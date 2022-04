Marché des appareils de test de dépistage du cancer Avec l’analyse d’impact de Covid-19 et les perspectives de la demande 2029

Le rapport sur le marché de classe mondiale étudie une évaluation approfondie des prévisions et des restrictions de croissance du marché. Les stratégies vont des lancements de nouveaux produits, des expansions, des accords, des coentreprises, des partenariats aux acquisitions. Ce rapport comprend une connaissance approfondie et des informations sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché et explique également les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT. Le rapport d’analyse du marché mondial sert beaucoup à l’entreprise et offre une solution aux questions commerciales les plus difficiles. Lors de la création du rapport, la recherche et l’analyse ont été effectuées en une seule étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins de l’entreprise et du client.

Le marché mondial des dispositifs de test de dépistage du cancer devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des dispositifs de test de dépistage du cancer est en croissance avec un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. et devrait atteindre 1 019,38 millions USD d’ici 2028, contre 506,76 millions USD en 2020. La prévalence croissante des maladies chroniques et le nombre croissant de patients atteints de cancer sont les principaux moteurs qui devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Un test de salive est aujourd’hui largement utilisé pour la détection du cancer. Une salive cancéreuse testerait la présence ou l’absence d’ADN et d’ARN extracellulaires mutés. Les cellules tumorales libèrent de l’ADN et de l’ARN dans la circulation et entrent dans la salive, et les mutations sont détectables avec une grande précision dans la salive.

La hausse des dépenses de santé et la prévalence élevée du cancer créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché mondial des dispositifs de test de dépistage du cancer

Le segment des kits de collecte de salive aux États-Unis devrait croître avec le taux le plus élevé et il domine la région de l’Amérique du Nord au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la prévalence croissante des cas de cancer. L’Allemagne est le leader du marché dans la région Europe et le segment des kits de collecte de salive domine le pays en raison de la demande croissante de dispositifs POCT. En outre, le segment des kits de prélèvement de salive domine en Chine, qui est en tête dans la région Asie-Pacifique en raison de la croissance de la population gériatrique dans le pays.

Le marché mondial des dispositifs de test de crachat de cancer vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans une industrie particulière avec les ventes du marché mondial des dispositifs de test de crachat de cancer, l’impact de l’avancement sur le marché mondial des dispositifs de test de crachat de cancer et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge de le marché mondial des dispositifs de test de dépistage du cancer. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Dispositif de test de crachat de cancer

Le paysage concurrentiel du marché mondial des dispositifs de test de dépistage du cancer fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et respiration, dominance des applications et courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché mondial des dispositifs de test de dépistage du cancer.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont DNA Genotek, Salimetrics, LLC, PeriRx, Color Health, Inc., SARSTEDT AG. Co. KG, Miraclean Technology Co., Ltd., Agilent Technologies, Inc., Illumina, Inc., QIAGEN, Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, BD, Biocartis, bioMérieux SA, Siemens Healthcare GmbH, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Oasis Diagnostics Corporation et Canvax (une filiale de dobuss) parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier, ce qui accélère encore le marché mondial des dispositifs de test de dépistage du cancer.

Par exemple,

En février 2021, Thermo Fisher Scientific a reçu six CMO Leadership Awards. Il a gagné dans les six catégories, y compris les capacités, la compatibilité, l’expertise, la qualité, la fiabilité et le service. C’est la deuxième année consécutive que Thermo Fisher reçoit cette distinction dans les six catégories et la huitième fois au total que l’entreprise est honorée par les CMO Leadership Awards. Cela a accru la crédibilité de l’entreprise et contribué à la génération de revenus.

En janvier 2021, DNA Genotek a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé une autorisation d’utilisation générale 510(k) pour sa famille de produits OrageneDx. Cette approbation de la FDA a accru la crédibilité de l’entreprise sur le marché et augmenté les ventes de ce produit.

Le marché des dispositifs de test de la salive du cancer comprend des kits de test, des écouvillons, des cassettes et des dispositifs utilisés pour la détection de médicaments, d’infections ou de maladies chez les êtres humains. Plusieurs types de kits utilisent différents types de méthodes de biologie moléculaire pour la détection des maladies. Les tests ELISA, PCR, immunoessais et enzymatiques, entre autres, sont des techniques moléculaires utilisées pour les tests de salive.

Le rapport sur le marché mondial des dispositifs de test de crachat de cancer fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché mondial des dispositifs de test de dépistage du cancer et taille du marché

Le marché mondial des dispositifs de test de dépistage du cancer est segmenté en fonction du type de produit, du site de collecte, de l’application, du groupe d’âge, de la méthode de collecte, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché mondial des dispositifs de test de crachat de cancer est segmenté en kits de collecte de salive, dispositifs spécifiques aux fluides, écouvillon oral, étiquettes à code-barres, boîte de cryoconservation de salive et autres. En 2021, le segment des kits de collecte de salive devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de dispositifs POCT et de la prévalence croissante des patients atteints de cancer dans le monde. .

Sur la base du site de collecte, le marché mondial des dispositifs de test de crachat de cancer est segmenté en glande sous-mandibulaire/sous-linguale, glande parotide et glande salivaire mineure. En 2021, le segment des glandes sous-mandibulaires/sous-linguales devrait dominer le marché en raison d’une meilleure observance des patients et de l’augmentation des dépenses de santé.

Sur la base de l’application, le marché mondial des dispositifs de test de crachat de cancer est segmenté en cancer du foie et des poumons, cancer du sein, cancer du côlon et du rectum, cancer de la prostate, cancer du pancréas, cancer de la bouche, cancer de la thyroïde, cancer de l’endomètre, cancer du rein, leucémie, mélanome , lymphome non hodgkinien et autres. En 2021, le segment du cancer du foie et des poumons devrait dominer le marché en raison de la prévalence croissante de la cirrhose du foie et des maladies chroniques.

On the basis of age group, the global cancer spit test devices market is segmented into adult and pediatrics. In 2021, adult segment is expected to dominate the market because of rising geriatric population globally.

On the basis of method of collection, the global cancer spit test devices market is segmented into passive drool, oral swab, and others. In 2021, passive drool segment is expected to dominate the market because it is easy to use and non-invasive method.

On the basis of end user, the global cancer spit test devices market is segmented into hospitals, diagnostic laboratories, oncology specialty clinics, cancer research institutes, and others. In 2021, hospitals segment is expected to dominate the market stoked by rising demand for cancer saliva testing devices in the healthcare sectors.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des dispositifs de test de dépistage du cancer est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. En 2021, le segment des ventes directes devrait dominer le marché en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs majeurs sur le marché.



