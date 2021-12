Marché des appareils de chirurgie rétinienne Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Dans le rapport d’activité Marché des appareils de chirurgie rétinienne; une analyse d’investissement systématique a été effectuée qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché. Les données compétentes et les techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport sont synonymes d’exactitude et d’exactitude. Le rapport est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. L’étude de marché d’un rapport Marché des appareils de chirurgie rétinienne de grande envergure prend en considération une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de sa taille de marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le rapport Marché des appareils de chirurgie rétinienne de classe mondiale aide les entreprises à définir leurs propres stratégies concernant le développement du produit existant, les modifications à envisager pour le futur produit, les ventes, le marketing, la promotion et la distribution du produit sur le marché existant et le nouveau marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport avec des connaissances cohérentes donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent. Cette étude de recherche aide également les entreprises à comprendre les différents moteurs et contraintes ayant un impact sur le marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des dispositifs de chirurgie rétinienne devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 2 049,9 millions USD en 2020 à 3 537,96 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 7,06% en la période de prévision susmentionnée.

Acteurs majeurs : –

Alcon, Bausch & Lomb Incorporated, Iridex Corporation, Synergetics Inc., ASICO, BVI, Biotech Visioncare, Carl Zeiss Meditec AG, Ellex Medical Lasers, Erbe Elektromedizin GmbH, Escalon Medical Corp, Geuder, Insight Instruments, Lumenis, Nano Retina, OertliInstrumente AG , Peregrine Surgical Ltd, Quantel Medical et Rhein Medical, Inc., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

brève description

Marché mondial des dispositifs de chirurgie rétinienne, par type (machines de vitrectomie, kits de vitrectomie, équipement laser rétinien, équipement d’éclairage microscopique, instruments chirurgicaux, autres), application (rétinopathie diabétique, décollement de la rétine, membrane épirétinienne, trou maculaire, autres), utilisateur final (hôpitaux , Cliniques ophtalmologiques, Autres), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028 .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Dispositifs de chirurgie rétinienne

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs de chirurgie rétinienne fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit et l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché des dispositifs de chirurgie rétinienne.

Les appareils de chirurgie rétinienne sont les outils et accessoires médicaux essentiels requis pour la chirurgie rétinienne. La chirurgie rétinienne est pratiquée principalement pour le traitement des différentes maladies rétiniennes (rétinopathie diabétique, trou maculaire), pour le traitement des complications liées à la rétine, la macula et le liquide vitré ou pour la réparation chirurgicale des rétines déchirées ou décollées. Certains des dispositifs de chirurgie rétinienne couramment utilisés sont les ciseaux, les tampons, les sondes, les machines de vitrectomie, les conduits de lumière et les lasers.

La recrudescence de la population gériatrique et la prévalence des maladies oculaires rétiniennes à travers le monde devraient stimuler la croissance du marché. Un autre facteur qui joue un rôle important dans l’évolution du marché des dispositifs de chirurgie rétinienne est la demande croissante d’instruments chirurgicaux mini-invasifs et de produits technologiquement avancés fournis par les différents acteurs du marché. Les avancées dans le domaine des outils médicaux par les acteurs du marché actuellement établis se concentrent sur la mise à niveau constante des technologies pour améliorer la qualité des équipements de santé fournis aux patients. Cependant, des facteurs tels que les produits à coût élevé et le manque de professionnels qualifiés affectent négativement la croissance du marché.

La formation efficace concernant l’utilisation des dispositifs de chirurgie rétinienne et les conférences et expositions d’ophtalmologie pourraient générer de nouvelles opportunités au cours de la période de prévision. Le paysage réglementaire strict et les effets néfastes de certains appareils sont un défi majeur pour le marché qui peut avoir un impact négatif sur la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie rétinienne fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée et taille du marché mondial des dispositifs de chirurgie rétinienne

Le marché des appareils de chirurgie rétinienne est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base du type, le marché des dispositifs de chirurgie rétinienne est segmenté des machines de vitrectomie, des packs de vitrectomie, des équipements laser rétiniens, des équipements d’éclairage microscopique, des instruments chirurgicaux et autres. L’équipement laser rétinien est ensuite segmenté en appareil de photocoagulation, appareil de photoperturbation et SLT.

Sur la base des applications, le marché des dispositifs de chirurgie rétinienne est divisé en rétinopathie diabétique, décollement de la rétine, membrane épirétinienne, trou maculaire et autres.

En fonction de l’utilisateur final, le marché des appareils de chirurgie rétinienne est classé en hôpitaux, cliniques ophtalmologiques et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des dispositifs de chirurgie rétinienne

Le marché des appareils de chirurgie rétinienne est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par type, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie rétinienne sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, EAU, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique.

The dominating region in the market is North America due to the good availability of this regions’ high-skilled surgeons and healthcare facilities which provide proper minimally invasive surgeries. Moreover, prevalence of ophthalmic disease and diabetic population is also increasing within this region. On the other hand, Asia-Pacific region is estimated to show substantial growth due to the rising awareness and the developing healthcare infrastructure and other medical investments within the forecast period of 2021 to 2028 which further triggers significant penetration.

La section pays du rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie rétinienne fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et les changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des dispositifs de chirurgie rétinienne vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des dispositifs de chirurgie rétinienne, l’impact de la technologie utilisant les courbes de la ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leurs impact sur le marché des dispositifs de chirurgie rétinienne. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

