Marché des anticorps et des tests de neurosciences: étude de la recherche des acteurs clés, prévisions de croissance et prévisions 2028

La du marché mondial des anticorps et des tests de neurosciences devrait atteindre 7,06 milliards USD d’ici 2028 à un TCAC de 10,4 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. La prévalence croissante des troubles neurologiques, les progrès rapides de la recherche neurologique et le soutien croissant des gouvernements et des organismes de santé pour accélérer la découverte et le développement de médicaments pour les troubles neurologiques sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. L’augmentation de la recherche et du développement dans le secteur biopharmaceutique et la demande croissante d’anticorps neuroscientifiques de haute qualité pour étudier des cibles médicamenteuses nouvelles et potentielles devraient également stimuler la croissance du marché.

Les neurosciences sont un domaine scientifique multidisciplinaire axé sur l’étude de la structure et de la fonction du système nerveux. Il comprend une analyse intégrée de plusieurs types de cellules, de tissus et d’organes à l’aide de différentes techniques. Les progrès récents de la recherche en neurosciences ont entraîné une dépendance accrue aux anticorps et à l’immunodétection pour comprendre les voies et les cibles des maladies neurologiques. Les anticorps, les peptides et les protéines ont élargi la portée de différents domaines de la recherche en neurosciences. Les approches basées sur les anticorps sont des outils essentiels en neurosciences cellulaires et moléculaires et ont accru les connaissances sur l’abondance, la distribution, la fonction et la structure des protéines dans le cerveau. Les méthodes basées sur les anticorps sont largement utilisées dans la localisation, l’isolement et la caractérisation des protéines cibles qui constituent une base fondamentale de la recherche en neurosciences. Des anticorps ciblant des troubles neurologiques spécifiques tels que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington et d’autres maladies neurologiques sont largement disponibles, ce qui devrait stimuler davantage les activités de recherche en neurosciences et contribuer à la croissance du marché.

La prévalence mondiale croissante de la sclérose en plaques, de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des accidents vasculaires cérébraux et de l’épilepsie, entre autres, en raison de l’augmentation de la population gériatrique, devrait encore stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. La découverte rapide de nouvelles cibles médicamenteuses potentielles, de molécules de signalisation et de protéines structurelles dans le cerveau devrait également augmenter la demande d’anticorps neuroscientifiques et stimuler la croissance du marché. Cependant, des processus réglementaires rigoureux et des réactions indésirables croissantes aux anticorps devraient limiter la croissance du marché dans une certaine mesure au cours de la période de prévision.

Quelques faits saillants clés du rapport: Le

segment des consommables devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial au cours de la période de prévision en raison de la demande et de l’utilisation croissantes de réactifs, de kits de test et d’anticorps dans les activités de recherche en neurosciences, des progrès rapides de la protéomique et de la génomique recherche et achat fréquent de consommables.

Le segment des immunoessais devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste au cours de la période de prévision en raison du développement rapide d’anticorps et de kits d’analyse pour les immunoessais et de l’augmentation du financement pour accélérer les activités de recherche et développement.

Le segment des applications de diagnostic in vitro devrait enregistrer une croissance considérable de ses revenus, attribuable à l’augmentation du fardeau mondial des troubles neurologiques en matière de soins de santé et à la demande croissante d’un diagnostic plus efficace des conditions et d’un suivi des schémas thérapeutiques chez les patients.

Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ont représenté la plus grande part des revenus en 2020 et devraient enregistrer un taux de croissance des revenus très stable au cours de la période de prévision, attribuable à l’augmentation des activités de recherche et développement, à la demande croissante d’anticorps neuroscientifiques dans la recherche sur les médicaments et aux progrès de la protéomique et de la génomique. rechercher.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus entre 2021 et 2028, en raison de l’incidence croissante des maladies neurologiques, de l’augmentation des investissements pour accélérer le développement de la conception de médicaments basés sur la structure et de la présence d’acteurs clés dans la région.

En septembre 2020, Siemens Healthineers et Novartis Pharma AG ont signé un accord de collaboration pour la conception, le développement et la commercialisation de tests de diagnostic pour les produits thérapeutiques du pipeline de Novartis. Le programme initial, dans le cadre du partenariat, se concentrera sur le développement d’un test immunologique de la chaîne légère des neurofilaments sériques (NfL) pour les patients souffrant de sclérose en plaques et d’autres troubles nerveux.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent :

Thermo Fisher Scientific, Inc., Abcam, Bio-Rad, Merck KGaA, BioLegend, Cell Signaling Technology, F. Hoffmann-La Roche, GenScript, Rockland Immunochemicals, Santa Cruz Biotechnology, Siemens et Tecan .

Perspectives des produits (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Consommables Réactifs Anticorps Anticorps primaires Anticorps secondaires Kits de dosage

Instruments Lecteurs de microplaques Analyseurs d’immunodosage Autres instruments



Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Immunochimie/Immunoessais ELISA Western Blot Autres Technologies

Moléculaire Diagnostic

Chimie Clinique

Autres Technologies

Segment géographique couvert dans le rapport:

Le rapport Neuroscience Antibodies and Assays fournit des informations sur la zone de marché, qui est ensuite subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Résumé du rapport de recherche sur le marché des anticorps et des tests de neurosciences :

informations pertinentes concernant le marché mondial des anticorps et des tests de neurosciences

Recommandations stratégiques pour les opportunités d’

investissement le rapport couvre des statistiques importantes liées à l’industrie ainsi que les produits, les applications, l’analyse des prix, la demande et l’offre, et le taux de production et de consommation

Les tendances émergentes et l’analyse actuelle des segments de marché pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Analyse SWOT approfondie et analyse des cinq forces de Porter avec analyse de faisabilité et analyse du retour sur investissement

