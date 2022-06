Marché des appareils de capnographie 2022 – Analyse détaillée de la demande actuelle de l’industrie avec prévisions de croissance d’ici 2028

Le rapport de marché présente les meilleures solutions de marché et d’affaires à l’industrie sur ce marché en pleine révolution pour prospérer sur le marché. La définition du marché donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Avec l’étude de marché systématique et complète, ce rapport de recherche commerciale fournit les faits associés à tout sujet dans le domaine du marketing pour l’industrie. Les informations et les aperçus du marché soulignés dans les aident à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande.

Le marché mondial des appareils de capnographie devrait atteindre une valeur estimée à 1410,04 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC sain au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’application croissante de ces appareils pour le traitement de divers troubles chroniques tels que les maladies pulmonaires ainsi qu’à sa meilleure efficacité par rapport aux oxymètres de pouls.

Définition du marché :

Le corps produit du dioxyde de carbone en tant que sous-produit des fonctions corporelles de base telles que le métabolisme, et ce sous-produit est éliminé lorsqu’il est transporté par le sang vers les poumons du patient, des appareils de capnographie sont utilisés pour mesurer ce CO2 expiré en mesurant la teneur en dioxyde de carbone inhalé et expiré par le patient. Bien que ces appareils ne mesurent pas seulement la quantité de dioxyde de carbone, ils sont également utilisés pour quantifier la fréquence respiratoire des patients. Cette mesure est généralement enregistrée sous forme d’onde.

Principaux concurrents du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des appareils de capnographie sont Medtronic, Smiths Medical, Inc., VYAIRE, Koninklijke Philips NV, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Masimo, Nonin, Nihon Kohden Corporation, Edan Instruments, Inc., ZOLL Medical Corporation, Infinium Medical, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Dispomed ltd, Salter Labs, TreyMed, Inc., The Paramedic Shop, SCHILLER, Burtons Medical Equipment Ltd. et MEDACX Ltd., entre autres.

Développements clés sur le marché :

En avril 2018, Masimo a annoncé avoir reçu le marquage CE pour son Pulse CO-Oximeter Rad-97, avec capnographie NomoLine intégrée. Cette autorisation garantira la disponibilité de l’appareil aux États-Unis et également dans les régions extérieures. Le produit offre une surveillance continue non invasive, avec un moniteur autonome qui peut être personnalisé et a la capacité d’être connecté à différents appareils.

En août 2017, Salter Labs a annoncé avoir acquis IntuBrite, Parker Medical et InnoMed Technologies. Ces acquisitions combinées amélioreront considérablement l’offre globale de produits de Salter Labs pour la gestion des voies respiratoires, améliorant ainsi les technologies disponibles pour l’anesthésie et les soins respiratoires.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des appareils de capnographie est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des appareils de capnographie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

La prévalence croissante de la population souffrant de maladies respiratoires devrait affecter positivement la croissance du marché

L’augmentation des initiatives prises par les autorités et les gouvernements pour améliorer les systèmes de santé et faire connaître les avantages des appareils de capnographie devrait également favoriser la croissance du marché.

La croissance des progrès technologiques pour ces dispositifs médicaux devrait stimuler positivement la valeur marchande

La sensibilisation croissante et la présence croissante de directives présentes pour l’application et l’utilisation de ces appareils augmentent son taux d’adoption

Contraintes du marché

La présence de dispositifs médicaux alternatifs moins chers et offrant des fonctionnalités similaires devrait entraver son adoption

Nécessité d’intuber le patient avant que ces dispositifs puissent être utilisés et que des lectures précises puissent être enregistrées

Certains des principaux faits saillants des couvertures TOC :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ d’application

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé analytique

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Le rapport sur le marché des appareils de capnographie fournit efficacement les fonctionnalités requises du marché mondial pour la population et pour les entreprises à la recherche de personnes pour des fusions et acquisitions, faisant des investissements, de nouveaux fournisseurs ou concernées par la recherche des installations d’étude de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon sur la taille, l’offre et le taux de développement du marché. Le rapport Dispositif de capnographie fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

La tendance actuelle concernant la demande, l’offre et les ventes ainsi que les développements récents ont été présentés ici pour fournir une image exhaustive de ce marché. Il permet également des rapports abordables volontairement accessibles de la recherche qui est le résultat final de la recherche personnalisée menée par l’équipe interne de professionnels.

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial des appareils de capnographie dans le monde, le marché mondial des appareils de capnographie est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

En savoir plus @ ttps://databridgemarketresearch.com/reports/global-capnography-device-market?pm

