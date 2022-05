Marché des anticorps et réactifs de recherche: analyse de l’industrie mondiale et évaluation des opportunités 2022-2029 | QIAGEN, Abbott, GenScript, Agilent

Synopsis du marché mondial des anticorps et réactifs de recherche:

Selon le rapport mondial sur le marché des anticorps et réactifs de recherche de classe mondiale , les principaux acteurs se concentrent davantage sur l’offre de produits à des prix rationnels pour obtenir un avantage concurrentiel sur les autres acteurs de l’industrie de la santé. L’objectif principal de cette étude exploratoire est de fournir une image claire et une meilleure compréhension du marché aux fournisseurs, fabricants et distributeurs. Avec un excellent rapport sur le marché des anticorps et réactifs de recherche, les entreprises peuvent créer un espace unique dans l’industrie mondiale et être identifiées comme le partenaire de croissance le plus cohérent et le plus dédié pour les études de marché, la formulation de stratégies et le développement durable de l’organisation.

Les lecteurs peuvent acquérir une connaissance approfondie de ce marché qui peut leur permettre de formuler et de développer des stratégies critiques pour la poursuite de l’expansion de leurs activités. Le rapport de grande envergure sur le marché des anticorps et des réactifs de recherche aide l’entreprise à explorer de nouvelles utilisations et de nouveaux marchés pour ses produits existants et à augmenter ainsi la demande pour ses produits. Dans la section Prévisions de marché, le rapport offre des opportunités précises marché par marché pour l’industrie de la santé, ses segments et sous-segments, le type de produit, l’application et les caractéristiques et toutes les régions considérées pour l’étude. Le rapport d’activité de première classe sur les anticorps et les réactifs de recherche propose des programmes de croissance durables et tournés vers l’avenir pour assurer le succès, ce qui est impératif pour les organisations.

Le marché mondial des anticorps et réactifs de recherche devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,15 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, les anticorps et réactifs de recherche sont généralement utilisés pour la détection d’un anticorps primaire non conjugué qui est ensuite utilisé pour cibler l’antigène. Ces produits aident à détecter, mesurer et purifier des protéines ou des biomolécules dans diverses applications telles que la cytométrie en flux, l’ELISA et le transfert Western ou l’immunohistochimie, entre autres.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des anticorps et réactifs de recherche sont l’augmentation des investissements dans l’industrie des sciences de la vie, l’augmentation de la demande d’anticorps de haute qualité pour la reproductibilité de la recherche, la croissance de la recherche en protéomique et génomique et l’augmentation des activités de recherche et développement. pour améliorer le déroulement global du diagnostic et du traitement, augmentation des fonds des organisations à but lucratif et non lucratif pour les projets de recherche, concentration accrue sur la découverte de biomarqueurs, soutien gouvernemental et intérêt croissant pour l’externalisation.

Segmentation globale du marché Anticorps et réactifs de recherche :

Sur la base du produit, le marché des anticorps et réactifs de recherche est segmenté en réactifs et anticorps.

Sur la base de la technologie, le marché des anticorps et des réactifs de recherche est segmenté en Western Blot, cytométrie en flux, dosage immuno-enzymatique (ELISA), immunohistochimie, immunofluorescence, immunoprécipitation et autres technologies.

Sur la base de l’application, le marché des anticorps et réactifs de recherche est segmenté en protéomique, développement de médicaments et génomique.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des anticorps et des réactifs de recherche est segmenté en industries pharmaceutiques et biotechnologiques, institutions universitaires et de recherche et organismes de recherche sous contrat.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché des anticorps et des réactifs de recherche en raison de l’augmentation des investissements pour le développement de conceptions de médicaments basés sur la structure, de l’accent mis sur les projets de recherche impliquant des protéines, des biomolécules et des gènes associés et de l’augmentation des activités de recherche et développement en génomique et protéomique secteur.

Principaux acteurs clés du marché mondial des anticorps et réactifs de recherche:

Thermo Fisher Scientific Inc. QIAGEN Abcam plc Abbott Laboratoires Bio-Rad Inc GenScript Technologie de signalisation cellulaire inc. Luminex Corporation Agilent Technologies Inc. Hoffmann-La Roche SA Société Danaher PerkinElmer Inc Lonza BioLegend Inc. GE Santé BD Merck & Co. Inc. Amgen Inc Sanofi Rockland Immunochimie Inc. Johnson & Johnson Private Limited Eli Lilly et compagnie GenScript Bio-Techne Lonza Santa Cruz Biotechnologie Inc BioLegend Inc. Abcam plc

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des anticorps et réactifs de recherche comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les anticorps et réactifs de recherche, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des anticorps et réactifs de recherche, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial des anticorps et réactifs de recherche: table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des anticorps et réactifs de recherche par régions

5 Analyse du marché mondial des anticorps et réactifs de recherche par type

6 Analyse du marché mondial des anticorps et réactifs de recherche par applications

7 Analyse du marché mondial des anticorps et réactifs de recherche par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des anticorps et réactifs de recherche

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des anticorps et réactifs de recherche 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

