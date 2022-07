Marché des appareils de divertissement à domicile 2022-2030: besoin croissant d’ améliorer l’expérience client et d’améliorer la qualité du service

La taille du marché mondial des appareils de divertissement à domicile devrait atteindre 507,28 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 6,8 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. La croissance rapide de l’industrie de l’électronique grand public, la popularité croissante des équipements technologiquement avancés et le besoin croissant d’améliorer l’expérience client devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. La croissance rapide de la technologie, l’urbanisation croissante et la popularité croissante des produits intelligents, tels que les haut-parleurs intelligents et les téléviseurs intelligents, entre autres, dans les foyers ont accru la demande d’appareils de divertissement à domicile. De plus, l’intégration croissante du contenu Internet améliore l’expérience client et leur permet de jouer de la musique, de fournir des informations sur les actualités et la météo et de contrôler plusieurs appareils intelligents. De plus, la numérisation croissante des produits électroniques, l’innovation rapide des produits existants, la baisse des prix des produits de divertissement et l’augmentation de la population urbaine férue de technologie, en particulier dans les pays en développement, devraient accroître la demande d’appareils de divertissement à domicile. Cependant, les innovations dans les appareils de divertissement à domicile et les technologies émergentes offrent un accès rapide, une plus grande fiabilité, une utilisation élevée des produits et des capacités, ce qui devrait propulser la croissance du marché à l’avenir.

Cependant, l’adoption croissante des smartphones devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. La pénétration croissante des smartphones a eu un impact négatif sur les appareils de divertissement à domicile, car les utilisateurs adoptent les smartphones comme premier écran de choix. La popularité croissante de la télévision mobile a également eu un impact considérable sur la demande d’appareils de divertissement à domicile. De plus, les fabricants de consoles de jeu sont confrontés à une déflation majeure en raison de l’adoption des jeux mobiles et des plates-formes de jeu alternatives. La disponibilité de téléphones intelligents à bas prix et de services de divertissement mobiles faciles à obtenir devrait entraver la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Russie ROYAUME-UNI Allemagne France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine Brésil Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Top 10 présentés dans le rapport sur le marché mondial des appareils de divertissement à domicile :

Samsung Electronics Co. Ltd.,

Société du groupe Sony,

Société Panasonic,

LG Electronics, Inc.,

Les autres

Segmentation du marché :

Par type d’appareil Outlook :

Appareil audio

Appareil vidéo

Consoles de jeu

Par type de connectivité Outlook :

Appareil filaire

Appareil sans fil

Par perspectives de canal de distribution :

Hors ligne

En ligne

Points clés du rapport sur le marché mondial des appareils de divertissement à domicile :

Un aperçu complet de l’industrie mondiale des appareils de divertissement à domicile.

Projections précises du marché en termes de taille, de part et de volume du marché.

Étude approfondie de la dynamique du marché mondial, telle que les principaux moteurs de croissance des revenus du marché, les opportunités, les menaces, les défis, les contraintes et les futures voies de croissance.

Analyse approfondie des tendances à venir du marché.

Analyses qualitatives et quantitatives du marché mondial Appareils de divertissement à domicile.

Étude approfondie des principaux marchés régionaux sur le marché mondial des appareils de divertissement à domicile.

Aperçu complet du paysage concurrentiel du marché .

Bref aperçu des profils et des portefeuilles des entreprises.

