Marché des antioxydants alimentaires 2021-2028 | Une recherche exclusive sur les dernières tendances et les opportunités futures

Selon un nouveau rapport publié par The Insight Partners, intitulé «Marché des antioxydants alimentaires par type; Par formulaire ; Sources; Application et géographie : analyse des opportunités mondiales, impact de Covid-19 et prévisions de l’industrie, 2021-2028 »,

Le marché des antioxydants alimentaires devrait croître à un rythme important en raison de la production et de la consommation élevées d’aliments transformés dans les pays développés et en développement. De plus, l’augmentation du niveau de vie associée à l’augmentation du pouvoir d’achat a entraîné une augmentation de la demande d’antioxydants alimentaires à l’échelle mondiale. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs à des alternatives plus saines associée à une durée de conservation plus longue des aliments sont les principaux facteurs conduisant à la croissance constante du marché. L’augmentation de la population de la classe moyenne dans les pays en développement et la demande croissante d’antioxydants alimentaires naturels constituent une opportunité clé pour la croissance du marché. Cependant, la disponibilité de produits de substitution à faible coût pourrait entraver la croissance du marché des antioxydants alimentaires au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de rapport «Marché des antioxydants alimentaires» jusqu’en 2028 @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00003980

Les antioxydants sont les composants produits dans le corps et se trouvent également dans divers types d’aliments. Ils aident à défendre les cellules du corps humain contre les dommages causés par les molécules nocives appelées radicaux libres en les neutralisant. On pense que les composés alimentaires diététiques, tels que les composés phytochimiques des plantes, ont des effets antioxydants plus importants que les vitamines ou les minéraux. Les antioxydants comprennent de nombreuses substances d’origine alimentaire telles que les caroténoïdes comme le bêta-carotène, le lycopène et la vitamine C. Les sources d’antioxydants telles que les aliments antioxydants, les herbes, les épices et les thés réduisent les effets des radicaux libres, qui jouent un rôle important dans la formation de maladies.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

Compagnie Archer Daniels Midland

Barentz

BASF SE

Camlin Fine Sciences Ltée

E.I. Du Pont De Nemours and Company

Compagnie chimique d’Eastman

Groupe Frutarom

Kalsec inc.

Kemin Industries, Inc.

Royal DSM SA

Les principaux acteurs du marché et les fabricants sont étudiés pour aider à donner une brève idée à leur sujet dans le rapport. Les défis auxquels ils sont confrontés et les raisons pour lesquelles ils occupent ce poste sont expliqués pour aider à prendre une décision éclairée. Le paysage concurrentiel du marché des antioxydants alimentaires présente des informations détaillées sur les profils d’entreprise, les développements, les fusions, les acquisitions, la situation économique et la meilleure analyse SWOT.

Le rapport a été élaboré après avoir observé et étudié divers facteurs qui déterminent la croissance régionale tels que le statut économique, environnemental, social, technologique et politique de la région en question. Les analystes ont étudié les données sur les revenus, la production et les fabricants de chaque région. Cette section analyse les revenus et le volume par région pour la période de prévision de 2021 à 2028. Ces analyses aideront le lecteur à comprendre la valeur potentielle des investissements dans une région particulière.

Marché mondial des antioxydants alimentaires : paysage concurrentiel

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Parlez à l’analyste pour plus de détails : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00003980

L’« Analyse du marché mondial des antioxydants alimentaires jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des aliments et des boissons avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des antioxydants alimentaires avec une segmentation détaillée du marché par type, forme, source, application et géographie. Le marché mondial des antioxydants alimentaires devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des antioxydants alimentaires et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des antioxydants alimentaires est segmenté en fonction du type, de la forme, de la source et de l’application. En fonction du type, le marché mondial des antioxydants alimentaires est divisé en antioxydants alimentaires synthétiques et antioxydants alimentaires naturels. Le segment des antioxydants alimentaires synthétiques est en outre divisé en hydroxyanisole butylé (BHA), hydroxytoluène butylé (BHT), tert-butylhydroquinone (TBHQ) et gallate de propyle. De même, le segment des antioxydants alimentaires naturels est divisé en vitamine E, vitamine C, caroténoïdes et extrait de romarin. Sur la base de la forme, le marché mondial des antioxydants alimentaires est classé en sec et liquide. Sur la base de la source, le marché mondial des antioxydants alimentaires est segmenté en fruits et légumes, huiles, noix et graines, épices et herbes, pétrole et acide gallique. Par application, le marché est segmenté en graisses et huiles,

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des antioxydants alimentaires en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des antioxydants alimentaires par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

REMARQUE : Notre équipe étudie le Covid-19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, le cas échéant, nous envisagerons l’analyse Covid-19 des marchés et des industries. Contactez-nous cordialement pour plus de détails.

Achetez une copie de cette recherche @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00003980

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876