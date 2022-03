Marché des appareils auditifs 2022 Analyse des principaux fabricants, de la taille de l’industrie, des tendances et des prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’analyse de marché complet souligne les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport présente des données pertinentes sur les différents dangers et difficultés envisagés par les différentes parties prenantes. Avec la bonne utilisation d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ce rapport de marché a été structuré. Le rapport de marché à grande échelle considère les points de vue indispensables sur les principaux acteurs du marché, par exemple, les points solides et faibles des concurrents et l’examen de leurs techniques en ce qui concerne le produit et le marché.

Le marché mondial des appareils auditifs devrait atteindre un TCAC sain de 10,3 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Les déficiences auditives croissantes chez les adultes et les pédiatres sont l’une des principales préoccupations du secteur de la santé. Ainsi, le besoin d’appareils auditifs développés augmente car beaucoup ne sont pas traités, principalement chez les nourrissons, ce qui conduirait davantage à des handicaps psychologiques et à des troubles de la parole chez eux.

Marché mondial des appareils auditifs par produit (appareils auditifs, implants auditifs), type d’appareil (appareils auditifs numériques, appareils auditifs analogiques), type de perte auditive (perte auditive neurosensorielle, perte auditive conductive), type de patient (adultes, pédiatrie), distribution Canal (grandes chaînes de vente au détail, chaînes de vente au détail appartenant au fabricant, public, autres), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont WIDEX A/S, GN Store Nord A/S, Sonova, Sivantos Pte. Ltd, Microson, Horentek, RION CO. Ltd, William Demant Holding A/S, Amplifon, Starkey, MED-EL Medical Electronics, Cochlear Ltd., SeboTek Hearing Systems, LLC., Audina Hearing Instruments, Inc., Arphi Electronics Private Limited , Zounds Hearing et bien d’autres.

Lancement de produit

En juin 2018, Cochlear Limited a annoncé le lancement de l’application Nucleus Smart pour les utilisateurs de smartphones Android afin de fournir une plus grande connectivité aux personnes avec un processeur de son Nucleus 7. Cette stratégie aiderait au développement de produits et aiderait également à augmenter la clientèle.

Arphi Electronics Private Limited a lancé les systèmes auditifs G4 avec des fonctions automatiques qui peuvent être optimisées audiologiquement en fonction de la situation auditive. Cette stratégie contribuerait à l’expansion du portefeuille de produits de l’entreprise.

Audina a présenté les tous nouveaux produits de la famille Arro d’appareils Receiver in Canal qui offrent des technologies auditives de nouvelle génération dans un boîtier compact. Cela contribuerait à l’expansion du portefeuille de produits de l’entreprise.

Segmentation : marché mondial des appareils auditifs

Le marché mondial des aides auditives est segmenté en cinq segments notables qui sont les produits, les types d’appareils, le type de perte auditive, le type de patient et le canal de distribution.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en appareils auditifs et implants auditifs. En février 2018, en février, SONOVA et les marques de la société Phonak et Advanced Bionics ont annoncé ensemble l’introduction de la nouvelle technologie MultiBeam, une technologie de microphone utilisée dans l’aide auditive et offrant une meilleure capacité d’audition dans le bruit et une meilleure reconnaissance de la parole.

Sur la base des types d’appareils, le marché est segmenté en aides auditives numériques et aides auditives analogiques. En août 2018, William Demant Holding A/S et Koninklijke Philips NV (Pays-Bas) ont conclu un partenariat dans le domaine de la santé auditive. Cette stratégie aiderait l’entreprise à développer son entreprise et à améliorer sa clientèle

Sur la base du type de perte auditive, le marché est segmenté en perte auditive neurosensorielle et perte auditive conductrice. En décembre 2018, Sivantos Pte. Ltd a annoncé le partenariat stratégique avec Clearwater Clinical Limited (Canada). Le partenariat élargira les audiologistes avec un audiomètre innovant qui améliore l’expérience client

Sur la base du type de patient, le marché est segmenté en adultes et en pédiatrie. En janvier 2019, GN STORE NORD AS (Danemark), a annoncé le lancement d’une solution auditive capable d’adapter les utilisateurs d’aides auditives et leurs préférences dans n’importe quel environnement sonore. La solution d’intelligence artificielle (IA) de GN fournit une assistance virtuelle. Le lancement de la solution assure la sécurité et aide les clients à relever leurs défis et leurs besoins

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en grandes chaînes de vente au détail, chaînes de vente au détail appartenant à des fabricants, publiques et autres. En janvier 2019, Starkey Hearing Technologies a dévoilé trois nouvelles avancées révolutionnaires au sein de la technologie Livio AI, telles que la détection et les alertes de chute, l’assistant virtuel Thrive et la mesure de la fréquence cardiaque. Cette stratégie a contribué à l’expansion du portefeuille de produits et au développement de produits de l’entreprise.



LA SONOVA

L’ entreprise a été fondée en 1947, siège social en Suisse. L’entreprise est impliquée dans l’innovation et la fabrication de solutions auditives. Les principaux secteurs d’activité de la société sont le segment des aides auditives et le segment des implants cochléaires. Le chiffre d’affaires de la société est de 2799,2 millions de dollars. Le nombre d’employés est de 14238. La société a une présence mondiale dans la région EMEA, les Amériques et l’Asie-Pacifique

En janvier 2018, SONOVA et les marques de la société Phonak et Advanced Bionics ont annoncé ensemble l’introduction de la nouvelle technologie MultiBeam, une technologie de microphone utilisée dans l’aide auditive et offrant une meilleure capacité d’audition dans le bruit et une meilleure reconnaissance vocale.

WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

La société a été fondée en 1904, siège social au Danemark. La société est impliquée dans la fourniture. La société est impliquée dans l’offre de divers produits pour la solution optimale des utilisateurs. Les principaux secteurs d’activité de la société sont les appareils auditifs, les instruments de diagnostic, les implants auditifs et la communication personnelle. Le chiffre d’affaires de la société est de 2215,30 millions de dollars. Le nombre d’employés est de 13280. La société est présente dans le monde entier en Amérique, en Europe, en Asie-Pacifique et dans d’autres pays.

En août 2018, William Demant Holding A/S et Koninklijke Philips NV (Pays-Bas) ont conclu un partenariat dans le domaine de la santé auditive. Cette stratégie aiderait l’entreprise à développer son entreprise et à améliorer sa clientèle.

Sivantos Pte.Ltd

Sivantos PTE Ltd. a été fondée en 1878 et a son siège social à Singapour. La société fournit les prothèses auditives de différentes marques telles que Signia, A&M, Audio Service et Rexton. Les principaux segments d’activité de la société sont les prothèses auditives. Le chiffre d’affaires de la société est de 1299,1 millions de dollars. La société est présente dans le monde entier en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Afrique du Sud, en Inde, en Chine, aux Pays-Bas, en Pologne, au Royaume-Uni et ailleurs.

En décembre 2018, Sivantos Pte. Ltd a annoncé le partenariat stratégique avec Clearwater Clinical Limited (Canada). Le partenariat élargira les audiologistes avec un audiomètre innovant qui améliore l’expérience client.

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

