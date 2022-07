Marché des antisudorifiques et des déodorants, perspectives et prévisions mondiales 2022-2030

Le marché mondial des antisudorifiques et déodorants était évalué à XX milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars américains d’ici 2030, à un TCAC d’environ XX % au cours des prévisions 2021-2030.

L’inquiétude croissante des consommateurs concernant l’hygiène, l’évolution du mode de vie et l’augmentation du revenu disponible sont des facteurs moteurs majeurs du marché des antisudorifiques et des déodorants. De nombreux pays et cultures ont adopté

Anti-transpirant et déodorant comme produit essentiel de leur hygiène quotidienne. Les antisudorifiques et les déodorants sont des biens de consommation à évolution rapide. Des éléments de qualité supérieure, des designs accrocheurs et des emballages sont quelques facteurs supplémentaires qui devraient alimenter davantage le marché mondial des antisudorifiques et des déodorants au cours de la période de prévision. Le marché des déodorants n’est pas encore mature, le taux de pénétration est d’environ 70 %, ce qui lui confère un fort potentiel de croissance. Les nouveaux lancements sont un relais de croissance important pour la marque. La toxicité des produits chimiques limite le marché et pose un défi à la croissance du marché. La demande de produits déodorants biologiques et naturels est à la mode sur le marché.

Les aérosols devraient dominer le marché mondial des déodorants et des antisudorifiques, car ils permettent de distribuer une quantité optimale et sont faciles et simples à manipuler. Les consommateurs ont tendance à acheter des déodorants sur des offres spéciales telles que des roll-ons ou des sprays. Roll-on pour être le plus efficace. Les sticks déodorants enregistrent une performance moins dynamique, car ces produits, malgré leur efficacité, laissent souvent des traces blanches sur les vêtements. Cependant, ses gammes classiques restent les meilleures ventes.

Le segment de l’alcool devrait gagner une part importante au cours de la période de prévision. La demande des consommateurs pour des déodorants et des antisudorifiques qui ont un parfum agréable, qui durent longtemps et qui ont des propriétés antibactériennes actives alimentera la croissance du marché.

Sensibilisation croissante à la santé et aspiration à rester et à avoir l’air en forme pour augmenter les activités de plein air et sportives, stimulant ainsi le marché des antisudorifiques et des déodorants dans la région Asie-Pacifique. Un autre facteur qui devrait stimuler le marché des antisudorifiques et des déodorants de cette région. Le marché chinois se porte bien avec un taux de croissance de 10%.

Le rapport couvre le marché total des antisudorifiques et des déodorants et l’impact des différents facteurs du marché, tels que les moteurs, les contraintes et les opportunités, les problèmes clés, l’analyse SWOT et les prévisions technologiques sont également illustrés dans le rapport. Cela donne une idée des principaux moteurs, tels que la forte croissance et la demande dans les pays émergents. De plus, le rapport couvre également les données d’importation/exportation dans toutes les grandes régions.

Hindustan Lever, Avon, Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Henkel et P&G sont les principaux acteurs du marché des anti-transpirants et des déodorants. Unilever est resté le fabricant dominant, avec une part de valeur de plus de 61 %.

Portée du marché mondial des antisudorifiques et déodorants

Marché mondial des anti-transpirants et des déodorants par fonction :

Aérosol Spray

Cream

Roll-On

Gel

Marché mondial des anti-transpirants et des déodorants par ingrédient :

Alcool

Antimicrobiens

Conditioner &

Parfums hydratants

Paraben & Propulseurs

Autres

Marché mondial des anti-transpirants et déodorants, par région:

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient & Africa

Key Players analysés dans le rapport :

Avon

Beiersdorf

Colgate-Palmolive

Henkel

P&G

Unilever

Adidas

CavinKare

Chanel

Église Christian Dior

& Dwight

Estee Lauder

Godrej Produits de consommation

Hypermarcas

Kao

Lion

L’Oreal

McNroe

Playboy

Raymond

Revlon

Shekofa Kish

Shiseido

Tom’s of Maine

TTK Healthcare

Verdan Sarl

Vini Group

Yardley of London