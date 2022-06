Marché des allogreffes du pied et de la cheville en Europe: part de l’industrie, taille, croissance, demandes, revenus, principaux leaders et prévisions

Ce rapport de marché de grande envergure agit comme une colonne vertébrale pour le succès des entreprises dans tous les secteurs. L'analyse de marché et les informations incluses dans ce rapport de marché présentent des statistiques clés sur l'état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constituent une source essentielle de conseils qui fournit la bonne direction aux entreprises et aux particuliers intéressés par l'industrie. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués dans le rapport d'activité cohérent sur le marché des allogreffes du pied et de la cheville en Europe à l'aide d'une analyse SWOT.

Le marché des allogreffes du pied et de la cheville devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché européen croît avec un TCAC de 9,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 330,48 millions USD d’ici 2029 contre 161,27 millions USD en 2021. Prévalence croissante des maladies orthopédiques et des troubles du pied et de la cheville, ainsi que l’augmentation de la commercialisation continue des produits et l’augmentation de la population gériatrique ; sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises présentes sur le marché des allogreffes de pied et de cheville sont CONMED Corporation (États-Unis), Wright Medical Group NV (États-Unis), Arthrex (États-Unis), Integra LifeSciences (États-Unis), Smith+Nephew (Royaume-Uni), Zimmer Biomet (États-Unis). ), AlloSource (États-Unis), Amniox Medical, Inc. (États-Unis), RTI Surgical Holdings, Inc. (États-Unis), JRF Ortho (États-Unis), Bone Bank Allografts (États-Unis), Smith & Nephew. (Royaume-Uni), Paragon 28 (États-Unis), Bioventus, (États-Unis), NVision Biomedical Technologies (États-Unis), DePuy Synthes Companies (États-Unis) et autres

Portée du marché des allogreffes du pied et de la cheville et taille du marché

Le marché des allogreffes du pied et de la cheville est segmenté en fonction du type de produit, du type de chirurgie, de la procédure et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

type de produit

Coins d’allogreffe

Allogreffe Tendons

Matrice dermique acellulaire allogreffe

Matrice d’allogreffe de cartilage

Allogreffes de peau

Membranes amniotiques

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en coins d’allogreffe, tendons d’allogreffe, matrice dermique acellulaire d’allogreffe, matrice d’allogreffe de cartilage, allogreffes de peau, membranes amniotiques.

Type de chirurgie

Reconstruction orthopédique

Restauration du cartilage

Réparation des tendons et ligaments des tissus mous

Les soins des plaies

Sur la base du type de chirurgie, le marché est segmenté en reconstruction orthopédique, restauration du cartilage, réparation des tendons et des ligaments des tissus mous, soins des plaies.

Procédure

Procédures au milieu du pied

Procédures de l’arrière-pied

Sur la base de la procédure, le marché est segmenté en procédures au milieu du pied et en procédures à l’arrière-pied.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques orthopédiques

Centres de chirurgie ambulatoire

Instituts universitaires et de recherche

Autres utilisateurs finaux

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques orthopédiques, centres de chirurgie ambulatoire, instituts universitaires et de recherche, autres utilisateurs finaux.

Analyse au niveau du pays du marché des allogreffes du pied et de la cheville

Le marché des allogreffes du pied et de la cheville est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type de produit, type de chirurgie, procédures et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des allogreffes du pied et de la cheville sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et le reste de l’Europe.

En 2022, l’Europe domine en raison de l’augmentation de la population gériatrique. L’Allemagne devrait croître en raison de l’augmentation de la commercialisation continue des produits.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le marché des allogreffes du pied et de la cheville vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie du marché des allogreffes du pied et de la cheville. De plus, il fournit des informations détaillées sur les ventes du marché des allogreffes du pied et de la cheville, l’impact des scénarios réglementaires et les paramètres de tendance concernant le marché des allogreffes du pied et de la cheville. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2020.

