Marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque Recherche mondiale Analyse approfondie, applications, prévisions jusqu’en 2029

Ce rapport sur le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque devrait croître à un TCAC de 4,45 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 30,70 milliards USD d’ici 2029. Le rythme et la fonction du cœur sont contrôlée et gérée avec un dispositif de gestion du rythme cardiaque. Ces appareils sont utilisés si l’utilisateur souffre de troubles liés à l’arythmie, tels que des arrêts cardiaques, une insuffisance cardiaque ou des arythmies cardiaques. Il est généralement inséré près du cœur dans la cavité thoracique. Ces appareils ont été principalement utilisés pour les patients souffrant de troubles cardiovasculaires, car ils contribuent à la normalisation et à la gestion de la fonction cardiaque.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque sont Medtronic, Abbott, Boston Scientific Corporation, GE Company, Koninklijke Philips NV, BIOTRONIK SE & Co KG, SCHILLER, ABIOMED, ​​Hill-Rom Services, Inc., NIHON KOHDEN CORPORATION, Siemens, 3M, Berlin Heart, BioTelemetry, une société Philips, Jarvik Heart, Inc., Stryker, Asahi Kasei Corporation, LivaNova PLC, OSI Systems, Inc., Midmark Corp., ZOLL Medical Corporation, LifeWatch, Edwards Lifesciences Corporation et Getimge AB, entre autres.

Étendue du marché mondial des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque et taille du marché

Le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type de produit, le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est segmenté en surveillance cardiaque et gestion du rythme cardiaque (CRM). Le segment de surveillance cardiaque est en outre sous-segmenté en ECG, enregistreurs de boucle implantables, COM et moniteurs d’événements. Les appareils ECG sont classés en fonction du type et du type de dérivation. La segmentation des appareils ECG sur la base de par type comprend l’ECG de repos, l’ECG d’effort et le moniteur Holter. Le moniteur Holter est en outre divisé en filaire et sans fil. La segmentation des appareils ECG sur la base du type de dérivation comprend les appareils ECG à une seule dérivation, les appareils ECG de 3 à 6 dérivations et les appareils ECG à 12 dérivations. Le segment de la gestion du rythme cardiaque (CRM) est en outre sous-segmenté en défibrillateurs, stimulateurs cardiaques et thérapie de resynchronisation cardiaque.

Les défibrillateurs sont en outre sous-segmentés en défibrillateurs automatiques implantables et en défibrillateurs externes. Les défibrillateurs automatiques implantables sont divisés en défibrillateurs automatiques implantables transveineux, en DAI à double chambre et en DAI à chambre unique. Les défibrillateurs externes sont divisés en défibrillateurs externes manuels, défibrillateurs externes automatisés et défibrillateurs automatiques portables. Les stimulateurs cardiaques sont en outre sous-segmentés sur la base de l’implantabilité, de la technologie et du type. Sur la base de l’implantabilité, les stimulateurs cardiaques sont divisés en stimulateurs implantables et en stimulateurs externes. Par technologie, les stimulateurs cardiaques sont divisés en stimulateurs cardiaques à double chambre et en stimulateurs cardiaques à chambre unique. Par type, les stimulateurs cardiaques sont divisés en stimulateurs cardiaques traditionnels et en stimulateurs cardiaques à distance. Les dispositifs de thérapie de resynchronisation cardiaque sont en outre sous-segmentés en défibrillateurs de thérapie de resynchronisation cardiaque et en stimulateurs cardiaques de thérapie de resynchronisation. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est segmenté en centres ambulatoires, soins à domicile, centres cardiaques, hôpitaux , cliniques et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque

Le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prévalence croissante de l’insuffisance cardiaque et de l’arythmie, à l’augmentation de la population gériatrique et à la sensibilisation croissante des patients à l’accessibilité des choix de traitement dans cette région. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, de l’augmentation du stress et des changements de régime alimentaire. D’autres facteurs tels que l’adoption croissante d’un mode de vie sédentaire et le tabagisme et la consommation d’alcool continueront également d’élargir le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque dans cette région.

