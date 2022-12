Marché des appareils de drainage thoracique Couverture historique de la croissance du marché, développement, recherche, affaires, opportunités et prévisions futures 2029

Le marché des dispositifs de drainage thoracique comprend les dispositifs médicaux utilisés pour drainer les fluides, l’air et les particules solides de l’espace pleural ou du médiastin de la poitrine. Ils sont généralement fabriqués en plastique transparent tel que le silicone souple ou le PVC et sont utilisés dans une variété d’applications, notamment la chirurgie thoracique et la pneumologie, les maladies infectieuses, les soins intensifs généraux et la médecine d’urgence, la chirurgie cardiaque, l’oncologie et la gestion de la douleur et la médecine militaire.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de drainage thoracique devrait croître à un TCAC de 5,55 % au cours de la période de prévision. «Chirurgie thoracique et pneumologie» représente le plus grand segment d’application sur le marché des dispositifs de drainage thoracique au cours de la période de prévision.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs de drainage thoracique sont Teleflex Incorporated., Vygon, ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG, Cook, BD., Getinge AB, Utah Medical Products, Inc., Smiths Group PLC, Sinapi Biomedical, Medela AG, Rocket Medical plc., Sterimed Group, Cardinal Health., B. Braun Melsungen AG, BioMed Devices, EUROSETS et Angiplast, entre autres.

Dynamique du marché des dispositifs de drainage thoracique

Conducteurs

Augmentation des occurrences de diverses maladies

La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, de l’hypertension artérielle, du diabète et de l’obésité sont les principaux moteurs de croissance de ce marché. En plus de cela, la demande croissante de diagnostic et de traitement précoces des maladies devrait également stimuler la croissance globale du marché.

De plus, les politiques de remboursement favorables du gouvernement et le fardeau croissant du pneumothorax spontané devraient également alimenter la croissance du marché. Les préférences croissantes pour les procédures mini-invasives et la réduction des coûts de santé des procédures mini-invasives par rapport aux procédures chirurgicales normales devraient également freiner la croissance du marché. De plus, le fardeau croissant du pneumothorax spontané freine également la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

En outre, l’introduction de technologies nouvelles et avancées par les acteurs du marché offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, des politiques de remboursement gouvernementales favorables augmenteront encore le taux de croissance du marché des dispositifs de drainage thoracique à l’avenir.

Portée du marché mondial des dispositifs de drainage thoracique

Le marché des dispositifs de drainage thoracique est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de produit

Système de drainage thoracique

Drain de trocart

Aiguille non sécurisée

aiguille de sécurité

Cathéter de drainage pleural

Kit de drainage thoracique

Sur la base du type de produit, le marché des dispositifs de drainage thoracique est segmenté en système de drainage thoracique, drain de trocart, aiguille non sécurisée, aiguille sécurisée, cathéter de drainage pleural et kit de drainage thoracique.

Utilisation finale

Services ambulanciers

Hôpitaux et cliniques spécialisées

Soins d’urgence

Centres de chirurgie ambulatoire

Chirurgiens militaires

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des dispositifs de drainage thoracique est segmenté en services d’ambulance, hôpitaux et cliniques spécialisées, soins d’urgence, centres de chirurgie ambulatoire et chirurgiens militaires. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées devraient dominer le segment des utilisateurs finaux en raison de l’utilisation croissante de ces appareils en milieu hospitalier.

Application

Chirurgie Thoracique et Pneumologie

Chirurgie cardiaque

Soins intensifs généraux et médecine d’urgence

Maladie infectieuse

Oncologie et gestion de la douleur

médecine militaire

Sur la base du niveau d’application, le marché des dispositifs de drainage thoracique est segmenté en chirurgie thoracique et pneumologie, chirurgie cardiaque, soins intensifs généraux et médecine d’urgence, maladies infectieuses, oncologie et gestion de la douleur et médecine militaire. La chirurgie thoracique et la pneumologie devraient afficher une croissance significative dans le segment des applications en raison de la prévalence croissante de ces troubles.

Analyse régionale/aperçu du marché Dispositifs de drainage thoracique

Le marché Dispositifs de drainage thoracique est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, type de produit, utilisation finale et application, comme indiqué ci-dessus. France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique ( APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud, en Égypte, en Israël, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), au Brésil, en Argentine et dans le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de drainage thoracique en raison des normes élevées d’infrastructure de soins de santé, de l’incidence croissante des maladies chroniques, des dépenses de santé plus élevées ainsi que de la disponibilité facile de technologies sophistiquées dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de la population gériatrique, de la croissance du secteur de la santé et du nombre croissant d’opérations chirurgicales dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

