Marché des amines grasses Développement de nouveaux produits et analyse des principales entreprises de croissance 2030

Le marché des amines grasses est évalué à environ 2,72 milliards USD en 2018 et devrait croître avec un taux de croissance de plus de 6,45 % sur la période de prévision 2019-2026.

L’amine grasse est désignée comme toute amine qui est attachée à la chaîne hydrocarbonée de huit atomes de carbone ou plus dans un brut. Les composés d’amines grasses sont classés comme produits oléochimiques et sont principalement dérivés d’hydrocarbures C12-18, plus abondamment dérivés d’acides gras. Il a une application massive dans les assouplissants textiles, les inhibiteurs de corrosion et les agents de flottation de mousse. De plus, les amines grasses sont non ioniques et ont des propriétés spéciales de mouillage de surface. En raison de cette propriété, il a une application massive dans la fabrication de nombreux détergents, désinfectants et agents déformants.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : -https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw496

Par conséquent, en raison de ses propriétés favorables, il a une application importante dans les cosmétiques. L’essor de l’industrie cosmétique et l’application remarquable d’amines grasses dans la fabrication de cosmétiques stimulent la croissance du marché au cours des années de prévision. Par exemple : selon Statista, l’industrie cosmétique mondiale a augmenté de 5,5 % en 2018 par rapport à l’année précédente 2017. Les États-Unis représentent la plus forte croissance de l’industrie cosmétique et représentent une valeur de 93,5 milliards de dollars en 2018, soit une augmentation de 1 USD. 74,7 milliards à partir de 2017. De plus, l’éthoxylate d’amine grasse a également une application impressionnante dans la fabrication de nombreuses marques d’émulsifiants qui améliorent le processus de mélange de nombreuses industries chimiques et agrochimiques car il augmente la solubilité dans les produits chimiques à base d’huile et d’eau.

Ainsi, la croissance croissante de l’industrie agrochimique et des pesticides accélère la croissance du marché au cours des années de prévision. De plus, la demande croissante d’additifs de revêtement biosourcés dans les industries d’utilisation finale pour éviter les effets nocifs des produits chimiques est une opportunité lucrative pour la croissance du marché au cours des années de prévision. Cependant, le processus de production complexe des amines grasses décourage la croissance du marché au cours des années de prévision.

L’analyse régionale du marché mondial des amines grasses est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Asie-Pacifique représente la plus grande part du marché mondial des amines grasses en raison de la croissance de l’agriculture et de l’industrie agrochimique dans la région. Alors que l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide du marché en raison de la croissance croissante de l’industrie des cosmétiques et de la beauté dans la région.

Téléchargez un exemple de rapport gratuit, OFFRE SPÉCIALE : -https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw496

Les acteurs du marché inclus dans ce rapport sont :

Arkema SA

Ecogreen Oleochemicals GmbH

ERCA SPA

Evonik Industries AG

Global Amines Company Pte. LTD.

Huntsman Corporation

India Glycols Limited

Indo Amines Limited

KAO Corporation

Lonza Group LTD

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de fonctions des principaux acteurs.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport@ : -https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw496

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par type:

Primaire

Secondaire

Tertiaire

Par fonction :

Émulsifiants

Agents de flottation Agents

anti-agglomérants

Dispersants

Autres

Par utilisateur final :

Agrochimie

Chimie pétrolière

Traitement chimique Traitement

de l’eau

Autres

Par régions :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2016, 2017

Année de référence – 2018

Période de prévision – 2019 à 2026

Public cible du marché mondial des amines grasses dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Table des matières:

Aperçu du marché

Tendances clés

Méthodologie d’estimation

Hypothèse de recherche

Objectif de l’étude

Définition et portée du marché

Facteurs de marché

Opportunités de marché

Modèle à 5 forces de Porter

Analyse PEST

Évaluation des risques : impact de la COVID-19

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Pour plus d’informations ou une requête avant d’acheter, visitez : -https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw496

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché du secteur. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

E-mail : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS

Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https : //www.reportocean.com