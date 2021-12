Marché des Appareils de Technologie de Thérapie des Plaies à Pression Négative 2021-2027 |/ 3M, Baymax Research, Cardinal Health, Groupe ConvTec, Medela et Smith & Nephew

L’introduction de produits innovants et personnalisables se concentrera sur l’adéquation des patients et favorisera leurs mouvements quotidiens et leurs routines sans restriction. La vue d’ensemble des systèmes innovants de traitement des plaies à pression négative pour les soins de santé à domicile est impérative pour répondre à l’évolution de la demande du marché qui permet d’économiser du temps et de l’énergie aux spécialistes des soins de santé ainsi que les coûts compliqués des visites de routine à l’hôpital.

Une technologie de traitement des plaies à pression négative se développe dans des domaines tels que la gestion des plaies diabétiques et connaîtra des avancées innovantes telles que l’introduction d’antimicrobiens nanocristallins qui améliorent les résultats d’action dans les plaies infectées et améliorent la compétence globale de gestion des plaies. Les systèmes à large couverture antimicrobienne soutiendront également l’organisation des plaies diabétiques. Les systèmes de traitement des plaies à pression négative peuvent offrir une guérison complète et réduire les éliminations chez les patients diabétiques.

* Entreprise 3M

* Recherche Baymax, Inc.

* Société de matériaux BenQ

* Cardinal Health, Inc.

* Carilex Medical, Inc.

* Groupe ConvaTec

* Exricare États-Unis

* Génadyne Biotechnologies

* Medela SA

* Soins de santé Molnlycke AB

* Pensar Medical, LLC

* Smith et Neveu plc

La pandémie de COVID-19 a au contraire affecté le niveau élevé de blessure sur le marché des conseils, essentiellement en raison des problèmes de réseau de magasins cliniques à travers le monde. En outre, la préservation du temps et de l’énergie des experts des services médicaux est super critique pendant les pandémies. Les développements tardifs dans les gadgets NPWT sont centrés sur le traitement de recomposition pour de meilleurs résultats cliniques. Ces progrès ne sont pas difficiles à utiliser à la fois dans les cliniques médicales et à la maison.

Les fabricants de gadgets doivent développer des gadgets NPWT qui permettent le transport de divers traitements, comme les traitements régénératifs désignés. Ils devraient favoriser de manière proactive les progrès, par exemple, les gadgets NPWT à usage unique établis localement qui prennent en compte la complexité des plaies et travaillent sur la nature de la vie des patients, offrant le réconfort d’un traitement à domicile pour répondre aux demandes changeantes du secteur des affaires.

Les gadgets NPWT à usage unique sont devenus un progrès standard au cours de la dernière décennie; ils sont sans cartouche, pratiques, contrôlés avec précision et consommables. Ces gadgets continuent à s’implanter sur le marché et sont appelés à devenir le traitement standard, avec divers développements pour l’administration tordue en raison de leur commodité et de leur capacité à prévenir les maladies et à accélérer la réparation des blessures. Les producteurs devraient suivre la force féroce de la section des gadgets NPWT à usage unique et du mouvement des examens de niveau collégial et reconnaître l’avancement autorisant des portes ouvertes sur le marché des soins aux blessures et suivre leur intensité.

Le marché des cadres NPWT est exceptionnellement divisé avec des innovations, notamment le NPWT habituel, le NPWT à usage unique et le NPWT d’innovation croisée présenté récemment. Les contributions intègrent des gadgets cliniques, des pansements et des unités de fixation NPWT. Le marché a de nombreux gadgets NPWT popularisés, et le modèle d’approbation administrative ne cesse de se développer.

Table des Matières:

Chapitre 1. Marché Mondial des Appareils de Thérapie des Plaies À Pression Négative Aperçu du Marché

Chapitre 2. Appareils de Technologie de Thérapie des Plaies À Pression Négative Fournisseurs de la Concurrence sur le Marché

Chapitre 3. Ventes et Revenus par Type, par Application, par régions

Chapitre 4. Suivi des Ventes et des revenus du marché

Chapitre 5. Analyse Des Coûts De Fabrication

Chapitre 6. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en aval

Chapitre 7. Analyse de la Stratégie du Marché des Appareils de Thérapie des Plaies à Pression Négative, Distributeurs / Commerçants

Chapitre 8. Appareils de Technologie de Thérapie des Plaies à Pression Négative Taille du Marché et Prévisions

Chapitre 9. Conclusion

Chapitre 10. Annexe

