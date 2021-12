Marché des ampoules LED à filament: devrait croître à un rythme important avec l’analyse de l’industrie, les principaux acteurs de l’industrie 2021-2028

Le marché des ampoules LED à filament devrait passer de 1433,19 millions de dollars US en 2021 à 6621,39 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 24,4 % de 2021 à 2028.

The Insight Partners a publié un nouveau rapport intitulé “Ampoule LED à filament Market”. Le rapport propose une analyse approfondie des stratégies de croissance clés, des moteurs, des opportunités, des segments clés et du paysage concurrentiel. Cette étude est une source d’informations utile pour les acteurs du marché, les investisseurs, les vice-présidents, les parties prenantes et les nouveaux entrants pour acquérir une compréhension approfondie de l’industrie et déterminer les mesures à prendre pour acquérir un avantage concurrentiel.

Demande d’un exemple exclusif de PDF de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00019780/

La croissance du marché est attribuée au nombre croissant de projets de construction commerciale et résidentielle dans différentes régions. De plus, le regain d’intérêt pour les activités de rénovation et de rénovation domiciliaire, qui peut être lié à un soutien accru du gouvernement, en particulier dans les pays industrialisés, renforce également la demande d’ampoules LED à filament. En Europe, par exemple, les plans d’action nationaux pour l’efficacité énergétique (PNEE) visent à encourager les investissements dans l’entretien et la rénovation des espaces résidentiels et commerciaux. De plus, la volonté des consommateurs de dépenser des sommes importantes pour le style des espaces de vie a attiré leur attention sur les produits d’ameublement tels que les tapis et les moquettes, ainsi que sur les systèmes d’éclairage avancés et stylisés qui améliorent l’esthétique des intérieurs. L’augmentation des revenus des consommateurs, l’évolution des modes de vie et l’adoption de diverses cultures en termes de décoration intérieure contribuent à cette transition.

L’épidémie de COVID-19 se propage actuellement dans le monde entier, le rapport sur le marché Ampoule LED à filament couvre l’impact du corona-virus sur la croissance de la plus grande entreprise. Ce rapport de recherche se classe parmi les principaux acteurs du marché Ampoule LED à filament et présente également une étude complète de l’analyse d’impact Covid-19 du marché par régions comme (Amériques, Europe APAC et EMEA).

Le rapport propose des moteurs clés qui propulsent la croissance du marché mondial Ampoule LED à filament. Ces informations aident les acteurs du marché à concevoir des stratégies pour gagner en présence sur le marché. La recherche a également souligné les contraintes du marché. Des informations sur les opportunités sont mentionnées pour aider les acteurs du marché à prendre des mesures supplémentaires en déterminant le potentiel dans les régions inexploitées.

En raison de la tendance croissante à la mobilité personnelle, de l’augmentation du revenu disponible des consommateurs et du fait que Ampoule LED à filament est un mode de transport respectueux de l’environnement, les revenus du marché mondial du skateboard électrique devraient augmenter. Un autre facteur à l’origine d’une plus grande utilisation de Ampoule LED à filament est la popularité croissante des activités de plein air, telles que les sports.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau des figures, au graphique, etc. @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00019780/

Liste des principaux acteurs clés du marché Ampoule LED à filament:

Lampes Crompton Ltée

Havells Inde Ltd.

Éclairage grand public Wipro

MÉGAMAN

OSRAM GmbH

Signifier la détention (Philips)

Feilo Sylvania Europe Limitée

UKLED

Verbatim Amériques LLC

Séoul Semiconductor Co., Ltd.

Global Ampoule LED à filament Market Analysis to 2028 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des biens de consommation avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché Ampoule LED à filament avec une segmentation détaillée du marché par utilisateur final et canal de distribution. Le marché mondial Ampoule LED à filament devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché Ampoule LED à filament et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Ce rapport se concentre sur le marché mondial Ampoule LED à filament avec les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement du marché Ampoule LED à filament en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Amérique centrale et du Sud.

Le récent rapport de recherche sur le marché mondial Ampoule LED à filament présente les dernières données de l’industrie et les tendances futures, vous permettant de reconnaître les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des revenus et la rentabilité du marché.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle en intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous nous engageons à fournir à nos clients des services de recherche et de conseil de la plus haute qualité. Nous aidons nos clients à comprendre les principales tendances du marché, à identifier les opportunités et à prendre des décisions éclairées grâce à nos offres d’études de marché à un coût abordable.

Nous comprenons que les rapports syndiqués peuvent ne pas répondre aux exigences de recherche précises de tous nos clients. Nous offrons à nos clients plusieurs façons de personnaliser la recherche selon leurs besoins spécifiques et leur budget

Nous contacter:

Les partenaires Insight,

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com