Marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques Aperçu, taux de croissance de l’industrie, fournisseur, dynamique du marché et prévisions jusqu’en 2029

Un rapport d’étude de marché de grande envergure fournit également une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir. Cela aide non seulement à prendre des décisions éclairées, mais aussi à travailler intelligemment. Pour la méthodologie de recherche, les entretiens primaires avec les principaux leaders d’opinion, la grille de position sur le marché DBMR, la matrice des défis du marché DBMR, les sources secondaires et les hypothèses sont pris en compte. Il ne fait aucun doute que les entreprises augmenteront leur durabilité et leur rentabilité grâce à ce rapport d’analyse de marché. document est également une source utile d’assistance et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie.

Dans ce rapport, les tendances de l’industrie sont formulées au niveau macro, ce qui aide les entreprises à comprendre le paysage du marché et les éventuels problèmes futurs. En outre, les avis sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont affichés dans ce rapport de marché. Ce rapport de marché couvre le profilage des entreprises des principaux acteurs du marché, analysant soigneusement leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Des études de recherche qualitatives et transparentes sont menées avec dévouement pour offrir un document d’étude de marché exceptionnel pour la niche.

Marché mondial des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques, par indication (anti-inflammatoire, analgésique, gonflement, raideur, infections cutanées), type de médicament (de marque, génériques), groupe d’âge (pédiatrique, adulte, gériatrique), forme posologique (crèmes , gel, pommade, spray, frictions, solution, autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile, autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne, autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques était évalué à 2 517,73 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 3 776,90 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Téléchargez un exemple de rapport exclusif (PDF avec tous les graphiques et graphiques associés) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-topical-non-steroidal-anti-inflammatoire-drugs-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques

Le paysage concurrentiel du marché Anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques.

Les AINS sont couramment utilisés pour traiter la douleur associée à une gamme de maladies, y compris les affections arthritiques, mais leur efficacité est parfois limitée par des événements indésirables (EI) liés à la dose tels que des troubles gastro-intestinaux, des événements cardiovasculaires et une toxicité rénale. L’utilisation de formulations topiques, qui ont la capacité de fournir des doses analgésiques localement, au site de l’inflammation, tout en limitant les concentrations systémiques, pourrait réduire le risque de tels effets secondaires. La solution topique de diclofénac sodique à 1,5 % (y compris le diméthylsulfoxyde comme activateur de pénétration), le gel de diclofénac sodique à 1 % et un patch de diclofénac hydroxyéthylpyrrolidine à 1,3 % sont les seuls traitements topiques actuellement approuvés aux États-Unis.

Principaux acteurs : –

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France), Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis SA (Suisse)

Zydus Cadila (Inde)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne)

Apotex inc. (Canada)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Horizon Therapeutics PLC (Irlande)

Johnson & Johnson (États-Unis)

Bayer SA (Allemagne)

Perrigo Company plc (Irlande)

Tolmar Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)

Reckitt Benckiser Group PLC (Royaume-Uni)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Assertio Therapeutics, Inc. (NOUS)

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (Japon)

Définition du marché

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont des crèmes, des gels, des frictions, des solutions ou des sprays qui contiennent un agent anti-inflammatoire non stéroïdien et sont conçus pour être administrés directement sur la peau recouvrant une articulation ou une zone osseuse douloureuse. Ils sont utilisés pour traiter les symptômes arthritiques, notamment l’inflammation, l’ œdème et la raideur, et pour diminuer la douleur. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques (AINS) peuvent également être utilisés pour traiter la kératose actinique (une plaque précancéreuse de peau épaisse, squameuse ou en croûte).

Dynamique du marché des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des maladies liées à la douleur

L’augmentation de la prévalence des maladies liées à la douleur telles que la kératose, l’arthrose et autres devrait faire prospérer le taux de croissance du marché. Parallèlement à cela, la prévalence croissante des troubles chroniques augmentera la demande du marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

Augmentation de la population gériatrique

Le nombre croissant de personnes gériatriques propulsera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Selon la recherche World Aging 2020, la population mondiale sera d’environ 727 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2020. En 2050, le nombre de personnes âgées devrait passer à 1,5 milliard. La population gériatrique est plus sujette aux maladies chroniques, ce qui devrait améliorer le taux de croissance du marché.

En outre, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées pour sensibiliser le public élargiront le marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques. De plus, le revenu disponible élevé et la préférence croissante des AINS par rapport aux autres classes d’analgésiques entraîneront l’expansion du marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé au développement et à la distribution de médicaments entravera le taux de croissance du marché. Le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement et les processus réglementaires stricts liés à l’approbation des produits mettront à l’épreuve le marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques. De plus, les effets secondaires liés aux anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques tels que les nausées, les vomissements, les étourdissements, l’hypertension artérielle et autres agiront comme un frein et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport d’actualité sur le marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations-exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes d’émergence poches de revenus, modifications de la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-topical-non-steroidal-anti-inflammatoire-drugs-market

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact du COVID-19 sur le marché Anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques

Depuis son apparition en décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans presque tous les pays de la planète, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à le déclarer urgence de santé publique. Le COVID-19, un nouveau coronavirus, a été identifié comme l’agent causal dans les cas de pneumonie. Ce virus s’est propagé rapidement dans le monde, tuant un grand nombre de personnes. Le COVID-19 a été qualifié de pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mars 2020, et des mesures rigoureuses pour prévenir la propagation de la maladie ont été recommandées. Depuis lors, la pandémie a retardé l’expansion du secteur de la santé et perturbé la chaîne d’approvisionnement. De plus, les gouvernements de nombreux pays ont imposé des confinements à l’échelle nationale pour stopper la propagation du COVID-19. De la même manière, les organisations de santé de nombreux pays à travers le monde avaient des difficultés à poursuivre leurs activités de chaîne d’approvisionnement. La lenteur de la chaîne d’approvisionnement a entravé le marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques.

Analyse régionale / aperçu du marché des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques

Le marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, indication, forme posologique, type de médicament, groupe d’âge, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël , Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques en raison du nombre croissant d’activités de recherche et développement et de la présence d’acteurs clés dans cette région. De plus, la hausse des dépenses de santé stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la montée en puissance des programmes de sensibilisation du gouvernement et de l’augmentation de la population gériatrique dans cette région. En outre, le développement des infrastructures de soins de santé et le nombre croissant de médicaments génériques propulseront davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

En savoir plus @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-topical-non-steroidal-anti-inflammatoire-drugs-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com