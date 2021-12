Marché des appareils de traumatologie des membres inférieurs Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché des appareils de traumatologie des membres inférieurs rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Le marché mondial des dispositifs de traumatologie des membres inférieurs devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 10,1 milliards USD d’ici 2027. Augmentation du nombre d’accidents de la route et des chutes croissantes et des progrès technologiques en traumatologie les appareils sont les facteurs qui améliorent la croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sont Medical Devices Business Services, Inc., Stryker, Zimmer Biomet, Smith & Nephew, Wright Medical Group NV, Advanced Orthopaedic Solutions, Integra LifeSciences Corporation, Acumed LLC, Orthofix Holdings, Inc, Medartis AG, Corin , Matrix Meditec Private Limited, Electramed Ltd., Miraclus, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur la part de marché des dispositifs de traumatologie des membres inférieurs sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Les dispositifs de traumatologie sont l’une des procédures chirurgicales les plus utilisées pour traiter les blessures en fonction de la nature de la blessure. Ces traumatismes peuvent être des blessures physiques, notamment des brûlures, des traumatismes, des entorses et autres. Les dispositifs de traumatologie des membres inférieurs sont des dispositifs spécialement conçus pour les traumatismes dans les sites chirurgicaux tels que le genou, la cuisse, la cheville, les hanches et le bassin et le bas de la jambe.

Le changement de mode de vie et l’augmentation des blessures associées au sport parmi la population devraient améliorer la croissance du marché. Il existe également un nombre croissant de cas de maladies dégénératives osseuses qui devraient également affecter positivement le marché. De nombreux fabricants investissent dans des activités de R&D afin de pouvoir développer une solution de traumatologie plus avancée, ce qui crée encore de nouvelles opportunités qui auront un impact sur la croissance de ce marché au cours de la période de prévision jusqu’en 2027.

Marché mondial des dispositifs de traumatologie des membres inférieurs par type (fixateurs internes, fixateurs externes), par site chirurgical (hanches et bassin, jambe inférieure, pied et cheville, genou, cuisse), par utilisateur final (hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires), par pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour , Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique), tendances et prévisions du marché jusqu’en 2027

Analyse au niveau du pays du marché des dispositifs de traumatologie des membres inférieurs

Le marché mondial des dispositifs de traumatologie des membres inférieurs est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, par type, site chirurgical et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils de traumatologie des membres inférieurs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique en Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique, de l’Argentine, du Brésil et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des appareils de traumatologie des membres inférieurs en raison de l’augmentation des blessures accidentelles et du vieillissement de la population, tandis que la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’augmentation du tourisme médical pour bariatriques et autres. chirurgies mini-invasives.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare de la part des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Table des matières : Marché des appareils de traumatologie des membres inférieurs

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Imagerie aérienne

Partie 04 : Dimensionnement du marché

mondial des appareils de traumatologie des membres inférieurs Partie 05 : Segmentation du marché mondial des appareils de traumatologie des membres inférieurs par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Continuer…..

Portée et taille du marché mondial des appareils de traumatologie des membres inférieurs

Le marché des dispositifs de traumatologie des membres inférieurs est segmenté en fonction du type, du site chirurgical et des utilisateurs finaux. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

En fonction du type, le marché des dispositifs de traumatologie des membres inférieurs est segmenté en fixateur interne et fixateur externe.

Le fixateur interne est le marché des dispositifs de traumatologie des membres inférieurs qui est en outre segmenté en fonction du type en plaques et vis, tiges et broches, etc. Le fixateur externe est sous-segmenté en fixateurs uniplanaires et biplanaires, fixateurs circulaires et fixateurs hybrides.

Sur la base du site chirurgical, le marché des appareils de traumatologie des membres inférieurs est segmenté en hanches et bassin, bas de la jambe, pied et cheville, genou, cuisse.

Le marché mondial des appareils de traumatologie des membres inférieurs est également segmenté en fonction de l’utilisateur final. Le marché des appareils de traumatologie des membres inférieurs, par utilisateur final, est segmenté en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration de nouvelles technologies

Le marché mondial des appareils de traumatologie des membres inférieurs vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des appareils de traumatologie des membres inférieurs, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé scénarios et leur impact sur le marché des dispositifs de traumatologie des membres inférieurs. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs de traumatologie des membres inférieurs

Le paysage concurrentiel du marché mondial des appareils de traumatologie des membres inférieurs fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les pipelines d’essais cliniques, les approbations de produits, les brevets, largeur et souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché des dispositifs de traumatologie des membres inférieurs.

De nombreuses entreprises lancent des acquisitions et des lancements de produits afin de renforcer leur position sur le marché et d’étendre leur portée sur le marché. En mars 2019, Nvision Biomedical Technologies a annoncé avoir reçu l’approbation de la FDA pour son système de correction The Vector Hammertoe. Il s’agit du premier implant de pied et de cheville créé à partir de PEEK-OPTIMA HA Enhanced, un polymère biocompatible innovant d’Invibio Biomaterial Solution.

