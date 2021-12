Marché des Appareils de Traitement des Plaies à Pression Négative – Analyse de l’Industrie Mondiale, Segments, Principaux Acteurs Clés, Moteurs et Tendances à l’horizon 2028

Analyse de Marché et Perspectives: Marché Mondial des Appareils de Thérapie des Plaies À Pression Négative

Le marché des appareils de traitement des plaies à pression négative devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,95% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des appareils de traitement des plaies à pression négative fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la population gériatrique intensifie la croissance du marché des appareils de traitement des plaies à pression négative.

La thérapie des plaies à pression négative (NPWT) est également connue sous le nom de fermeture de plaie assistée par vide, qui fait référence aux systèmes de pansement qui appliquent de manière intermittente ou continue une pression sous-atmosphérique au système qui fournit une pression positive à la surface d’une plaie.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des appareils de traitement des plaies à pression négative au cours de la période de prévision sont l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques. En outre, l’augmentation des dépenses en plaies chroniques et chirurgicales devrait encore stimuler la croissance du marché des appareils de traitement des plaies à pression négative. De plus, les initiatives croissantes du gouvernement pour éviter les ISS et un remboursement approprié devraient encore amortir le marché des appareils de traitement des plaies à pression négative. D’autre part, le coût croissant des dispositifs NPWT et la diminution de l’adoption et des problèmes et dangers liés à l’utilisation des dispositifs NPWT devraient encore entraver la croissance du marché des dispositifs de traitement des plaies à pression négative au cours de la période.

Analyse des Parts de Marché des Dispositifs de Traitement des Plaies à Pression Négative et du Paysage Concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché des appareils de traitement des plaies à pression négative fournit des détails par un concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, la largeur et l’étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises sur le marché des appareils de traitement des plaies à pression négative.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des appareils de traitement des plaies à pression négative sont Smith & Nephew., Groupe international Devon, Inc., Mölnlycke Health Care AB, 3M, ConvaTec Inc, Cardinal Health, DeRoyal Industries, Inc., Lohmann & Rauscher, Talley Group Ltd, Medela AG, Genadyne, Wuhan VSD Medical Science & Technology Co., Ltd., Triage Meditech Pvt. Ltd., SunMed Medical, The Wound Vac Company LLC, ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG, PAUL HARTMANN AG, Pensar Medical, Galaxy Medical Products Inc, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud séparément. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Lancement et développement de Produits sur le marché des Appareils de Traitement des Plaies à Pression Négative en 2020

En février, Aroa Biosurgery, la société de restauration des tissus mous gérée personnellement à Auckland, a actuellement lancé une variante de configuration complète de sa marchandise naturelle Endoform. Endoform Natural est fréquemment utilisé en association avec la thérapie des plaies à pression négative et sera particulièrement bénéfique dans certains emplois infirmiers. Il contribue aux fournisseurs de soins de santé une alternative simpliste pour les blessures plus importantes et souvent difficiles à traiter résultant de blessures et de complexités résultant de blessures opérationnelles.

Points clés abordés dans ce rapport:

Aperçu du marché: Le rapport commence par cette section où un aperçu du produit et un contenu clé sur les segments de produits et d’applications du marché mondial de l’analyse du sport sont fournis.

Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

Stratégie d’entreprise – Résumé par l’analyste de la stratégie d’entreprise de l’entreprise

Concurrence par entreprise: Nous analysons ici la concurrence du marché des appareils de traitement des plaies à pression négative, par prix de l’entreprise, chiffre d’affaires, ventes et part de marché, part de marché, paysage concurrentiel et dernières tendances, fusions, expansions, acquisitions et part de marché des principales entreprises.

Résultats de la recherche et conclusion: L’une des dernières sections du rapport où les conclusions et les constatations des analystes sont fournies.

Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des sites et filiales clés de la société

Ratios financiers détaillés des cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire

