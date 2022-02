Marché des appareils esthétiques – Acteurs clés, taille, tendances, opportunités de croissance, analyse et prévisions jusqu’en 2028

DBMR recently added this market research report proves to be an inventive and novel solution for the businesses in today’s changing marketplace with which they can reach to the new horizons of success. This market report lends a hand to businesses to thrive in the market with an array of insights about the market and the industry. It encompasses key information about the industry, market segmentation, important facts and figures, expert opinions, and the latest developments across the world. The research study performed in the universal market report takes into account the local, regional as well as global market.

Le marché des appareils esthétiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La croissance de la population gériatrique contribuera à accélérer la croissance du marché des appareils esthétiques.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Johnson & Johnson Services, Inc.

Sientra, Inc.

CEREPLAS

DPS Technology Development Ltd

AbbVie inc.

Solta Medical (filiale de Bausch Health Companies Inc.)

Merz Pharma

Candela Médical

Alma Laser (filiale de Sisram Medical Ltd)

Venus Concept

Photos

GALDERME

Genesis Biosystems, Inc.

LABORATOIRES ARION

Segmentation du marché :

Par type de produit

Appareils laser esthétiques Appareils énergétiques esthétiques Appareils de remodelage corporel

Par procédure

Anti-âge Rajeunissement Réduction de la cellulite Amélioration mammaire Cicatrices et autres chirurgies d’élimination des marques Chirurgies de liposuccion Lifting des bras Abdominoplastie Augmentation des fesses Psoriasis et vitiligo

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux et cliniques Spas médicaux et centres de beauté

Portée du marché des appareils esthétiques et taille du marché

Le marché des appareils esthétiques est segmenté en fonction du type de produit, de la procédure et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type de produit, le marché des appareils esthétiques est segmenté en appareils laser esthétiques, appareils énergétiques esthétiques et appareils de remodelage corporel. Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des appareils esthétiques est segmenté en hôpitaux et cliniques, spas médicaux et centres de beauté. Sur la base de la procédure, le marché des appareils esthétiques est segmenté en anti-âge, rajeunissement, réduction de la cellulite, amélioration mammaire, cicatrices et autres chirurgies d’élimination des marques, chirurgies de liposuccion, lifting des bras, abdominoplastie, augmentation des fesses, psoriasis et vitiligo.

Table des matières::

Section 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Section 02 : PORTÉE DU RAPPORT

Section 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Section 04 : PAYSAGE DU MARCHÉ

Environnement de marché

Attributs du marché

Examen de la division du marché

Section 05 : ANALYSE DU PIPELINE

Examen du pipeline

Section 06 : TAILLE DU MARCHÉ

Définition du marché

Estimation du marché

Taille du marché et conjecture

Section 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

Section 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ

Division

Corrélation

Opportunité de marché

Section 09 : PAYSAGE CLIENT

Section 10 : PAYSAGE RÉGIONAL

Section 11 : CADRE DE DÉCISION

Section 12 : FACTEURS ET DÉFIS

Facteurs de marché

Difficultés du marché

Article 13 : TENDANCES DU MARCHÉ

Autres données importantes sur le marché des appareils esthétiques disponibles dans ce rapport :

• Part de marché et croissance d’une année sur l’autre des principaux acteurs dans les régions prometteuses

• Opportunités émergentes, paysage concurrentiel, revenus et part des principaux fabricants.

• Les principales régions performantes (APAC, EMEA, Amériques) ainsi que leurs sous-régions sont détaillées dans ce rapport.

• Recommandations stratégiques, prévisions et domaines de croissance du marché Xyz.

• Ce rapport traite du résumé du marché, de la portée du marché et donne un bref aperçu du marché des appareils esthétiques

• Défis pour les nouveaux entrants, tendances et moteurs du marché.

• Développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions.

