Marché des appareils de télémétrie ECG Une étude exclusive sur les tendances à venir et les opportunités de croissance 2028

Selon notre nouvelle étude de recherche sur « ECG Telemetry Devices Market Forecast to 2027 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Product and End User », le marché devrait atteindre 3 783,48 millions de dollars US d’ici 2028 contre 2 087,66 millions de dollars US en 2020 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,8 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché des appareils de télémétrie ECG et les facteurs qui stimulent sa croissance.

L’appareil ECG surveille et enregistre l’activité électrique du cœur. L’ECG capte les impulsions électriques générées par la polarisation et la dépolarisation du tissu cardiaque et les traduit en une forme d’onde. Cela aide le médecin ou le cardiologue à diagnostiquer les anomalies cardiaques et à mesurer la taille et la position des cavités. La croissance du marché des appareils de télémétrie ECG est attribuée à des facteurs tels que l’augmentation de l’incidence des maladies cardiovasculaires et l’augmentation de la population gériatrique. Cependant, le coût élevé et les inconvénients des appareils de télémétrie ECG freinent la croissance du marché.

Cardiac Science Corporation, CompuMed Inc., GE Healthcare Inc., Medtronic Inc., Mindray Medical International Ltd., Nihon Kohden Corporation, Philips Healthcare, ScottCare Corporation, Dragger et Welch Allyn Inc. sont parmi les principales sociétés opérant dans la télémétrie ECG marché des appareils.

Sur la base du produit, le marché des appareils de télémétrie ECG est segmenté en appareils ECG au repos, appareils ECG à l’effort et autres. Le segment des appareils ECG au repos détenait la plus grande part du marché en 2020. Le même segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. L’électrocardiogramme de repos est un test qui aide à mesurer l’activité électrique du cœur. Le test dure environ 5 minutes et ne nécessite aucune préparation supplémentaire.

De plus, en raison des avantages qu’il offre, de nombreux acteurs adoptent des stratégies organiques et inorganiques pour maintenir leur position sur le marché. Par exemple, en août 2017, la société américaine HeartSciences a annoncé que son appareil de test d’électrocardiographe à haute sensibilité MyoVista avait reçu le marquage CE et était lancé en Europe. La société a déclaré que MyoVista hsECG utilise le protocole de test au repos à 12 dérivations comme appareils ECG conventionnels. L’appareil syndique l’informatique avec les tracés ECG de repos traditionnels à 12 dérivations et l’analyse interprétative ECG.

Quelques-uns des principaux facteurs de risque de MCV sont les antécédents familiaux, l’origine ethnique et l’âge ; d’autres facteurs de risque comprennent la consommation de tabac, l’hypertension, l’obésité, l’hypercholestérolémie, l’inactivité physique, le diabète, les régimes alimentaires malsains et la consommation d’alcool. De plus, les changements de mode de vie entraînent une augmentation de l’incidence de maladies telles que le diabète, l’hypertension, la dyslipidémie et l’obésité, contribuant à une augmentation des cas de maladies cardiovasculaires dans le monde. La plupart des types de maladies cardiovasculaires peuvent être évités grâce à une surveillance préalable et à un diagnostic préalable. De même, les anomalies du fonctionnement du cœur, les arythmies, peuvent être évitées grâce à un diagnostic précoce. Pour cette raison, la demande d’appareils de télémétrie ECG augmente car ces appareils aident à sauver les patients à haut risque d’arrêt cardiaque.

