrangement du vendeur

Situation de marché des vendeurs

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.