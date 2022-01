Marché des appareils de pompe cardiaque Tendances, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Un rapport de marché fiable contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer l’industrie ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. De plus, ce rapport de marché gagnant fournit également un profil stratégique des principaux acteurs du secteur, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché. Un rapport d’étude de marché de grande envergure constitue l’épine dorsale du succès d’une entreprise dans n’importe quel secteur.

Le marché des dispositifs de pompe cardiaque devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Une étude de marché sur les ponts de données analyse le compte du marché à 8,18 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 18,04 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La croissance du marché, tirée par l’augmentation mondiale de la morbidité et de la mortalité liées à l’insuffisance cardiaque, en particulier dans les pays en développement, devrait encourager les fabricants de produits de pompe cardiaque.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché mondial des dispositifs de pompe cardiaque sont Terumo Medical Corporation, WL Gore & Associates, Inc., lepumedical.com, Getinge AB., Medtronic, Abbott, Boston Scientific Corporation, Edwards Lifesciences Corporation, Johnson & Johnson Services, Inc., Berlin Heart, CardiacAssist, Inc., ReliantHeart Inc., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Jarvik Heart, Inc., SynCardia Systems, LLC, ABIOMED, ​​HeartWare, CryoLife, Inc., Teleflex Incorporated. entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Marché mondial des dispositifs de pompe cardiaque par produit (dispositifs d’assistance ventriculaire (VAD), pompes à ballon intra-aortique (IABP), cœur artificiel total (TAH)), type (dispositifs de pompe cardiaque implantables, dispositifs de pompe cardiaque extracorporelle), thérapie (pont vers -greffe (BTT), Bridge-to-candidacy (BTC), Destination Therapy (DT), Autres thérapies), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud , Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique), Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2027

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs de pompe cardiaque

Le paysage concurrentiel du marché des dispositifs de pompe cardiaque fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des dispositifs de pompe cardiaque.

L’insuffisance cardiaque est une condition dans laquelle le cœur est incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l’organisme. Un tel syndrome peut survenir en raison de divers facteurs, notamment l’infarctus du myocarde (crise cardiaque), l’hypertension artérielle, la fibrillation auriculaire, les maladies cardiaques et d’autres, tels que l’artère coronaire. Pour aider la circulation cardiaque, différents types de systèmes de pompage cardiovasculaire sont disponibles sur le marché. Il est implanté chirurgicalement et utilisé chez les humains souffrant d’insuffisance cardiaque ou de débit sanguin irrégulier pour un soutien temporaire ou prolongé de la fonction cardiaque. Les systèmes de pompe cardiaque offrent une assistance circulatoire mécanique à plusieurs patients comme alternative thérapeutique possible.

Le marché des dispositifs de pompe cardiaque l des dispositifs cardiovasculaires est principalement tiré par une augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires, l’augmentation de la population gériatrique et une augmentation du développement de nouveaux produits par les acteurs du marché. En raison d’un manque de fournisseurs cardiaques, les pompes cardiaques sont une solution optimale qui encourage l’expansion du marché mondial. Des facteurs tels que les dépenses élevées de pompe cardiaque et un scénario de faible remboursement dans les pays en développement devraient néanmoins régner sur la croissance du marché de la période de prévision. Un scénario de remboursement médiocre, des dispositifs coûteux et leur procédure d’implantation sont censés freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial des dispositifs de pompe cardiaque et taille du marché

Le marché des dispositifs de pompe cardiaque est segmenté en fonction du produit, du type et de la thérapie. La croissance de chaque segment individuel est analysée et ces informations sont ensuite prises en compte avant de vous fournir un aperçu du marché qui peut vous aider à comprendre et à identifier vos applications principales sur le marché au sens large.

Sur la base du produit, le marché des dispositifs de pompe cardiaque est segmenté en dispositifs d’assistance ventriculaire (VAD), pompes à ballonnet intra-aortique (IABP) et cœur artificiel total (TAH). Les dispositifs d’assistance ventriculaire (DAV) sont en outre segmentés en dispositifs d’assistance ventriculaire gauche (LVAD), dispositifs d’assistance ventriculaire droite (RVAD), dispositifs d’assistance biventriculaire (BiVAD) et dispositifs d’assistance ventriculaire percutanée (DAVP) dans le segment de produit les dispositifs d’assistance ventriculaire doivent augmenter au cours de la période de prévision au TCAC le plus élevé.

basé sur le type de pompe cardiaque, le marché est segmenté en dispositifs de pompe cardiaque implantables, dispositifs de pompe cardiaque extracorporelle. Dans le segment type, la pompe cardiaque implantable se développe avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

En octobre 2019, Medtronic plc, le leader mondial de la technologie médicale, a annoncé qu’il avait été désigné comme dispositif de développement par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Le dispositif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD) entièrement implantable de Medtronic a été conçu spécifiquement pour patients souffrant d’insuffisance cardiaque sévère. Une pompe cardiaque implantée est incluse dans les systèmes LVAD pour augmenter le flux sanguin à travers le corps. Le système est relié à un câble reliant l’alimentation du corps à un régulateur (convertisseur AC ou DC, batteries). La prochaine machine sera entièrement installée dans l’orgue.

Sur la base de la thérapie, le marché des dispositifs de pompe cardiaque a été segmenté en pont vers la greffe (BTT), pont vers la candidature (BTC), thérapie de destination (DT), autres thérapies. Dans le segment de la thérapie, la thérapie de destination croît avec le TCAC le plus élevé dans la période prévue

Analyse au niveau du pays du marché des appareils de pompe cardiaque

Le marché des dispositifs de pompe cardiaque est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type, thérapie, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de pompe cardiaque sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique dans la région Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre de Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La plus grande part du marché dans la région nord-américaine est attendue au cours de la période de prévision. La grande proportion de cette région est principalement due à l’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires, à un régime de remboursement favorable et à un nombre croissant d’approbations réglementaires.

La section par pays du rapport sur le marché des dispositifs de pompe cardiaque fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des appareils de pompe cardiaque vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des appareils de pompe cardiaque, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des dispositifs de pompe cardiaque. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

