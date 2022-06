Marché des appareils cardiovasculaires 2021 Les acteurs ciblant l’application pour stimuler la croissance d’ici 2027

Le marché mondial des dispositifs cardiovasculaires devrait être de 47,1 milliards en 2021 et atteindre 72,28 milliards en 2027, enregistrant un CAGR de 7,40%, au cours de la période de prévision 2021-2027. Les appareils cardiovasculaires sont l’équipement médical utilisé pour diagnostiquer et guérir les maladies cardiaques et autres problèmes cardiaques. Ces équipements jouent un rôle essentiel dans la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. Chez les Américains, une personne en moyenne meurt d’une maladie cardiovasculaire toutes les 40 secondes. Selon l’American College of Cardiology, les maladies cardiovasculaires (MCV) représentaient 8 000 000 décès aux États-Unis en 2017. Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde. L’augmentation constante du fardeau mondial des décès liés aux maladies cardiaques continuera de générer une demande florissante de dispositifs cardiovasculaires sur le marché mondial au cours de la période de prévision. Pendant la pandémie mondiale de COVID-19, Le marché mondial des appareils cardiovasculaires a été l’un des segments les plus touchés au monde. Certains des leaders mondiaux de la fabrication d’appareils cardiovasculaires, comme Medtronic, ont déclaré d’énormes pertes de revenus liés à la cardiologie jusqu’en 2020 et se rétablissent maintenant.

Dynamique clé influençant le marché des appareils cardiovasculaires

La prévalence des maladies cardiaques chroniques, l’augmentation rapide du taux d’adoption d’un mode de vie sédentaire, en particulier en raison de la multiplication du travail à domicile, des habitudes de vie malsaines telles que l’hypertension, le tabagisme, la consommation d’alcool, ainsi qu’une population gériatrique croissante et les progrès technologiques, clé facteurs qui stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision. Sur le front du diagnostic et de la surveillance, une nouvelle génération d’EGC compacts et portables accélère sa forte adoption, en particulier dans le segment de la santé à domicile. De plus, avec l’introduction de l’ECG sans fil, le médecin peut diagnostiquer et surveiller le patient à distance à temps, ce qui accélère encore la croissance du marché. D’autre part, des facteurs tels que le coût élevé de maintenance de l’appareil, le manque de personnel qualifié,

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/cardiovascular-devices-market

Impact du COVID-19 sur le marché des appareils cardiovasculaires

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’industrie mondiale des appareils cardiovasculaires à plus d’un titre. La production a connu une chute soudaine et assez durable au cours des premiers mois des fermetures nationales provoquées par la pandémie. Les ventes ont également connu un lourd revers car un nombre massif de procédures actives ont été retardées car elles sont tombées dans la catégorie non urgente pendant les périodes critiques de COVID-19. D’autre part, le diagnostic des maladies cardiovasculaires a également été relégué au second plan en raison de la disponibilité insuffisante de ressources dédiées aux services de cardiologie des hôpitaux. Cela est dû à la réduction des diagnostics de maladies cardiovasculaires due aux ressources de santé réservées aux patients COVID-19. Au début de la pandémie, les contrôles et diagnostics réguliers ont été reportés,

Vous pouvez acheter un rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/consumer-stone-market?opt=2950

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur les appareils cardiovasculaires en fonction du type d’appareil et de l’utilisateur final.

Sur la base du type d’appareil, le marché des appareils cardiovasculaires est segmenté en

Électrocardiographie (ECG)

Cathéter cardiaque

Valve cardiaque, stimulateur cardiaque

Défibrillateur

Moniteur d’événements

Fil de guidage

Les autres

Basé sur l’utilisateur final, le marché des appareils cardiovasculaires est segmenté en

Centres cardiaques

Ambulatoire

Centres de chirurgie

Hôpitaux

Perspectives régionales du marché des dispositifs cardiovasculaires

Le marché mondial des appareils cardiovasculaires est segmenté géographiquement en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des appareils cardiovasculaires avec la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. La domination de cette région est principalement attribuée à la sensibilisation croissante aux produits disponibles dans le commerce, à l’adoption élevée de traitements chirurgicaux avancés, à la présence d’une population gériatrique et à un mode de vie sédentaire. De plus, l’adoption croissante d’équipements de soins de santé à domicile en raison des sanctions gouvernementales imposées aux hôpitaux pour la réadmission des patients stimule énormément la demande de systèmes de surveillance et de diagnostic cardiovasculaires.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance sain du TCAC sur le marché des appareils cardiovasculaires au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la prévalence croissante des maladies cardiaques. Divers hôpitaux investissent pour acheter les derniers équipements ; les activités croissantes de R&D pour développer des dispositifs cardiovasculaires très avancés sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance du marché dans la région. En outre, l’augmentation du secteur du tourisme médical dans la région Asie-Pacifique devrait propulser la demande de systèmes cardiovasculaires, en particulier en Inde, en Chine, en Thaïlande, au Japon et en Malaisie.

Analyse du paysage concurrentiel

Les principaux fabricants de dispositifs cardiovasculaires sur le marché mondial sont Abbott Laboratories, Medtronic PLC, Boston Scientific Corporation, Cardinal Health Inc., Edward Lifesciences et Biosense Webster, Inc. (Johnson & Johnson). Les autres fabricants d’appareils cardiovasculaires incluent Cook Medical, Sahajanand Medical Technologies, Siemen AG, BD, General Electronic Company, B. Braun Melsungen AG, Koninklijke Philips NV, St. Jude Medical, Inc. et Becton, Dickinson, and Company.

En février 2019, Cook Medical a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son système de dissection aortique endovasculaire Zenith.

En mars 2018, Sahajanand Medical Technologies a conclu un partenariat avec Cardinal Health pour offrir à Cardinal Health un accès au marché indien en pleine croissance de la cardiologie.

Le rapport sur le marché des appareils cardiovasculaires fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques ainsi que de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/cardiovascular-devices-market

Le rapport sur le marché des appareils cardiovasculaires couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des dispositifs cardiovasculaires comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/cardiovascular-devices-market

Public cible du marché des appareils cardiovasculaires