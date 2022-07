Marché des antibiotiques inhalés 2022 Taille mondiale, part, aperçu des progrès, part, tendances, acteurs clés de l’industrie

DBMR a ajouté un nouveau rapport intitulé Marché des antibiotiques inhalés avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Le rapport sur le marché mondial des antibiotiques inhalés contient tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. Ce rapport joue un rôle très important pour assurer la croissance et le succès des entreprises sur ce marché concurrentiel pour l’industrie des antibiotiques inhalés. Le rapport Antibiotiques inhalés est préparé en tenant compte des exigences du client en ce qui concerne le type de marché, la taille de l’organisation, l’accessibilité sur site et le type d’organisation des utilisateurs finaux, et la disponibilité au niveau mondial dans des zones telles que l’Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

Le marché des antibiotiques inhalés devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 6,10 % et devrait atteindre 1 817,62 millions USD en 2028 dans la recherche susmentionnée. période de prévision. L’augmentation de la recherche et du développement et les initiatives des entreprises sont les facteurs de croissance du marché des antibiotiques inhalés.

Les antibiotiques par inhalation sont utilisés pour traiter les infections chroniques des voies respiratoires. Ces antibiotiques inhalés sont considérés comme plus efficaces que d’autres voies car ils délivrent une grande quantité de médicaments au site ciblé, ce qui peut également agir comme un moteur de la croissance du marché des antibiotiques inhalés.

L’augmentation de la prévalence et de l’incidence des maladies infectieuses chroniques augmente donc la demande de traitement et peut stimuler la croissance du marché des antibiotiques inhalés. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 65 millions d’habitants souffrent de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) dont 3 millions de personnes meurent des suites de la BPCO, tandis que 334 millions de personnes souffrent d’asthme dont 14 % sont des enfants ainsi que des la prévalence de l’asthme chez les enfants est en augmentation. La croissance de la population gériatrique peut également stimuler la croissance du marché des antibiotiques inhalés. Par exemple, la bronchectasie non kystique est la plus fréquente chez les patients âgés et fragiles avec des cas estimés à 50 % chez les patients de plus de 65 ans et à 19,1 % chez les patients de plus de 75 ans. Cependant, les effets secondaires liés aux antibiotiques inhalés tels que la néphrotoxicité, la neurotoxicité, la dyspnée et bien d’autres peuvent entraver la croissance du marché des antibiotiques inhalés. De plus, l’augmentation des coûts des soins de santé liés aux maladies respiratoires comme en 2019, le coût des soins des maladies respiratoires était de 459,80 millions USD dans 28 États européens. Par conséquent, l’augmentation des dépenses de santé peut entraver la croissance du marché des antibiotiques inhalés.

Selon ce rapport, le marché mondial des antibiotiques inhalés passera de la crise de Covid-19 à un taux de croissance modéré de 2022 à 2028. Le marché des antibiotiques inhalés comprend des informations complètes dérivées d’une étude approfondie sur les données de marché historiques et prévisionnelles de l’industrie des antibiotiques inhalés. La taille du marché mondial des antibiotiques inhalés devrait augmenter modérément en raison des nouveaux développements dans les antibiotiques inhalés et de l’impact du COVID19 sur la période de prévision 2022 à 2028.

Le rapport sur le marché des antibiotiques inhalés fournit une analyse approfondie de l’impact sur le marché et des nouvelles opportunités créées par la pandémie de virus COVID19/CORONA . Le rapport couvre le rapport sur le marché des antibiotiques inhalés est utile pour les stratèges, les spécialistes du marketing et la haute direction, ainsi que les acteurs clés de l’industrie des antibiotiques inhalés.

Les segments et sous-sections du marché Antibiotiques inhalés sont présentés ci-dessous:

Par type de produit (poudre sèche, nébulisée)

Par application (fibrose kystique, bronchectasie, pneumonie associée à un ventilateur, autres)

Par utilisateur final (hôpitaux, autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, autres)

Les principaux acteurs moteurs opérant sur le marché couverts dans ce rapport:

Galaad Sciences

Ardigme

Lupin Ltée

Polyphore

Insmed Incorporé

Pharmaro

Produits pharmaceutiques Savara

Groupe pharmaceutique Joincare

….

Analyse concurrentielle du marché des antibiotiques inhalés

Le chapitre Analyse concurrentielle du rapport met en évidence les développements clés des principaux acteurs du marché Antibiotiques inhalés. Le rapport donne un aperçu des fusions, acquisitions, partenariats et autres alliances stratégiques les plus récentes sur le marché Antibiotiques inhalés. En outre, les stratégies de tarification, de vente, de publicité et de marketing de chaque entreprise sont incluses dans le rapport.

Portée du marché des antibiotiques inhalés et taille du marché

Le marché des antibiotiques inhalés est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des antibiotiques inhalés est segmenté en poudre sèche et nébulisé.

Sur la base de l’application, le marché des antibiotiques inhalés est segmenté en fibrose kystique, bronchectasie, pneumonie associée au ventilateur et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des antibiotiques inhalés est segmenté en hôpitaux et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché des antibiotiques inhalés est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et autres

